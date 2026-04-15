Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Kαθώς οι θηριωδίες των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα συνεχίζονται, παρά την εκεχειρία, μια άλλη είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας αυτή τη φορά από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και πιο συγκεκριμένα από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, τη Δευτέρα, 13 Απριλίου, οι στρατιώτες επέτρεψαν σε περίπου 120 Παλαιστίνιες να εισέλθουν στον καταυλισμό, ο οποίος έχει δεχθεί εισβολή, για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστινίους, έχουν εκδιωχθεί βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από μια ισραηλινή στρατιωτική επίθεση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025.

Καταγγέλλουν παρενόχληση

Στις 120 γυναίκες επιτράπηκε η είσοδος στον καταυλισμό για λιγότερο από δύο ώρες, μεγάλο μέρος των οποίων σε ελέγχους και περιμένοντας υπό αυστηρή στρατιωτική επιτήρηση, ακολουθώντας προκαθορισμένες διαδρομές.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πριν την είσοδο, οι στρατιώτες έγραφαν αριθμούς και γράμματα στα χέρια των γυναικών για να τις «κατηγοριοποιήσουν».

«Έγραψαν αριθμούς στα χέρια μας ανάλογα με τη γειτονιά όπου βρίσκονται τα σπίτια μας», δήλωσε η Ουμ Φάντι Ουαχντάν, μία από τις γυναίκες, στην δημοσιογράφο Φάιχα Σαλάς του Middle East Eye.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, τόσο η ίδια όσο και άλλες γυναίκες κατήγγειλαν ότι, όταν έφτασαν στην είσοδο του καταυλισμού υπέστησαν επίμονους ελέγχους και παρενοχλήσεις.

Οι στρατιώτες τις ανάγκασαν να παραμείνουν όρθιες κάτω από τον ήλιο για τρεις ώρες, είπε η Ουαχντάν.

Πόνος

Η επίσκεψη στον προσφυγικό καταυλισμό, άφησε τις γυναίκες κατακερματισμένες ψυχικά, καθώς λόγω της καταστροφής, δεν μπορούσαν ούτε να αναγνωρίσουν τα σπίτια ή τις γειτονιές τους.

«Πήγα στη γειτονιά Wahdan όπου βρίσκεται το σπίτι μου. Σοκαρίστηκα όταν το βρήκα εντελώς καμένο, και τους πέντε ορόφους. Μακάρι να μην είχα πάει», είπε η Ουαχντάν, ενώ πρόσθεσε ότι το μόνο που βρήκε ήταν στάχτες.

Όπως αναφέρει το MEE, έφυγε με άδεια χέρια και άπλετη θλίψη.

«Δεν βρήκα τίποτα. Όλα τα πατώματα είναι μαυρισμένα και όλα έχουν καεί. Έφυγα χωρίς να πάρω τίποτα και εύχομαι να μην είχα πάει. Η επίσκεψη ξανάνοιξε τις πληγές μας και μας θύμισε τον πόνο που είχε αρχίσει να υποχωρεί», είπε.

*Με πληροφορίες από: Middle East Eye.