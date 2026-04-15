Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τρένων της γραμμής Θεσσαλονίκη – Σέρρες ανακοίνωσε η Hellenic Train για σήμερα, Τετάρτη, για την Παρασκευή και για την Κυριακή, 15, 17 και 19 Απριλίου.

Οι επιβάτες των δρομολογίων που αναστέλλονται θα εξυπηρετούνται από λεωφορεία της Hellenic Train

Ειδικότερα, αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Οι επιβάτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.

Η ανακοίνωση

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, την Τετάρτη 15.04.2026, την Παρασκευή 17.04.2026 και την Κυριακή 19.04.2026 αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

»Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.

