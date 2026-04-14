Η πρώην Μις ΗΠΑ Κάρολ Γκιστ μοιράζεται μια ιστορία από τα εφηβικά της χρόνια.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου, η νικήτρια του 1990 — η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη μαύρη νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς — εμφανίστηκε σε ένα αφιέρωμα του 7 News Detroit και μίλησε για τα σχολικά της χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέληξε να ζει στους δρόμους.

«Είχα ανάμεικτα συναισθήματα»

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Αργότερα στη συνέντευξη, μοιράστηκε ότι η μητέρα της τελικά μπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

«Είχα ανάμεικτα συναισθήματα και ορμόνες που έβραζαν, και πιθανώς μια κακή στάση απέναντι στο ερώτημα του γιατί δεν μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους», είπε.

«Απλά σκέφτηκα, αν δεν μπορούν να το κάνουν, αν οι γονείς μου δεν μπορούν να το κάνουν, τότε είμαστε εσύ και εγώ, Θεέ μου. Οπότε έκανα απλά ό,τι έπρεπε να κάνω για να επιβιώσω».

«Μερικές φορές έμενα σε καναπέδες φίλων»

Το μοντέλο από το Ντιτρόιτ θυμήθηκε πώς πέρασε ένα διάστημα ζώντας «μέσα και έξω» από το αυτοκίνητό της. Είπε ότι επισκεπτόταν τις δύο φίλες της στα σπίτια τους για να κάνουν μαζί τα μαθήματά τους, και μερικές φορές έμενε εκεί το βράδυ.

«Έτσι, μερικές φορές έμενα σε καναπέδες φίλων, για να το πω έτσι, αλλά άλλες φορές έμενα στο αυτοκίνητό μου», είπε.

«Πήγαινα στο σχολείο νωρίς, πριν από την πρόβα της χορωδίας γκόσπελ, με το πρόσχημα ότι πήγαινα να βάλω τη στολή στίβου ή τα ρούχα προπόνησής μου στο ντουλάπι μου, επειδή δεν επέτρεπαν στους μαθητές να μπαίνουν εκεί», συνέχισε η Γκιστ. «Τότε ήταν που έκανα ντους, βούρτσιζα τα δόντια μου και ετοιμαζόμουν, αν είχα μείνει στο αυτοκίνητό μου».

Πρόσθεσε ότι οι προτεραιότητες της— «να διατηρήσω τους βαθμούς μου σε υψηλό επίπεδο και να πάω στο πανεπιστήμιο… να αποφοιτήσω χωρίς χρέη, να πάρω πτυχίο, να κερδίσω υποτροφία» — λειτουργούσαν ως «παρωπίδες» εκείνη την περίοδο.

Η Γκιστ εξήγησε δε πώς μια άλλη πρώην Μις ΗΠΑ, η νικήτρια του 1988 Ανθόνια Ντότσον, την ενέπνευσε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Αφού διακρίθηκε σε επίπεδο πολιτείας, η Γκιστ έγινε η πρώτη εκπρόσωπος του Μίσιγκαν που στέφθηκε Μις ΗΠΑ, πέραν του ιστορικού της επιτεύγματος ως πρώτη μαύρη νικήτρια.

*Με πληροφορίες από: People