Με μια νίκη που δίχασε τον θεσμό και τους θιασώτες του, η Φατίμα Μπος, η 25χρονη καλλονή από το Μεξικό, είναι η νέα Μις Υφήλιος 2025 και το στέμμα παραδόθηκε στον πιο αμφιλεγόμενο διαγωνισμό ομορφιάς των τελευταίων χρόνων.

Η στέψη της ρίχνει και την αυλαία σε ένα κύκλο σκανδάλων που έφερε ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα για ένα διαγωνισμό που χάνει σε δημοφιλία χρονιά με τη χρονιά.

Ο αμφιλεγόμενος θρίαμβος της Μπος στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος, έναν από τους μακροβιότερους στον κόσμο, στην Μπανγκόκ ήρθε μετά από έναν μήνα γεμάτο πρωτοφανή σκάνδαλα, παραιτήσεις κριτών και κατηγορίες για «στημένο παιχνίδι» καθώς το στέμμα πήγε στην Μις Μεξικό, στη διαγωνιζόμενη που μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε αποχωρήσει από επίσημη εκδήλωση έπειτα από δημόσιο εξευτελισμό από Ταϊλανδό διοργανωτή, γεννώντας αμέσως το ερώτημα: Ήταν η νίκη της δίκαιη και αντικειμενική ή μήπως μια στρατηγική κίνηση δημοσίων σχέσεων για να σωθεί το κύρος του διαγωνισμού;

Η στέψη της Μπος στον 74ο διαγωνισμό, έρχεται σε μια περίοδο όπου ο θεσμός επικρίνεται για την αναγκαιότητα και τη δημοφιλία του και η διχαστική είδηση της νίκης της πυροδότησε αμέσως έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Η δραματική αποχώρηση που έγινε πρωτοσέλιδο

Η αλυσίδα των δραματικών γεγονότων ξεκίνησε νωρίτερα τον Νοέμβριο, σε μια εκδήλωση, όταν ο Ταϊλανδός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης και διοργανωτής του φετινού διαγωνισμού, Ναβάτ Ίτσαραγκραζίλ, επέπληξε την Μπος μπροστά σε δεκάδες άλλες διαγωνιζόμενες, επειδή δεν είχε ανεβάσει προωθητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν η Μις Μεξικό διαμαρτυρήθηκε, ο Ίτσαραγκραζίλ κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε με αποκλεισμό όσες τη στήριζαν. Η Μπος αποχώρησε αμέσως από την αίθουσα, και πολλές άλλες διαγωνιζόμενες την ακολούθησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης, μια κίνηση που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Ο οργανισμός Μις Υφήλιος καταδίκασε τη συμπεριφορά του κυρίου Ίτσαραγκραζίλ ως «κακόβουλη», ενώ ο Ρότσα, ο Μεξικανός επιχειρηματίας που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του διαγωνισμού από την πλευρά του Μεξικό, του ζήτησε δημόσια να «σταματήσει». Ακόμη και η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, είχε τότε επαινέσει τη Μπος ως «παράδειγμα για το πώς πρέπει οι γυναίκες να μιλούν» απέναντι στην επιθετικότητα.

Μερικές εβδομάδες πριν από τη νίκη της και μετά το περιστατικό με τον Ιτσαραγκρισίλ, η Μπος είχε γράψει χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram:

«Με αποκάλεσε ανόητη. Θέλω να γνωρίζει η χώρα μου ότι δεν φοβάμαι να ακουστεί η φωνή μου. Είναι εδώ, πιο δυνατή από ποτέ. Εχω έναν σκοπό. Εχω πράγματα να πω. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα να μου αλλάζουν τα ρούχα και να με φτιάχνουν. Ηρθα εδώ για να δώσω φωνή σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια που αγωνίζονται για έναν σκοπό και για να πω στη χώρα μου ότι είμαι απόλυτα δεσμευμένη στον δικό μου».

Παραιτήσεις και καταγγελίες

Μία εβδομάδα μετά το σκάνδαλο της αποχώρησης, δύο κριτές παραιτήθηκαν. Ο Λιβανέζος-Γάλλος μουσικός Ομάρ Χαρφούς, μέλος της οκταμελούς κριτικής επιτροπής, ανακοίνωσε την παραίτησή του στο Instagram, κατηγορώντας ευθέως τους διοργανωτές ότι «ένα ανεξάρτητο κλιμάκιο» είχε προεπιλέξει τους φιναλίστ πριν από τον τελικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Omar Harfouch (@omarharfouch)

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής Κλοντ Μακελελέ ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του, επικαλούμενος «απρόβλεπτους προσωπικούς λόγους».

Τα οργανωτικά στελέχη του Μις Υφήλιος απέρριψε τις κατηγορίες του Χαρφούς, δηλώνοντας πως «καμία ομάδα δεν είχε εξουσιοδοτηθεί να αξιολογήσει τις εκπροσώπους ή να επιλέξει φιναλίστ». Ωστόσο, την Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της νίκης της Μπος, ο Χαρφούς δημοσίευσε μια δήλωση επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του περί «στημένου» διαγωνισμού.

Διχόνοια στο διαδίκτυο

Η νίκη της Μις Μεξικό, η τέταρτη για τη χώρα της, βρήκε πολλούς Μεξικανούς και υποστηρικτές της να πανηγυρίζουν, ωστόσο μεγάλο μέρος του κοινού αναρωτήθηκε αν το στέμμα της δόθηκε ως μία «κίνηση κάθαρσης» και «απόπειρα ξεπλύματος» για όσα είχαν προηγηθεί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα σχόλια ήταν καυστικά: «Του χρόνου όποια αποχωρήσει θα κερδίσει», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Έπρεπε να τη στεφανώσουν για να επανορθώσουν την αδικία ώστε να σωθεί ο διαγωνισμός ‘Μις Υφήλιος’!»

Την ώρα του τελικού, ο Ταϊλανδός διοργανωτής, Ίτσαραγκραζίλ, ανέβαζε φωτογραφίες από το κοινό στο Instagram, αλλά δεν εμφανίστηκε στη σκηνή. Μετά τη στέψη της Μπος, η δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα Ταϊλανδικά ήταν σιβυλλική:

«Ένα δισεκατομμύριο λέξεις που δεν μπορούν να ειπωθούν».

«Όσον αφορά το αποτέλεσμα, το αφήνουμε στους τηλεθεατές να κρίνουν… οι άνθρωποι παντού μπορούν να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση» δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του, ο οργανισμός, σε αναρτήσεις του, αποθέωσε την Μπος λέγοντας ότι «η χάρη, η δύναμη και το λαμπερό της πνεύμα συνεπήραν τις καρδιές του κόσμου».

Έκτοτε Ρότσα και Ίτσαραγκραζίλ έχουν συμφιλιωθεί.

View this post on Instagram A post shared by Entrevue (@entrevuefr)

Μις Παλαιστίνη και ένα παρελθόν στο φως

Σε παράλληλο χρόνο, δημοσίευμα της New York Post, έφερε ακόμη περισσότερο τρομολαγνεία και drama στον διαγωνισμό υποστηρίζοντας πως η Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, ήταν παντρεμένη με τον γιο του Μαρουάν Μπαργούτι, ηγέτη της Φατάχ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το μοντέλο είχε παντρευτεί τον Σαράφ Μπαργούτι, γιο του Μαρουάν Μπαργούτι, το 2016 και τρία χρόνια αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον οποίο ονόμασαν Μαρουάν. Συγγενικό πρόσωπο που μίλησε στην εφημερίδα επιβεβαίωσε τον γάμο, αποφεύγοντας όμως να σχολιάσει την τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση.

Φωτογραφίες εμφανίζουν την Αγιούμπ με τον σύζυγό της, καθώς και μαζί με τη Φαντβά Μπαργούτι, σύζυγο του Μαρουάν Μπαργούτι και εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της Φατάχ.

Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει επίσης ότι η Αγιούμπ εργαζόταν ως γυμνάστρια στο γυμναστήριο IQ Fitness στη Ραμάλα, το οποίο ανήκει στον Κάσαμ Μπαργούτι, επίσης γιο του Μαρουάν Μπαργκούτι. Σε αναρτήσεις του γυμναστηρίου, η Αγιούμπ αναφέρεται με το επώνυμο Μπαργoύτι.

Η Post αναφέρει ότι η διαδικασία επιλογής της Μις Παλαιστίνη είναι αμφιλεγόμενη καθώς δεν υπάρχει καταγεγραμμένος εθνικός διαγωνισμός ούτε διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Η ίδια φέρεται να διευθύνει τον οργανισμό Miss Παλαιστίνη στο Ντουμπάι, που της απένειμε τον τίτλο.

Η συμμετοχή της στον διαγωνισμό Mις Υφήλιος προκάλεσε αντιδράσεις και στο Ισραήλ, με πολιτικούς και σχολιαστές να αμφισβητούν τον τίτλο Μις Παλαιστίνη.

Ο υπουργός Διασποράς και Καταπολέμησης Αντισημιτισμού Αμιχάι Τσίκλι δήλωσε στην εφημερίδα πως «δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος» και ότι δεν τον απασχολούν οι δεσμοί της Αγιούμπ με την οικογένεια Μπαργούτι.

Η Ρουθ Βάσερμαν Λάντε, πρώην μέλος της Κνεσέτ, σχολίασε ότι η χρήση τέτοιων διεθνών πλατφορμών αποτελεί «τακτική διάχυσης πολιτικών μηνυμάτων στο διεθνές κοινό», ενώ απέρριψε την προσπάθεια «εισχώρησης ισλαμικών ιδεολογιών σε χώρους δυτικής κουλτούρας».

View this post on Instagram A post shared by Nadeen Ayoub (@nadeen.m.ayoub)

«Ο πιο σημαντικός κρατούμενος όλων»

Πρώην στέλεχος της Φατάχ, ο Μαρουάν Μπαργκούτι συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005). Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, τα κίνητρα πίσω από τις διώξεις του ήταν πολιτικά υποκινούμενα.

Σύμφωνα με τον Economist, δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2024 από τον Παλαιστίνιο ερευνητή Khalil Shikaki έδειξε ότι, αν γίνονταν εκλογές, θα κέρδιζε περισσότερες ψήφους από τους δύο κυριότερους αντιπάλους του.

Αποκαλείται συχνά «Μαντέλα της Παλαιστίνης», λόγω της μακράς περιόδου φυλάκισής του, της ατζέντας του για ειρηνική αντίσταση, αλλά και επειδή παραμένει διαχρονικά ένας από τους πιο δημοφιλείς ηγέτες της παλαιστινιακής πολιτικής σκηνής.

Ο 66χρονος Μαρουάν Μπαργκούτι χαίρει του σεβασμού τόσο των Παλαιστίνιων κοσμικών όσο και των ισλαμιστών ηγετών σημειώνει το Reuters και η απελευθέρωσή του αποτελεί πάγια αξίωση της Χαμάς στις κατά καιρούς διαπραγματεύσεις.

Σε άρθρο του τον Ιούλιο του 2024, ο Economist χαρακτήριζε τον Μπαργκούτι τον «πιο σημαντικό κρατούμενο του κόσμου» καθώς η αποφυλάκιση του θα μπορούσε να αλλάξει τη δυναμική της σύγκρουσης, αλλά και της μεταπολεμικής Παλαιστίνης.

@zeteonews Who is Marwan Barghouti, ‘the world’s most important prisoner’? And why do both the Israeli and Palestinian governments see him as a threat? Mehdi Hasan deep dives into the popular Palestinian leader— and 14 red flags around his imprisonment. Watch the full show to see Mehdi interview Barghouti’s son, Arab, 23 years after his father’s trial. ♬ original sound – zeteo

Η δρ Λεονί Φλάισμαν, ειδική σε θέματα συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή από το City St Georges του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, «οι ισχυροί τον θέλουν στη φυλακή». Σύμφωνα με την ίδια, η ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην απελευθέρωσή του στο πλαίσιο ανταλλαγών κρατουμένων.

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως «το να αποκαλείς τον φυλακισμένο ηγέτη της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργκούτι, Παλαιστίνιο ηγέτη και βουλευτή είναι σαν να αποκαλείς τον πρώην πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Ασαντ, παιδίατρο».

Σύμφωνα με τον Economist, δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2024 από τον Παλαιστίνιο ερευνητή Khalil Shikaki έδειξε ότι, αν γίνονταν εκλογές, θα κέρδιζε περισσότερες ψήφους από το άθροισμα των ψήφων των δύο κυριότερων αντιπάλων του, του Μαχμούντ Αμπάς της Φατάχ και του Ισμαήλ Χανίγια της Χαμάς (σ.σ.: την ημερομηνία διενέργειας της δημοσκόπησης εν ζωή, έπεσε νεκρός στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024).

Γεωπολιτικό χάος

Οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, υπογραμμίζουν τις πολιτιστικές και στρατηγικές διαφορές μεταξύ των Ταϊλανδών και Μεξικανών ιδιοκτητών του διαγωνισμού.

Οι εκδηλώσεις του διαγωνισμού διοργανώνονται από τον Ίτσαραγκραζίλ, επιχειρηματίας και ιδρυτής του Miss Grand International, ενός μικρότερου διαγωνισμού με έδρα την Ταϊλάνδη και έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος είχε και την άδεια για τη φιλοξενία του φετινού Μις Υφήλιος. Από την άλλη το διοικητικό κομμάτι διευθύνει από το Μεξικό ο επιχειρηματίας Ραούλ Ρότσα.

Η νέα ηγεσία είναι σχετικά πρόσφατη, καθώς η Ταϊλανδή τρανς μεγιστάνας Άν Τζακρατζουτάτιπ, η οποία είχε αγοράσει τον διαγωνισμό το 2022, προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές προς την ενσωμάτωση, επιτρέποντας τη συμμετοχή τρανς γυναικών, παντρεμένων και μητέρων, ενώ κατάργησε και το όριο ηλικίας.

Ωστόσο, το 2023, η εταιρεία της, JKN, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, επικαλούμενη «προβλήματα ρευστότητας», και η ίδια παραιτήθηκε από διευθύνουσα σύμβουλος. Η Τζακρατζουτάτιπ αντικαταστάθηκε από τον διπλωμάτη Μάριο Μπούκαρο, με τον Ρότσα να ενσωματώνεται στο σχήμα ως επιχειρηματικός εταίρος και τον Ίτσαραγκραζίλ ως διοργανωτής.

Η μετάβαση υπήρξε «πολύ ταραχώδης», σχολίασε στη συνομιλία της με το BBC η Ντάνι Γουόκερ, Αμερικανίδα πρώην βασίλισσα ομορφιάς και προπονήτρια διαγωνισμών, επισημαίνοντας τον κατακερματισμό των ρόλων μεταξύ Μπανγκόκ και Μεξικού.

Η Πόλα Σούγκαρτ, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, επεσήμανε πως «για τους φαν και τους εξωτερικούς παρατηρητές, είναι πολύ μπερδεμένο. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί διοργανωτές ή ποιον να ρωτήσει, και αυτό είναι πολύ επιζήμιο για το εμπορικό σήμα».

Μις Υφήλιος όπως φυτώριο influencer

Η στέψη της νέας Μις Υφήλιος σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα του οργανισμού να παραμείνει επίκαιρος και να εξελιχθεί από ένα τηλεοπτικό θέαμα που προβαλλόταν μία φορά τον χρόνο, σε ένα εμπορικό σήμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έτοιμο για το TikTok.

Καθώς η τηλεθέαση μειώνεται σταθερά, οι νικήτριες και οι επιλαχούσες του διαγωνισμού μετατρέπονται σε influencers με εκατομμύρια ακόλουθους, κερδίζοντας έδαφος στο ψηφιακό σύμπαν του e-commerce, μια πρακτική που εισήγαγε ο Ίτσαραγκραζίλ. Ωστόσο, στη Λατινική Αμερική, οι βασίλισσες ομορφιάς εξακολουθούν να θεωρούνται λαμπερές τηλεοπτικές διασημότητες.

Αν και ο διαγωνισμός παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου το στέμμα μπορεί να αποτελέσει διέξοδο από τη φτώχεια ή να εξασφαλίσει δόξα και φήμη με την ταχύτητα του φωτός, συνεχίζει να αμφισβητείται για τη σπουδαιότητά του ενώ διχάζει για τη σεξουαλική αντικειμενοποίηση των γυναικών.

Οι διοργανωτές έχουν κάνει προσαρμογές, επιτρέποντας στις διαγωνιζόμενες από πιο συντηρητικές χώρες να φορούν ολόσωμα μαγιό αντί για μπικίνι. «Φυσικά, δεν θα είναι για όλους, και πάντα θα υπάρχουν αυτοί που διαφωνούν. Αλλά όσο οι βασικές αξίες παραμένουν ανέπαφες, νομίζω ότι οι διαγωνισμοί θα έχουν πάντα έναν ρόλο να διαδραματίσουν στην κοινωνία», δήλωσε η πρώην πρόεδρος, Σούγκαρτ. «Τα ‘Μις Υφήλιος’ δεν αξίζουν τίποτα αν δεν ενδυναμώνουν και δεν στηρίζουν τις γυναίκες που διαγωνίζονται».

Στον τελικό, πρώτη επιλαχούσα αναδείχθηκε η Μις Ταϊλάνδη, Πραβίναρ Σινγκ, ενώ τρίτη η Μις Βενεζουέλα, Στέφανι Αμπασάλι, ακολουθούμενη από τη Μις Φιλιππίνες, Μα Ατίσα Μανάλο, και τη Μις Ακτή Ελεφαντοστού, Ολίβια Γιάτσε.

Το στέμμα άλλαξε χέρια, αλλά η αναταραχή στην κορυφή του Οργανισμού και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια του αποτελέσματος θα συνεχίσουν να απασχολούν τον κόσμο της ομορφιάς και της τηλεόρασης για καιρό ακόμα.