Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Ο φετινός διαγωνισμός καλλιστείων Μις Υφήλιος αλλάζει τα δεδομένα με πολλούς να χαιρετούν τις καταιγιστικές εξελίξεις ως μια νίκη για τις γυναίκες μετά από το καταιγιστικό δράμα που έκανε πρωτοσέλιδα σε κάθε ενημερωτική ιστοσελίδα ανά τον κόσμο.

Όλα ξεκίνησαν στην Ταϊλάνδη όταν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής της διοργάνωσης ο Ναβάτ Ιτσαραγσίλ, διευθυντής του τμήματος Ασίας-Ωκεανίας της Miss Universe Organization, κάλεσε την υποψήφια από το Μεξικό, Φατίμα Μπος, να σηκωθεί μπροστά στις κάμερες και να εξηγήσει γιατί δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media.

Όταν εκείνη προσπάθησε να απαντήσει, ο ίδιος την αποκάλεσε προσβλητικά και μπροστά σε όλους, «ηλίθια».

Με τη Μπος να υπερασπίζεται τη θέση της, ο διευθυντής κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσες την υποστήριζαν.

Η Μις Μεξικό αποχώρησε από την αίθουσα με περισσότερες από 12 υποψήφιες από χώρες όπως η Αρμενία, ο Καναδάς, η Παλαιστίνη, οι Μπαχάμες, το Κέιπ Βέρντε, η Ισπανία, η Βολιβία και η Βουλγαρία, να την ακολουθούν.

Στο πλευρό της Μπος βρέθηκε και η Μις Υφήλιος 2024, Βικτόρια Κγιερ.«Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν πρέπει να υποτιμάται καμία. Το να μειώνεις ένα άλλο κορίτσι είναι πέρα από κάθε όριο. Γι’ αυτό φεύγω» είπε.

Μιλώντας στον Τύπο, η Μπος ξεκαθάρισε τη θέση και στάση της:

«Αληθινά αγαπώ την Ταϊλάνδη, έχω τόσο σεβασμό για όλους εσάς και πιστεύω πως είστε απίστευτοι άνθρωποι. Αλλά αυτό που έκανε ο διευθυντής, ήταν προσβλητικό. Με αποκάλεσε ηλίθια, επειδή έχει προβλήματα με την οργάνωση και πιστεύω πως αυτό είναι άδικο.

Πιστεύω ότι ο κόσμος χρειάζεται να το δει και να το ακούσει αυτό, επειδή όλες είμαστε γυναίκες με δύναμη. Αυτός ο διαγωνισμός προορίζεται για τις φωνές μας και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας κάνει να σιωπήσουμε. (Απευθύνομαι) Σε όλους – και ειδικά στις γυναίκες – δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα είναι τα όνειρά σας, ακόμα κι αν φοράτε στέμμα, εάν κάτι κοστίζει την αξιοπρέπειά σας, πρέπει να φεύγετε μακριά. Ευχαριστώ».

Ο Ιτσαραγσίλ αμφισβήτησε τα λεγόμενα της και ισχυρίστηκε ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν.

Το βίντεο του περιστατικού, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά έγινε viral στο διαδίκτυο με τον Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) να καταδικάζει την «κακόβουλη» συμπεριφορά του στελέχους, για την οποία έκτοτε ζήτησε συγγνώμη με ανάρτηση του στο TikTok.

Πλέον ο διευθυντής του Miss Universe Ταϊλάνδης είναι εκτός διαγωνισμού έχοντας απολυθεί μετά από μια δακρύβρεχτη εκστρατεία συγγνώμης που δεν τον έσωσε.

Ο πρόεδρος του διαγωνισμού, Ραούλ Ρότσα, ανακοίνωσε σειρά κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού -σχεδόν αποκλεισμού- του Ιτσαραγσίλ από τις εκδηλώσεις του 74ου διαγωνισμού.

«Δεν θα επιτρέψω να παραβιαστούν οι αξίες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας προς τις γυναίκες», είπε εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τις 122 διαγωνιζόμενες, πριν καταδικάσει τις πράξεις του πρώην συνεργάτη του.

Σύμφωνα με τον Ρότσα, ο ταϊλανδός διευθυντής «διέπραξε σοβαρή κατάχρηση καλώντας την ασφάλεια για να εκφοβίσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα».

«Στο Miss Universe, οι αξίες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας προς τις γυναίκες δεν είναι διαπραγματεύσιμες», πρόσθεσε.

«Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα που με βάφουν και με αλλάζουν ρούχα. Είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω τις γυναίκες και τα κορίτσια που αγωνίζονται για σεβασμό και ισότητα» υπερασπίστηκε η Μπος σε άλλες δηλώσεις της.

Από την πλευρά του, ο Ιτσαραγσίλ απολογήθηκε δημόσια σε συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας -με δάκρυα- μεταμέλεια για τις πράξεις του.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Ζήτησε επίσης συγγνώμη απευθείας από τις διαγωνιζόμενες κατά τη διάρκεια τελετής την ίδια ημέρα.

«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να μιλήσω για αυτό που συνέβη. Επειδή είμαι άνθρωπος», είπε. «Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει πολλή πίεση, και είμαι άνθρωπος· μερικές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Δεν είχα πρόθεση να πληγώσω κανέναν».

«Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις διαγωνιζόμενες», πρόσθεσε. Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από τους ακόλουθους του Miss Universe σε όλο τον κόσμο και από όποιον επηρεάστηκε ή ένιωσε άβολα από την κατάσταση.

Μετά το το hashtag #FátimaBosch έγινε παγκόσμια τάση με επιδραστικές φιγούρες από το χόρο των καλλιστείων να υπερασπίζονται τη στάση της Μπος.

«Πολλοί με ρωτούν γιατί δεν έχω εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό συμβαίνει γιατί δεν βλέπω τα πράγματα να γίνονται σωστά» σχολίασε η Μις Υφήλιος 2010, Χιμένα Ναβαρέτε. «Ελπίζω το Miss Universe να παραμείνει μια πλατφόρμα σεβασμού, κομψότητας, έμπνευσης και ονείρων… μια πλατφόρμα για γυναίκες με φωνή και δύναμη, όπως ήταν κάποτε».

Η Λουπίτα Τζόουνς, Μις Υφήλιος 1991 και η Αλίσια Ματσάδο, Μις Υφήλιος 1996, έδειξαν την αλληλεγγύη τους απέναντι στα κορίτσια της τάξης του 2025 που υπερασπίστηκαν τους τίτλους τους.

«Αυτοί οι διαγωνισμοί εκπροσωπούν τις γυναίκες της εποχής τους. Δεν είμαστε εμείς που προσαρμοζόμαστε στους διαγωνισμούς· οι διαγωνισμοί προσαρμόζονται σε αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε, γι’ αυτό και εξελίσσονται» σημείωσε η Τζόουνς σε ανάρτηση της αναφέρει η USA Today.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η στήριξη από τη Μεξικανή τραγουδίστρια Γκλόρια Τρέβι, η οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία της Μπος στο Instagram, επαινώντας τη διαγωνιζόμενη για την «αυθεντικότητα» και τη «γενναιότητά» της.

«Οι Μεξικανές σαν εσένα εμπνέουν, γιατί μας υπενθυμίζετε ότι όποιος σκύβει το κεφάλι στην αδικία χάνει την κορώνα της αξιοπρέπειάς του. Πρέπει να έχουμε την ικανότητα να λέμε φτάνει όταν κάτι δεν είναι σωστό» έγραψε στη λεζάντα.

Η Φατίμα Μπος έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στον διαγωνισμό και προετοιμάζεται, μαζί με τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες, για τον τελικό που θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου.

Mε την καρατόμηση του Ιτσαραγσίλ και τη νίκη της Μπος φαίνεται ότι οι διαγωνισμοί ομορφιάς δεν είναι αναγκαστικά ξεπερασμένοι – αρκεί να εξελίσσονται. Να δίνουν βήμα, όχι να το αφαιρούν. Να ενώνουν, όχι να διατάζουν.

Το περιστατικό έκανε πρωτοσέλιδα με πολλές ιστοσελίδες να κάνουν λόγο για «ντροπιαστικό επεισόδιο που έρχεται σε αντίθεση με το μήνυμα ενδυνάμωσης του θεσμού».

Η «αντίδραση των διαγωνιζομένων αποτελεί ιστορική στιγμή αλληλεγγύης μεταξύ γυναικών σε έναν χώρο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από σιωπή» σημείωσαν οι New York Times ενώ το Reuters ανέφερε ότι η εικόνα της Ταϊλάνδης ως οικοδέσποινας του θεσμού δέχτηκε πλήγμα.

El País και Le Monde υπογράμμισαν πως η στάση της Μις Μεξικό ενισχύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δημόσια συζήτηση για τον σεβασμό και τη θέση των γυναικών στους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς ενώ άλλες ιστοσελίδες χαρακτήρισαν τη Μπος ως «σύγχρονο σύμβολο θάρρους».

Αν ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος φανεί αρκετά έξυπνος για να αναδειχθεί σε πλατφόρμα που επιβραβεύει γυναίκες που εμπνέουν, ενδυναμώνουν και απαιτούν σεβασμό ίσως γίνει και αυτό που απαιτείται από τους διαγωνισμούς ομορφιάς. Να αναγεννηθεί ως μια γιορτή γυναικείας δύναμης, ενότητας και αξιοπρέπειας απέναντι στην τοξική κουλτούρα της μανόσφαιρας γιατί η ομορφιά δεν ζει στη σιωπή.