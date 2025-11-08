magazin
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
08 Νοεμβρίου 2025 | 21:30

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Ο φετινός διαγωνισμός καλλιστείων Μις Υφήλιος αλλάζει τα δεδομένα με πολλούς να χαιρετούν τις καταιγιστικές εξελίξεις ως μια νίκη για τις γυναίκες μετά από το καταιγιστικό δράμα που έκανε πρωτοσέλιδα σε κάθε ενημερωτική ιστοσελίδα ανά τον κόσμο.

Όλα ξεκίνησαν στην Ταϊλάνδη όταν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής της διοργάνωσης ο Ναβάτ Ιτσαραγσίλ, διευθυντής του τμήματος Ασίας-Ωκεανίας της Miss Universe Organization, κάλεσε την υποψήφια από το Μεξικό, Φατίμα Μπος, να σηκωθεί μπροστά στις κάμερες και να εξηγήσει γιατί δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media.

Όταν εκείνη προσπάθησε να απαντήσει, ο ίδιος την αποκάλεσε προσβλητικά και μπροστά σε όλους, «ηλίθια».

Με τη Μπος να υπερασπίζεται τη θέση της, ο διευθυντής κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσες την υποστήριζαν.

Η Μις Μεξικό αποχώρησε από την αίθουσα με περισσότερες από 12 υποψήφιες από χώρες όπως η Αρμενία, ο Καναδάς, η Παλαιστίνη, οι Μπαχάμες, το Κέιπ Βέρντε, η Ισπανία, η Βολιβία και η Βουλγαρία, να την ακολουθούν.

@peygentfanatica HAPPENING NOW: HALF OF THE GIRLS IN MU2025 WALKED OUT BECAUSE OF THE FIGHT #sashingceremony #mu2025 #missuniverse2025 ♬ original sound – Athisa Aduana

Στο πλευρό της Μπος βρέθηκε και η Μις Υφήλιος 2024, Βικτόρια Κγιερ.«Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν πρέπει να υποτιμάται καμία. Το να μειώνεις ένα άλλο κορίτσι είναι πέρα από κάθε όριο. Γι’ αυτό φεύγω» είπε.

@ahtisa_universeph Victoria Kjaer also walk out and has message #victoriakjaer #missuniverse ♬ original sound – ahtisa_universeph

Μιλώντας στον Τύπο, η Μπος ξεκαθάρισε τη θέση και στάση της:

«Αληθινά αγαπώ την Ταϊλάνδη, έχω τόσο σεβασμό για όλους εσάς και πιστεύω πως είστε απίστευτοι άνθρωποι. Αλλά αυτό που έκανε ο διευθυντής, ήταν προσβλητικό. Με αποκάλεσε ηλίθια, επειδή έχει προβλήματα με την οργάνωση και πιστεύω πως αυτό είναι άδικο.

Πιστεύω ότι ο κόσμος χρειάζεται να το δει και να το ακούσει αυτό, επειδή όλες είμαστε γυναίκες με δύναμη. Αυτός ο διαγωνισμός προορίζεται για τις φωνές μας και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας κάνει να σιωπήσουμε. (Απευθύνομαι) Σε όλους – και ειδικά στις γυναίκες – δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα είναι τα όνειρά σας, ακόμα κι αν φοράτε στέμμα, εάν κάτι κοστίζει την αξιοπρέπειά σας, πρέπει να φεύγετε μακριά. Ευχαριστώ».

Ο Ιτσαραγσίλ αμφισβήτησε τα λεγόμενα της και ισχυρίστηκε ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν.

YouTube thumbnail

Το βίντεο του περιστατικού, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά έγινε viral στο διαδίκτυο με τον Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) να καταδικάζει την «κακόβουλη» συμπεριφορά του στελέχους, για την οποία έκτοτε ζήτησε συγγνώμη με ανάρτηση του στο TikTok.

Πλέον ο διευθυντής του Miss Universe Ταϊλάνδης είναι εκτός διαγωνισμού έχοντας απολυθεί μετά από μια δακρύβρεχτη εκστρατεία συγγνώμης που δεν τον έσωσε.

Ο πρόεδρος του διαγωνισμού, Ραούλ Ρότσα, ανακοίνωσε σειρά κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού -σχεδόν αποκλεισμού- του Ιτσαραγσίλ από τις εκδηλώσεις του 74ου διαγωνισμού.

«Δεν θα επιτρέψω να παραβιαστούν οι αξίες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας προς τις γυναίκες», είπε εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τις 122 διαγωνιζόμενες, πριν καταδικάσει τις πράξεις του πρώην συνεργάτη του.

Σύμφωνα με τον Ρότσα, ο ταϊλανδός διευθυντής «διέπραξε σοβαρή κατάχρηση καλώντας την ασφάλεια για να εκφοβίσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα».

«Στο Miss Universe, οι αξίες του σεβασμού και της αξιοπρέπειας προς τις γυναίκες δεν είναι διαπραγματεύσιμες», πρόσθεσε.

«Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα που με βάφουν και με αλλάζουν ρούχα. Είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω τις γυναίκες και τα κορίτσια που αγωνίζονται για σεβασμό και ισότητα» υπερασπίστηκε η Μπος σε άλλες δηλώσεις της.

Από την πλευρά του, ο Ιτσαραγσίλ απολογήθηκε δημόσια σε συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας -με δάκρυα- μεταμέλεια για τις πράξεις του.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Ζήτησε επίσης συγγνώμη απευθείας από τις διαγωνιζόμενες κατά τη διάρκεια τελετής την ίδια ημέρα.

@sarinkp.official Nawat broke down in tears. MUO disrespected the Thai host who invested over 200 million baht. Some of contestants refused to take photos for the sponsors. . #missuniverse #missuniverse2025 #missuniverso #sarinkp ♬ original sound – SarinKp.official

«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να μιλήσω για αυτό που συνέβη. Επειδή είμαι άνθρωπος», είπε. «Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει πολλή πίεση, και είμαι άνθρωπος· μερικές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Δεν είχα πρόθεση να πληγώσω κανέναν».

«Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις διαγωνιζόμενες», πρόσθεσε. Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από τους ακόλουθους του Miss Universe σε όλο τον κόσμο και από όποιον επηρεάστηκε ή ένιωσε άβολα από την κατάσταση.

Μετά το το hashtag #FátimaBosch έγινε παγκόσμια τάση με επιδραστικές φιγούρες από το χόρο των καλλιστείων να υπερασπίζονται τη στάση της Μπος.

«Πολλοί με ρωτούν γιατί δεν έχω εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό συμβαίνει γιατί δεν βλέπω τα πράγματα να γίνονται σωστά» σχολίασε η Μις Υφήλιος 2010, Χιμένα Ναβαρέτε. «Ελπίζω το Miss Universe να παραμείνει μια πλατφόρμα σεβασμού, κομψότητας, έμπνευσης και ονείρων… μια πλατφόρμα για γυναίκες με φωνή και δύναμη, όπως ήταν κάποτε».

Η Λουπίτα Τζόουνς, Μις Υφήλιος 1991 και η Αλίσια Ματσάδο, Μις Υφήλιος 1996, έδειξαν την αλληλεγγύη τους απέναντι στα κορίτσια της τάξης του 2025 που υπερασπίστηκαν τους τίτλους τους.

«Αυτοί οι διαγωνισμοί εκπροσωπούν τις γυναίκες της εποχής τους. Δεν είμαστε εμείς που προσαρμοζόμαστε στους διαγωνισμούς· οι διαγωνισμοί προσαρμόζονται σε αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε, γι’ αυτό και εξελίσσονται» σημείωσε η Τζόουνς σε ανάρτηση της αναφέρει η USA Today.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η στήριξη από τη Μεξικανή τραγουδίστρια Γκλόρια Τρέβι, η οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία της Μπος στο Instagram, επαινώντας τη διαγωνιζόμενη για την «αυθεντικότητα» και τη «γενναιότητά» της.

«Οι Μεξικανές σαν εσένα εμπνέουν, γιατί μας υπενθυμίζετε ότι όποιος σκύβει το κεφάλι στην αδικία χάνει την κορώνα της αξιοπρέπειάς του. Πρέπει να έχουμε την ικανότητα να λέμε φτάνει όταν κάτι δεν είναι σωστό» έγραψε στη λεζάντα.

Η Φατίμα Μπος έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στον διαγωνισμό και προετοιμάζεται, μαζί με τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες, για τον τελικό που θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου.

Mε την καρατόμηση του Ιτσαραγσίλ και τη νίκη της Μπος φαίνεται ότι οι διαγωνισμοί ομορφιάς δεν είναι αναγκαστικά ξεπερασμένοι – αρκεί να εξελίσσονται. Να δίνουν βήμα, όχι να το αφαιρούν. Να ενώνουν, όχι να διατάζουν.

Το περιστατικό έκανε πρωτοσέλιδα με πολλές ιστοσελίδες να κάνουν λόγο για  «ντροπιαστικό επεισόδιο που έρχεται σε αντίθεση με το μήνυμα ενδυνάμωσης του θεσμού».

Η «αντίδραση των διαγωνιζομένων αποτελεί ιστορική στιγμή αλληλεγγύης μεταξύ γυναικών σε έναν χώρο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από σιωπή» σημείωσαν οι New York Times ενώ το Reuters ανέφερε ότι η εικόνα της Ταϊλάνδης ως οικοδέσποινας του θεσμού δέχτηκε πλήγμα.

El País και Le Monde υπογράμμισαν πως η στάση της Μις Μεξικό ενισχύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δημόσια συζήτηση για τον σεβασμό και τη θέση των γυναικών στους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς ενώ άλλες ιστοσελίδες χαρακτήρισαν τη Μπος ως «σύγχρονο σύμβολο θάρρους».

Αν ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος φανεί αρκετά έξυπνος για να αναδειχθεί σε πλατφόρμα που επιβραβεύει γυναίκες που εμπνέουν, ενδυναμώνουν και απαιτούν σεβασμό ίσως γίνει και αυτό που απαιτείται από τους διαγωνισμούς ομορφιάς. Να αναγεννηθεί ως μια γιορτή γυναικείας δύναμης, ενότητας και αξιοπρέπειας απέναντι στην τοξική κουλτούρα της μανόσφαιρας γιατί η ομορφιά δεν ζει στη σιωπή.

World
Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €
Live in Style 08.11.25

Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €

Η συγγραφέας και ακτιβίστρια Aραμπέλ Σικάρντι εκθέτει σε νέο βιβλίο τη βιομηχανία ομορφιάς και τα «τέρατα» πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το συγκινητικό μήνυμα του Πέτρου Ιακωβίδη: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί…»
Music Stage 07.11.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Πέτρου Ιακωβίδη: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί…»

Στο album «Μ’ Ακούς;», που κυκλοφορεί από την Panik Records, ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του, Πέτρος Ιακωβίδης, μας ταξιδεύει μέσα από 19 τραγούδια - σταθμούς.

Σύνταξη
Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal
Σκληρή 07.11.25

Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός
Ελλάδα 08.11.25

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 31χρονου στις 10 Οκτωβρίου - Οι δράστες είχαν δέσει το θύμα και τον συγκάτοικό του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Γουλβς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Πάρμα – Μίλαν

LIVE: Πάρμα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Μίλαν για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
