«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025

Εξέλιξη-ορόσημο στην ιστορία των καλλιστείων και την εκπροσώπηση της τρανς κοινότητας στην Ασία με την τραγουδίστρια και τηλεοπτική σταρ Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ να εκπροσωπεί το Βιετνάμ στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2025

Μία τρανς γυναίκα εκπροσωπεί τη χώρα της στον κορυφαίο θεσμό Miss Universe 2025 σε μια στιγμή-ορόσημο για τη συμπερίληψη και την ορατότητα στον κόσμο της ομορφιάς και των καλλιστείων.

Η Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ θα είναι και η πρώτη τρανς γυναίκα από την Ασία που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Η διοργάνωση του 2025 είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη, ξεκινώντας στις 21 Νοεμβρίου.

Η επίσημη ανακοίνωση, που έγινε μέσω του λογαριασμού του Miss Universe Vietnam στο Instagram, εξήρε τη Νγκουιέν –γνωστή και με το καλλιτεχνικό της όνομα Huong Giang Idol– περιγράφοντάς την ως «ένα ζωντανό παράδειγμα της δύναμης της αποφασιστικότητας και του ταλέντου» που «σε κάθε ρόλο, λάμπει με μια ισχυρή εσωτερική δύναμη, δημιουργικότητα και υπερηφάνεια, πιστή στην εικόνα μιας σύγχρονης και δυνατής γυναίκας του Βιετνάμ».

Η Νγκουιέν έχει ήδη μια εντυπωσιακή πορεία στον χώρο του θεάματος. Η φήμη της εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 2010 μέσα από βιετναμέζικα ριάλιτι.

Το 2012 συμμετείχε στο Vietnam Idol ως η πρώτη τρανς διαγωνιζόμενη του σόου, φτάνοντας μάλιστα στην τελική τετράδα.

Συνέχισε με την κυκλοφορία του πρώτου της μουσικού άλμπουμ, Mercury, το 2013, ενώ την επόμενη χρονιά κέρδισε την τρίτη σεζόν του The Amazing Race Vietnam.

Η εμπειρία της στα καλλιστεία περιλαμβάνει τη νίκη της στον διαγωνισμό Miss International Queen στην Ταϊλάνδη το 2018, ενώ το 2024 εργάστηκε και ως παραγωγός του Miss Universe Vietnam, καθιστώντας την μια γνώριμη προσωπικότητα με ισχυρές βάσεις στον χώρο.

«Όχι απλά μια ιστορία για το φύλο»

Η ίδια η Νγκουιέν, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη συμμετοχή, μοιράστηκε ένα ισχυρό μήνυμα μέσω ανάρτησής της στο Instagram, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του διαγωνισμού ως πλατφόρμα ισότητας.

«Το Miss Universe έχει γίνει μια σκηνή όπου, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, όλες οι γυναίκες είναι γυναίκες, στηρίζουν η μία την άλλη και λάμπουν μαζί μπροστά σε δισεκατομμύρια», έγραψε, προσθέτοντας πως ο διαγωνισμός «περίμενε τις κατάλληλες γυναίκες να βγουν μπροστά, να λάμψουν σε αυτή τη σκηνή και να μοιραστούν δυνατά μηνύματα με τον κόσμο».

Η τοποθέτησή της ξεπέρασε τα στενά όρια της ταυτότητας φύλου. «Αυτή δεν είναι απλώς μια ιστορία για το φύλο. Είναι μια ιστορία για τους ανθρώπους, για την πίστη. Πιστέψτε ότι με αρκετή προσπάθεια, μια μέρα, μπορείτε όλοι να αλλάξετε τη ζωή σας».

Το μήνυμα της Νγκουιέν συνοψίστηκε με μια φράση-κλειδί. «Η αφετηρία σας δεν ορίζει τα όριά σας» έγραψε η Νγκουιέν.

Επιτέλους, ορατότητα

Η συμμετοχή της Νγκουιέν εντάσσεται στο πλαίσιο της προοδευτικής εξέλιξης του Miss Universe. Ο διαγωνισμός ήρε την απαγόρευση συμμετοχής στις τρανς γυναίκες το 2012, μια περίοδο κατά την οποία η οργάνωση ανήκε στον νυν Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Έκτοτε, τρεις τρανς γυναίκες έχουν διεκδικήσει το στέμμα: η Άνχελα Πόνθε (Ángela Ponce) από την Ισπανία το 2018, η Ρίκι Κολέ (Rikkie Kollé) από την Ολλανδία και η Μαρίνα Ματσέτε (Marina Machete) από την Πορτογαλία το 2023. Αν και καμία τρανς γυναίκα δεν έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τον διαγωνισμό, η Ματσέτε κατάφερε να καταταγεί στην κορυφαία εικοσάδα (Top 20).

Η αλλαγή πλεύσης του θεσμού ενισχύθηκε το 2022, όταν την οργάνωση Miss Universe αγόρασε η τρανς δισεκατομμυριούχος από την Ταϊλάνδη, Αν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτατίπ.

Η Τζακρατζουτατίπ είχε δηλώσει τότε την πρόθεσή της να «εξελίξει το brand για την επόμενη γενιά», αν και επικρίθηκε έντονα το 2024, όταν διέρρευσε βίντεο που φάνηκε να αμφισβητεί τις πιθανότητες νίκης των τρανς γυναικών.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι το βίντεο είχε υποστεί «κακόβουλη επεξεργασία», δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Οι τρανς γυναίκες μπορούν να το κάνουν και θα μεταμορφώσουμε τον κόσμο κάνοντας όλους να μας κοιτάξουν. Αυτός είναι ο σκοπός μου και θα τον επιδιώξω για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Η συμμετοχή της Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ αποτελεί την πιο πρόσφατη επιβεβαίωση αυτής της δέσμευσης.

έρω την εξέλιξή του σε μια πλατφόρμα που υπερβαίνει τα στερεότυπα, με την εκλογή της Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ να αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα αποφασιστικότητας που, όπως δήλωσε η ίδια, αποδεικνύει πως «η αφετηρία δεν ορίζει τα όρια».