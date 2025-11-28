magazin
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
«Είμαι υπερήφανη λεσβία»: Η Μις Αγγλία απάντησε στον εκφοβισμό με νίκη
«Είμαι υπερήφανη λεσβία»: Η Μις Αγγλία απάντησε στον εκφοβισμό με νίκη

Η Γκρέις Ρίτσαρντσον είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη γυναίκα που στέφθηκε Μις Αγγλία και δηλώνει περήφανη για τη σεξουαλικότητά της, κερδίζοντας τον τίτλο παρά τους αρχικούς δισταγμούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η 20χρονη φοιτήτρια μουσικού θεάτρου από το Λέστερσαϊρ Γκρέις Ρίτσαρντσον είναι η νικήτρια στο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Αγγλία και έχει ατζέντα πέρα από την προφανή.

Η Ρϊτσαρντσον αποκάλυψε πως όχι μόνο δεν δίστασε να συζητήσει για την προσωπική της ζωή με την κριτική επιτροπή, αλλά επιβεβαίωσε ότι η νίκη της αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα κατά των στερεοτύπων και της μισαλλοδοξίας που βίωσε στο παρελθόν.

Τώρα, ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Αγγλία στον τελικό του Μις Κόσμος (Miss World) την επόμενη χρονιά.

Η Γκρέις Ρίτσαρντσον παραδέχτηκε ότι, παρά την πλήρη αποδοχή της οικογένειας και των φίλων της, υπήρξαν σκέψεις για το αν θα έπρεπε να αναφερθεί στη σεξουαλικότητά της κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. «Σίγουρα είχα εκείνες τις συζητήσεις με τους φίλους και την οικογένειά μου—αν έπρεπε να το αναφέρω ή όχι», δήλωσε.

Ωστόσο, η παρουσία της συντρόφου της σε κάθε εκδήλωση καθιστούσε τη σχέση της ούτως ή άλλως εμφανή. «Δεν το σκέφτηκα δύο φορές για να μιλήσω γι’ αυτό στη συνέντευξή μου», τόνισε.

Στους πρώτους γύρους του διαγωνισμού, όταν ρωτήθηκε για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε στη ζωή της, η απάντησή της ήταν άμεση και ειλικρινής: «Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ο εκφοβισμός που βίωσα στο σχολείο όταν γνωστοποίησα ότι είμαι ομοφυλόφιλη».

Από τον εκφοβισμό στην αντίσταση

Η Ρίτσαρντσον, κόρη ενός συνταξιούχου αστυνομικού και μιας βιβλιοθηκαρίου, είναι στο τελευταίο έτος σπουδών της στο Κολλέγιο Παραστατικών Τεχνών του Λέστερ. Όπως εξήγησε στους Times, η εμφάνισή της δεν ταιριάζει με το «στερεοτυπικό πρότυπο της ομοφυλόφιλης γυναίκας», γεγονός που την έκανε να αμφισβητεί τον εαυτό της στην αρχή.

«Όταν ήμουν 14, άρχισα να αναρωτιέμαι. Δεν ήμουν όπως τα άλλα κορίτσια. Δεν είχα πάθος για τα αγόρια», είπε. Η συνειδητοποίηση ήρθε μετά από μια ερώτηση από την καλύτερή της φίλη. «Έχεις σκεφτεί ότι σε ελκύουν οι γυναίκες;» της είπε. Η Ρίτσαρντσον απλά ένιωσε πως κάτι «απλώς κούμπωσε».

Αν και αποκάλυψε τη σεξουαλικότητα της χωρίς δυσκολίες στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, η επιστροφή στο σχολείο μετά την πανδημία έφερε την άλλη πλευρά της πραγματικότητας.

«Υπήρξε ένας καλός χρόνος περίπου που με πείραζαν και με έβριζαν», εξομολογήθηκε. Η Μις Αγγλία χρησιμοποίησε αυτή την αρνητική εμπειρία ως κίνητρο στη συνέντευξη του διαγωνισμού, θέλοντας να μετατρέψει τον εκφοβισμό σε ένα θετικό μήνυμα.

«Όλες ίδιες»

Η έλλειψη ομοφυλόφιλων προτύπων κατά την εφηβεία της ήταν κάτι που τόνισε η Ρίτσαρντσον. «Δεν είχα δει ποτέ εκπροσώπηση λεσβιών στο διαδίκτυο, ή σε ταινίες ή στην τηλεόραση», ανέφερε. Η στιγμή που ένιωσε «ορατή» για πρώτη φορά ήταν βλέποντας μια χριστουγεννιάτικη ταινία με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ, το Happiest Season.

«Στο τέλος έκλαιγα, ήμουν κομμάτια. Ένιωσα ότι με έβλεπαν για πρώτη φορά», είπε. Η ταινία αυτή έγινε αμέσως υποχρεωτική προβολή για όλους τους φίλους και την οικογένειά της.

Η νέα Μις Αγγλία απέρριψε τις επικρίσεις ότι τα καλλιστεία, τα οποία διεξάγονται από το 1951, είναι σεξιστικά ή οπισθοδρομικά, επιμένοντας ότι ο διαγωνισμός αλλάζει.

«Στα πλαίσια του διαγωνισμού για τον τίτλο Μις Αγγλία, αντικαταστήσαμε το κομμάτι με τα μαγιό με έναν γύρο χωρίς μακιγιάζ», εξήγησε. «Όλα τα κορίτσια πέρασαν όλο το πρωινό χωρίς καθόλου μακιγιάζ. Το να βλέπεις την αυτοπεποίθηση να ακτινοβολεί από όλες, αυτό για μένα είναι ομορφιά».

Ωστόσο, η Ρίτσαρντσον είναι ρεαλίστρια. Την ερχόμενη άνοιξη, στον τελικό του Μις Κόσμος, θα ανταγωνιστεί γυναίκες από χώρες όπου η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να τιμωρείται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νικήτρια του Μις Κόσμος το 2001, Αγκμπάνι Νταρέγκο, η οποία καταγόταν από τη Νιγηρία, μια χώρα με μερικούς από τους αυστηρότερους νόμους κατά της ομοφυλοφιλίας στην Αφρική.

«Θα υπάρχουν χώρες όπου είναι ακόμα παράνομο να είσαι ομοφυλόφιλος, αλλά ξέρω ότι ο οργανισμός του Μις Κόσμος είναι υποστηρικτικός» λέει με αισιοδοξία.

«Ταμπέλες που μας βάζουν οι άλλοι»

Το μήνυμά της προς τον νεότερο εαυτό της, και προς όλους τους νέους, είναι ξεκάθαρο. «Δεν πρέπει να σε κατηγοροποιείς πολύ νωρίς. Όλα είναι απλώς ταμπέλες που μας επιβάλλει η κοινωνία. Το άτομο που καταλήγεις να αγαπάς μπορεί να μην είναι το άτομο που περιμένεις [να αγαπήσεις] όταν είσαι νεότερος σε ηλικία».

Όσο για τους διοργανωτές του διαγωνισμού, εκείνοι ήταν άκρως ενθαρρυντικοί λέει η Μις Αγγλία. «Είπαν ‘Λοιπόν, είσαι περήφανη για τον εαυτό σου και εμείς είμαστε περήφανοι για σένα’». Η απάντησή της ήταν μία: «Είμαι απίστευτα περήφανη για αυτό που είμαι».

