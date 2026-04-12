Τρία, δύο, ένα, πυρ – Θεαματική κατεδάφιση πολυώροφου ξενοδοχείου στο Μαϊάμι
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Κόλπο Μπισκέιν του Μαϊάμι για να δει την κατεδάφιση, η οποία ανοίγει χώρο για την ανέγερση ενός ακόμα μεγαλύτερου ξενοδοχείου.
- Αλλαγές στο Ε3 για ελεύθερους επαγγελματίες – Η παγίδα με τις αποδείξεις και οι νέοι κωδικοί
- Πτώση τμήματος της οροφής σε θάλαμο ασθενών της ψυχιατρικής κλινικής στο Θριάσιο νοσοκομείο
- Khaby Lame: Το ναυάγιο του δημοφιλέστερου TikToker στον κοσμο
- Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Η επιχείρηση ξεκίνησε με πίδακες άσπρου, ροζ και μπλε καπνού, τα χρώματα του Μαϊάμι. Μετά, πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά.
Μόλις 26 χρόνια μετά την ανέγερσή του, το ξενοδοχείο Mandarin Oriental στην πρωτεύουσα της Φλόριντα κατεδαφίστηκε σε μια σειρά θεαματικών εκρήξεων για να δώσει τη θέση του σε ένα ακόμα μεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα.
Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στον Κόλπο Μπισκέιν για να παρακολουθήσει την επιχείρηση, με πολλούς να φορούν μάσκες για να προστατευτούν από τα σύννεφα σκόνης.
Watch the controlled demolition of the Mandarin Oriental in Miami pic.twitter.com/vkd47p0UGp
— Surajit (@surajit_ghosh2) April 12, 2026
Τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί της Κυριακής. Χρειάστηκαν περίπου 20 δευτερόλεπτα για να γίνει σκόνη το κτήριο των 23 ορόφων.
Οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται καθώς η νότια Φλόριντα προσελκύει ντόπιους και ξένους αγοραστές, αναφέρει το Bloomberg.
Στη θέση του παλιού ξενοδοχείου θα χτιστεί ένα νέο ξενοδοχείο Mandarin Oriental με 121 δωμάτια και 98 πολυτελείς κατοικίες.
Δίπλα του θα ανεγερθεί κτήριο κατοικιών με 228 διαμερίσματα, τα οποία αναμένεται να είναι έτοιμα το 2030.
Οι τιμές ξεκινούν από τα 6,6 εκατ. δολάρια για ένα διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, ενώ τα δύο penthouse στην κορυφή πουλήθηκαν πρόσφατα για 50 εκατ. δολάρια έκαστο.
- Όλοι θέλουν παίκτες της Μπάγερν – Μετά τον Ολίσε στο «στόχαστρο» και ο Πάβλοβιτς
- Ο Akylas τραγούδησε «Ferto» και ξεσήκωσε το Άμστερνταμ
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση – Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο
- Khaby Lame: Το ναυάγιο του δημοφιλέστερου TikToker στον κοσμο
- Ινδία: Γυναίκα που θεωρούσαν νεκρή… «ζωντάνεψε» όταν το ασθενοφόρο που τη μετέφερε έπεσε σε λακκούβα
- CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις
- Μεγακλής Βιντιάδης: «Ο Γιώργος Μαρίνος δεν χάθηκε, τον έκαναν να χαθεί – Το κλάμα πουλάει»
- Τρία, δύο, ένα, πυρ – Θεαματική κατεδάφιση πολυώροφου ξενοδοχείου στο Μαϊάμι
