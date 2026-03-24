Ντόναλντ Τραμπ στο Graceland: Όσα είπε για τον Έλβις Πρίσλεϊ
Viral 24 Μαρτίου 2026, 18:30

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το Graceland στο Μέμφις, περιηγήθηκε στους χώρους του και σχολίασε τη ζωή και το έργο του Έλβις Πρίσλεϊ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο Graceland, την εμβληματική κατοικία του Έλβις Πρίσλεϊ στο Μέμφις, και τα σχόλια που έκανε στη διάρκεια της ξενάγησης τράβηξαν αμέσως την προσοχή στο διαδίκτυο. Περιδιαβαίνοντας το σπίτι του «βασιλιά» του ροκ εν ρολ, στάθηκε τόσο στη μουσική του κληρονομιά όσο και σε πιο απρόσμενες λεπτομέρειες της ζωής του.

Τα σχόλια του Τραμπ για τον Έλβις στο Graceland

Κατά την επίσκεψή του στις 23 Μαρτίου, όπως μετέδωσαν τα USA TODAY και Newsweek, ο Τραμπ πληροφορήθηκε ότι ο Πρίσλεϊ είχε κατακτήσει πολλές μαύρες ζώνες στο καράτε και αντέδρασε ρωτώντας: «Ήταν στ’ αλήθεια τόσο καλός;». Όταν του απάντησαν πως πράγματι ήταν, συνέχισε σε ανάλογο ύφος: «Θα μπορούσα να τον είχα νικήσει σε καβγά;»

Μιλώντας για τα τραγούδια του Πρίσλεϊ, είπε: «Έχει τόσα πολλά, είναι ελάχιστα εκείνα που δεν μου αρέσουν», ενώ πρόσθεσε και το σχόλιο: «Δεν έκανε τίποτα κακό».

Η στάση του στο Graceland εντάχθηκε στην επίσκεψή του στο Μέμφις με αφορμή συζητήσεις για τις προσπάθειες μείωσης της εγκληματικότητας. Ο ίδιος ανέφερε ότι ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν στην κατοικία του Πρίσλεϊ. Στη διάρκεια της ξενάγησης πέρασε από διάφορα δωμάτια, ανάμεσά τους και το περίφημο «Jungle Room», όπου στάθηκε στην οροφή με επένδυση χαλιού, λέγοντας: «Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του… χαλί στο ταβάνι».

Παράλληλα, είδε αντικείμενα από τη ζωή και την καριέρα του τραγουδιστή, όπως το τελευταίο βραβείο Grammy που είχε κερδίσει και μια ζώνη που του είχε απονεμηθεί για τα ρεκόρ προσέλευσης στις εμφανίσεις του στο Λας Βέγκας.

«O Τζο Μπάιντεν δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό»

Σε άλλο σημείο της περιήγησης, υπέγραψε ένα αντίγραφο κιθάρας που συνδέεται με τη θρυλική συναυλία Aloha From Hawaii του 1973 και σχολίασε πως «ο Τζο Μπάιντεν δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό». Κοιτάζοντας το επιχρυσωμένο τηλέφωνο που βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι του Πρίσλεϊ, είπε επίσης: «Θα ήθελα να ακούσω μερικές από αυτές τις συνομιλίες».

Δεν έκρυψε πάντως τον θαυμασμό του για τον τραγουδιστή, λέγοντας: «Είμαι μεγάλος φαν του Έλβις. Ποιος δεν είναι;», ενώ τον αποκάλεσε και «τον πιο διάσημο άνθρωπο στον πλανήτη».

Η επίσκεψη στο Μέμφις και η σημασία της

Η επίσκεψη στο Graceland περιλάμβανε οργανωμένη ξενάγηση στο κτήμα. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Graceland, ο χώρος υποδέχεται περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο.

Μέλος του προσωπικού ανέφερε ότι αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέπτεται το Graceland. Η πρώτη είχε γίνει το 2008 από τον Τζορτζ Γ. Μπους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Τραμπ είχε απονείμει στον Πρίσλεϊ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2018.

Όταν ρωτήθηκε αν θα συνέκρινε το Graceland με το Μαρ-α-Λάγκο, απέφυγε να το κάνει ευθέως, λέγοντας: «Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να πω». Έσπευσε πάντως να προσθέσει: «Κι αυτό είναι ένα ξεχωριστό μέρος».

*Με πληροφορίες από: AOL 

HSBC: Ποιες χώρες και ποιοι κλάδοι θα πληρώσουν ακριβά το «μπλοκάρισμα» του Ορμούζ

Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

«Επαφές» ΗΠΑ-Ιραν για τερματισμό του πολέμου παραδέχτηκε ιρανική πηγή

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

