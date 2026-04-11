Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Χέρι -χέρι στη Μύκονο ανταλλάσσουν φιλιά

Το ζευγάρι, που πλέον δεν κρύβεται, πραγματοποιεί όλο και πιο συχνά κοινές δημόσιες εμφανίσεις αλλά μοιράζεται και στιγμιότυπα στα social media.

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί δυο νέες φωτογραφίες στα Instagram Stories του από την παραμονή του στην Μύκονο με τη σύντροφό του.

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης: Ποζάρουν χέρι χέρι στα στενάκια του νησιού

Μάλιστα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης αναδημοσίευσε μια φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και συγγενείς που ταξίδεψαν όλοι μαζί στο νησί των Ανέμων.

Η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε τους δυο ηθοποιούς στο παλιό λιμάνι του κοσμοπολίτικου νησιού, χαλαρούς και ευδιάθετους.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, ο πρωταγωνιστής της σειράς Grand Hotel ήταν ιδιαίτερα διαχυτικός με τη σύντροφό του, χαρίζοντάς της ένα τρυφερό φιλί στα χείλη πριν συνεχίσουν τη βόλτα τους.

Δεν κρύβουν τη σχέση τους χωρίς να έχουν μιλήσει δημόσια

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.

Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια.

Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει.

Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…», είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη.