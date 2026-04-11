Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του
Δεν είναι απλά ένα από τα γνωστά ονόματα της μεγάλης οθόνης – είναι από τις δραστήριες γυναίκες του Χόλιγουντ, μιλώντας συχνά πυκνά για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και άβολων εμπειριών που έχει ζήσει στα κινηματογραφικά πλατό. Και η εμφάνιση της Ολίβια Μαν στο The Drew Barrymore Show έκρυβε ακόμα μια αποκάλυψη.
Η 45χρονη, που τον περασμένο Απρίλιο τιμήθηκε από το Women’s Cancer Research Fund για τη μάχη της με τον καρκίνο, αναφέρθηκε σε ένα περίεργο σκηνικό που έζησε στα γυρίσματα μιας ταινίας, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα ηθοποιό.
«Έχω παίξει σε ταινίες όπου ο χαρακτήρας μου είτε είναι αστυνομικός είτε στη CIA και πρέπει να σώσει κάποιον άλλον. Σε ένα φιλμ υπήρχε μια τέτοια σκηνή, όπου έπρεπε να πυροβολήσω κάποιον που απειλούσε τον συμπρωταγωνιστή μου» είπε η ηθοποιός.
«Προφανώς εκείνος δεν είχε διαβάσει το σενάριο και κατάλαβε τι θα συμβεί όταν ξεκινήσαμε να γυρνάμε τη σκηνή» τόνισε η Μαν και συμπλήρωσε: «Όταν το συνειδητοποίησε σταμάτησε το γύρισμα, λέγοντας ‘όχι, όχι, αυτή δεν μπορεί να σώσει εμένα’».
Όπως αποκάλυψε, ο συμπρωταγωνιστής της -τον οποίο δεν κατονόμασε- ήρθε σε σύγκρουση με τον σκηνοθέτη, φωνάζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό και «πάγωσε» τα γυρίσματα για περίπου 45 λεπτά.
Τελικά τη λύση έδωσε η Ολίβια Μαν που του πρότεινε να αλλάξουν θέσεις, με αποτέλεσμα ο δικός της χαρακτήρας να βρεθεί σε κίνδυνο. «Αμέσως συμφώνησε» είπε.
Olivia Munn Says Male Co-Star Refused to Film Scene Being Saved by Woman and Stopped Production for '45 Minutes': 'She Can't Save Me. We're Not Doing This' https://t.co/s1RuGDkoYv
— Variety (@Variety) April 9, 2026
Πριν από μερικούς μήνες, η γνωστή ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως ένας σκηνοθέτης, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην τηλεοπτική σειρά The Newsroom, έλεγε άσχημα λόγια για εκείνη μειώντας τις πιθανότητές της να πάρει κάποιους ρόλους.
«Θα πάρεις τον ρόλο, αλλά υπάρχει ένας σκηνοθέτης που λέει πως ήσουν συνεχώς αργοπορημένη και αντιδραστική στα γυρίσματα», είπε πως της είχε αποκαλύψει η εκπρόσωπός της.
