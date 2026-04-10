Ο σκύλος για να κατανοήσει το περιβάλλον βασίζεται στην όσφρηση σε αντίθεση με εμάς, που το αντιλαμβανόμαστε με την όραση.

«Για έναν σκύλο, λοιπόν, ο κόσμος «μυρίζεται». Η όσφρηση δεν είναι απλώς μια αίσθηση για τον σκύλο, είναι το βασικό «εργαλείο» με το οποίο αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και επικοινωνεί. Η κατανόηση αυτού του οσφρητικού σύμπαντος είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να καταλάβουμε πώς πραγματικά βιώνει τον κόσμο», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Σωτηρία Κυριαζή.

Μια βιολογική υπεροχή

Η κυρία Κυριαζή εξηγεί πως συμβαίνει αυτή η υπεροχή. Εμείς διαθέτουμε περίπου 5 έως 6 εκατομμύρια οσφρητικούς υποδοχείς ενώ οι σκύλοι (ανάλογα με τη φυλή) διαθέτουν από 100 έως και 300 εκατομμύρια.

Η επιστήμη πλέον επιβεβαιώνει πως οι σκύλοι μπορούν να «διαβάσουν» την κατάσταση της υγείας μας

Η ανατομία τους είναι ένα θαύμα της φύσης, η ροή του αέρα στη μύτη τους είναι έτσι δομημένη, ώστε να διαχωρίζεται η αναπνοή από τη δειγματοληψία οσμών.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το τμήμα του εγκεφάλου τους, που είναι υπεύθυνο για την ανάλυση των οσμών, είναι 40 φορές μεγαλύτερο από το δικό μας.

Στην πραγματικότητα, το ένα όγδοο του εγκεφάλου ενός σκύλου είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην ερμηνεία των μυρωδιών.

Ένας σκύλος δεν μυρίζει απλώς ό,τι υπάρχει στο δωμάτιο, μπορεί να μυρίσει το παρελθόν (ποιος ήταν εκεί πριν), αλλά και το μέλλον (ποιος πλησιάζει).

Αυτή η μοναδική οσφρητική ικανότητα καθιστά τον σκύλο έναν πολύτιμο συνεργάτη για τον άνθρωπο, καθώς τον βοηθά να προσφέρει σημαντικό έργο σε πολλούς τομείς. Λειτουργούν ως οδηγοί για άτομα με προβλήματα όρασης, εντοπίζουν αγνοούμενους σε συνθήκες έρευνας και διάσωσης και συμβάλλουν στην ιατρική πρόληψη.

Επιπλέον, προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών, αποδεικνύοντας ότι η μύτη τους αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα «εργαλεία» για την προστασία και την υποστήριξη του ανθρώπου.

Ο σκύλος ως «βιολογικός ανιχνευτής»

Η επιστήμη πλέον, ενημερώνει η κυρία Κυριαζή, επιβεβαιώνει πως οι σκύλοι μπορούν να «διαβάσουν» την κατάσταση της υγείας μας. Το ανθρώπινο σώμα εκπέμπει εκατοντάδες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με τη μεταβολική μας κατάσταση ή την παρουσία ασθενειών.

Σήμερα, ειδικοί εκπαιδευμένοι σκύλοι προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην ιατρική. Μπορούν να προειδοποιήσουν έναν διαβητικό για μια επερχόμενη υπογλυκαιμία ή έναν επιληπτικό για μια κρίση, δίνοντάς του τον χρόνο να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον.

Ίσως το πιο συγκλονιστικό είναι η ικανότητα τους να ανιχνεύουν καρκινικά κύτταρα. Για τον σκύλο, μια ασθένεια δεν είναι μια διάγνωση, αλλά μια αλλαγή στη βιοχημεία του ανθρώπου.

Επικοινωνία μέσα από τις οσμές

Η όσφρηση, υπογραμμίζει η κυρία Κυριαζή, είναι το κανάλι μέσω του οποίου ο σκύλος μάς «νιώθει».

Όταν βιώνουμε στρες, το σώμα μας εκκρίνει μια αλληλουχία ορμονών, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη.

Ο σκύλος αντιλαμβάνεται άμεσα αυτή τη χημική μεταβολή. Δεν χρειάζεται να κλάψουμε για να καταλάβει ότι είμαστε λυπημένοι, η μυρωδιά μάς έχει ήδη προδώσει. Νιώθει αυτό που μας συμβαίνει και δεν μπορούμε να τον ξεγελάσουμε όσο κι αν προσποιηθούμε.

Αν βρισκόμαστε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, είτε είμαστε αγχωμένοι, θυμωμένοι ή απλώς «πεσμένοι» και χωρίς ενέργεια, καλό είναι να περιορίσουμε την αλληλοεπίδραση με τον σκύλο μας στα βασικά. Καθώς η δική μας διάθεση, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στον τρόπο που αισθάνεται και μαθαίνει.

Η διατήρηση μιας ήρεμης, χαρούμενης και διασκεδαστικής αλληλεπίδρασης είναι ο καλύτερος τρόπος για να καλλιεργήσουμε μια ισχυρή σχέση και να έχουμε έναν ευτυχισμένο σκύλο.

Την επόμενη φορά που ο σκύλος σας δεν σας «ακούει» ή σας αποφεύγει, λέει η εκπαιδεύτρια, αναρωτηθείτε: σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεστε;

Αυτή η επικοινωνία μέσω των οσμών είναι αμφίδρομη. Οι σκύλοι μέσω των δικών τους οσμών, δηλώνουν την ταυτότητά τους, την ηλικία τους και τη διάθεσή τους.

Όταν εμποδίζουμε έναν σκύλο να μυρίσει κατά τη διάρκεια της βόλτας, είναι σαν να του φοράμε μαντήλι στα μάτια. Του στερούμε την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι ζωτικές για την ψυχική του ισορροπία.

Πώς να βελτιώσουμε τη ζωή τους και τη σχέση μας

Όταν αναγκάζουμε τους σκύλους να ζουν αποκλειστικά στον δικό μας «οπτικό κόσμο», δίνοντας έμφαση μόνο σε χειρονομίες και λέξεις, τους ωθούμε να χάσουν την έμφυτη προδιάθεσή τους για την όσφρηση.

Γι’ αυτό, η κυρία Κυριαζή ενημερώνει τι οφείλουμε να κάνουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες τους και να διατηρήσουμε αυτή τη δύναμη σε υψηλά επίπεδα:

● Να δίνουμε χρόνο στη βόλτα: Η βόλτα δεν είναι μόνο σωματική άσκηση, είναι «διάβασμα της εφημερίδας τους».

Αφήστε τον σκύλο σας να μυρίσει εκείνο το δέντρο για όσο χρειάζεται. Είναι η πνευματική του διέγερση.

● Να προσέχουμε τις οσμές στο περιβάλλον του: Οι σκύλοι είναι εκτεθειμένοι στις δικές μας επιλογές (αρώματα, καθαριστικά).

Έρευνες δείχνουν ότι η χρήση αιθέριων ελαίων, όπως η λεβάντα, μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη συναισθηματική τους ηρεμία. Αντίθετα, οι έντονες χημικές οσμές, μπορεί να τους προκαλούν δυσφορία.

● Να σεβόμαστε την επικοινωνία τους: Κατανοώντας ότι ο σκύλος αντιλαμβάνεται το στρες μας μέσω της μυρωδιάς, μπορούμε να δουλέψουμε με τη δική μας συναισθηματική ισορροπία. Έτσι ώστε να τους προσφέρουμε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

Η «υπερδύναμη» του σκύλου: Ένας κόσμος μυρωδιές

Κλείνοντας, η κυρία Κυριαζή λέει: «Σεβόμενοι αυτή την «υπερδύναμη» των σκύλων, δεν βελτιώνουμε μόνο την ποιότητα της ζωής τους. Αλλά αποκτούμε και έχουμε πρόσβαση σε έναν πιο πλούσιο τρόπο επικοινωνίας μαζί τους».

⃰ Η κυρία Σωτηρία Κυριαζή είναι εκπαιδεύτρια σκύλων πιστοποιημένη από τον Διεθνή Οργανισμό IAABC – Σύμβουλος Συμπεριφοράς Ζώων Συντροφιάς – Εκπαιδεύτρια Eνηλίκων και Σύμβουλος- Coach οικογένειας με κατοικίδια.

Έχει διατελέσει μέλος Επιτροπών Δήμων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Είναι ιδρύτρια της «Living Better Together Κοιν.Σ.Επ.» (libeto.gr).

Είναι τακτικό μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος και μέλος του International Association of Animal Behavior Consultants ( IAABC).

