Δεν αφήνουν λεπτό από τα μάτια τους, οι σκύλοι – οδηγοί τα παιδιά με αυτισμό, καθώς είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να τα προστατεύουν.

Το in απευθύνθηκε στον εκπαιδευτή σκύλων – βοηθών και πρόεδρο του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Friends for Life, Τάκη Πετρόπουλο, προκειμένου να περιγράψει πώς αυτοί οι σκύλοι αλλάζουν ριζικά τις ζωές αυτών των παιδιών. Αλλά και των γονέων τους.

Ποιους σκύλους έχετε επιλέξει να εκπαιδεύετε ως σκύλους – βοηθούς, για παιδιά με αυτισμό και γιατί;

Οι σκύλοι – βοηθοί που επιλέγει να εκπαιδεύει το Friends for Life (Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα), είναι διασταύρωση Αγίου Βερνάρδου και μεγαλόσωμου Κανίς (Poodle).

Η επιλογή των συγκεκριμένων φυλών, βασίζεται στο μέγεθος τους. Πολλές φορές οι σκύλοι – βοηθοί καλούνται να λειτουργήσουν σαν «άγκυρες» για τη συγκράτηση των παιδιών στις έντονες τάσεις φυγής. Χαρακτηριστικό που διαθέτουν πολλά παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο φάσμα. Ένας ακόμα λόγος είναι το τρίχωμα τους, που είναι αφενός υποαλλεργικό και αφετέρου έχουμε παρατηρήσει ότι το σγουρό τρίχωμα που έχουν, δημιουργεί σημαντικά αισθητηριακά ερεθίσματα για τα παιδιά και λειτουργεί κατευναστικά.

Τα παιδιά κερδίζουν έναν φίλο και προστάτη, που είναι πάντα δίπλα τους

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι και ο ήπιος χαρακτήρας και ταμπεραμέντο αυτής της συγκεκριμένης φυλής. Είναι πολύ ήπια σκυλιά, ανθρωποκεντρικά, χαρούμενα και δεν ενοχλούνται εύκολα από απότομες κινήσεις, κραυγές ή έντονους θορύβους.

Πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εκπαίδευσή τους, τι μαθαίνουν;

Η εκπαίδευση ενός τέτοιου σκύλου – βοηθού είναι μια απαιτητική διαδικασία που διαρκεί περίπου δύο με δυόμιση χρόνια.

Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης τους ξεκινάει περίπου από τη στιγμή της γέννησής τους. Χωρίς ίχνος υπερβολής, είναι σκύλοι ήρωες!

Από το στάδιο του κουταβιού, τα σκυλιά κοινωνικοποιούνται πλήρως, καθώς σκοπός τους είναι να μπορούν να ακολουθούν και να στηρίζουν το παιδί παντού. Κυρίως σε όλους τους δημόσιους χώρους (εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, Μ.Μ.Μ, τράπεζες, θέατρα κλπ). Καθώς οι σκύλοι – βοηθοί βάσει νόμου έχουν πρόσβαση όπου έχει και ο ίδιος ο άνθρωπος.

Οι σκύλοι – βοηθοί λαμβάνουν όλες τις γνώσεις που αφορούν στα στάδια της βασικής εκπαίδευσης, όπως άλλωστε και κάθε σκύλος συντροφιάς. Με ιδιαίτερη έμφαση στην απευαισθητοποίησή τους σε χώρους με πολλά ερεθίσματα και με τους ανθρώπους.

Το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης τους γίνεται περίπου από τον ενάμιση χρόνο και μετά. Εφόσον έχει γίνει και η επιλογή του παιδιού που θα προοριστεί ο σκύλος. Αφορά στο «χτίσιμο» της μεταξύ τους σχέσης, αλλά και της ειδικής εκπαίδευσης που πρέπει να ακολουθήσουν, για να βελτιώσουν συγκεκριμένες ανάγκες που έχει το παιδί. Σε συνεργασία πάντα με τους ειδικούς και τους γονείς του.

Ποια είναι η αποστολή των σκύλων – βοηθών;

Η παρουσία ενός σκύλου – βοηθού τους προσφέρει έναν σύντροφο, με τον οποίο μπορούν να επικοινωνούν χωρίς να χρειάζεται η χρήση λόγου.

Κερδίζουν έναν φίλο και προστάτη, που είναι πάντα δίπλα τους και βοηθά αισθητά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Κύρια αποστολή ενός σκύλου – βοηθού είναι να παρέχει ασφάλεια στο παιδί και στην οικογένειά του, καθώς δεν αφήνει το παιδί να κινδυνέψει.

Επίσης, συμβάλει σημαντικά στην αυτονομία του παιδιού, αλλά και στην κοινωνικοποίησή του.

Πόσο καλό κάνουν οι σκύλοι- βοηθοί στην καθημερινότητα αυτών των παιδιών, αλλά και στον ψυχικό τους κόσμο;

Αυτά τα σκυλιά εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα.

Το παιδί αλληλεπιδρά με τον σκύλο συνεχώς και επικεντρώνεται σε αυτόν μέσα, αλλά και έξω από το σπίτι.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου, του δίνεται η δυνατότητα να αφήσει το χέρι του γονέα και να «πάει τον σκύλο του βόλτα». Γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθηση του. Παράλληλα, συμβάλλει και στη μείωση του άγχους των ίδιων των γονέων σε περιβάλλοντα που είναι πολύ απαιτητικά για το παιδί.

Ο σκύλος κατά την εκπαίδευση του μαθαίνει να βασίζεται στη διαίσθηση του, που τον βοηθά να αντιλαμβάνεται άμεσα τις εναλλαγές στη διάθεση του παιδιού. Και να λειτουργεί ως αρωγός στην αντιμετώπιση ή ακόμα και στην αποφυγή μιας ενδεχόμενης κρίσης. Ή στις τάσεις φυγής που συχνά έχουν τα άτομα στο φάσμα λόγω της αισθητηριακής υπερφόρτωσης.

Έχουμε δει επίσης και τη συμβολή που έχουν στη βελτίωση της κίνησης, του λόγου, αλλά και στην ανάπτυξη γενικών κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Ποιος είναι ο χειριστής του σκύλου – βοηθού;

Χειριστές είναι κυρίως οι γονείς, εφόσον μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Σε λίγες περιπτώσεις, μπορεί ο ενήλικας πλέον να είναι και ο επωφελούμενος και ο χειριστής του σκύλου -βοηθού.

Οι χειριστές εννοείται ακολουθούν και αντίστοιχη εκπαίδευση, για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στην κάλυψη των αναγκών του σκύλου και φυσικά να κάνουν σωστό leading.

Το παιδί προχωράει κρατώντας ένα χερούλι, που βρίσκεται πάνω στο ειδικό σαμάρι που φοράει ο σκύλος – βοηθός.

Σε περιπτώσεις που το παιδί, μπορεί να έχει τάσεις φυγής τότε ο σκύλος συνδέεται με το παιδί μέσω ειδικής ζώνης ή backpack, προκειμένου να το συγκρατήσει, αν χρειαστεί. Έτσι βοηθά και τον γονέα να νιώθει ασφαλής κατά τη διάρκεια των εξόδων από το σπίτι.

Θα ήθελα να μου πείτε εκτενέστερα πως οι σκύλοι – βοηθοί καθιστούν πιο εύκολη την καθημερινότητα των γονιών.

Όπως ήδη αναφέραμε, ο σκύλος – βοηθός παρέχει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και σε όλη την οικογένεια.

Εντός σπιτιού συμβάλλει στην απασχόληση του παιδιού, στο να του κάνει παρέα χωρίς να χρειάζεται ο γονέας να έχει μονίμως επικεντρωμένη την προσοχή πάνω του.

Έχει παρατηρηθεί ότι ο σκύλος βοηθός, μπορεί να ομαλοποιήσει τις καθημερινές δραστηριότητες των οικογενειών και να ενισχύσει την κοινωνικοποίηση των ίδιων των γονέων. Αλλά και να βελτιώσει τη σχέση μεταξύ τους, μειώνοντας το άγχος τους κατά την καθημερινότητά τους.

Η αίσθηση ασφάλειας που παρέχουν οι σκύλοι – βοηθοί βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλης της οικογένειας.

Ο σκύλος – βοηθός δεν παύει να είναι ένας σκύλος, που έχει και αυτός τις δικές του ανάγκες.

Φυσικά. Κάθε σκύλος έχει ανάγκες που δεν μπορούν να μην καλύπτονται. Χρειάζεται βόλτα, τροφή, παιχνίδι, εκτόνωση, σταθερό έλεγχο της υγείας του και φυσικά αγάπη και φροντίδα. Είτε είναι σκύλοι – βοηθοί είτε απλά σκύλοι συντροφιάς, μάς προσφέρουν πάρα πολλά. Και αυτό που ζητούν, είναι να τους συμπεριφερόμαστε αξιοπρεπώς και ως ισότιμα μέλη της οικογένειας μας.

Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει έναν σκύλο – βοηθό;

Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες μπορούν μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα μας (http://friendsforlife.gr), να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. Να μας πουν κάποια πράγματα για το παιδί και τον λόγο για τον οποίο πιστεύουν ότι θα ήθελαν σκύλο – βοηθό.

Πέρα από τη φόρμα επικοινωνίας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και τηλεφωνικά.

Στη συνέχεια ορίζεται μια πρώτη συνάντηση με τον εκπαιδευτή. Συζητάμε αναλυτικά για τους σκύλους – βοηθούς, για τις ανάγκες τους και αξιολογούμε και τις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού.

Αν συναποφασίσουμε ότι θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εκπαίδευσης ενός σκύλου – βοηθού για το παιδί τότε αναζητάμε χορηγούς. Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες. Καθώς είμαστε Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα τα χρήματα δεν συλλέγονται από τους γονείς, αλλά μαζεύονται από χορηγίες επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Τέλος, θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για το Friends for Life.

Το Friends for Life είναι ένα Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 2018 και είναι μέλος του European Guide Dog Federation.

Είμαστε το μοναδικό κέντρο εκπαίδευσης σκύλων – βοηθών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στην Ελλάδα.

Απευθυνόμαστε σε οικογένειες διατεθειμένες να προσφέρουν στο παιδί τους έναν σύντροφο, που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του παιδιού τους και την καθημερινότητά του.

Στοχεύουμε στο να βοηθάμε παιδιά και εφήβους στο φάσμα. Καθώς και τις οικογένειές τους να αποκτήσουν ανεξαρτησία, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια με την παροχή άρτια εκπαιδευμένων σκύλων – βοηθών.