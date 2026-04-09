Η μεγάλη επιστροφή του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μετά από 10 μήνες
Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μπήκε στο πέντε εναντίον πέντε στην προπόνηση των Πέισερς και ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή.
Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης στους Πέισερς μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του στους περσινούς τελικούς του NBA απέναντι στους Θαντερ.
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα με την ομάδα του να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της περιφέρειάς της.
Έχοντας περάσει από διάφορα στάδια αποθεραπείας, ο Αμερικανός άσος μέσω μίας προσωπικής του ανάρτησης στην πλατφόρμα «Χ», επιβεβαίωσε πως η επιστροφή πλησιάζει!
Έγραψε ότι έλαβε μέρος σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης πέντε εναντίον πέντε, πράγμα το οποίο είχε να συμβεί από τον Ιούνιο του 2025.
Τότε ήταν η τελευταία φορά που ήταν υγιής, δηλαδή πριν από περίπου δέκα μήνες κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA. Λογικά δεν θα αγωνιστεί στα τελευταία παιχνίδια της regular season καθώς δεν υπάρχει και λόγος να πιεστεί καθώς οι Πέισερς δεν μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα τους έχοντας ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια. Θα μπει προοδευτικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς.
Δείτε την ανάρτηση για τον Χαλιμπέρτον
Played 5 on 5 today for first time since June🙏🏽🙏🏽
— Tyrese Haliburton (@Hali) April 8, 2026
