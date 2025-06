Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι – Ο Χαλιμπέρτον υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

Άσχημα είναι τα νέα για τον Ταϊρίζ Χαλιμπέρτον και την κατάσταση της υγείας του, αφού όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια, επιβεβαιώθηκε πως υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στον έβδομο τελικό του ΝΒΑ απέναντι στου Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Αμερικανός γκαρντ στην προσπάθειά του να περάσει τον αντίπαλό του τέντωσε παραπάνω το πόδι του με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο παρκέ πονώντας υπερβολικά κάτι που έδειχναν και οι αντιδράσεις του, με τον παίκτη να καταλαβαίνει αμέσως πως κάτι άσχημο είχε συμβεί.

Breaking: Indiana Pacers star Tyrese Haliburton sustained a torn right Achilles tendon in Game 7 against Oklahoma City, sources tell ESPN. Haliburton played through a calf strain in the same leg during the NBA Finals for an opportunity to win a championship. pic.twitter.com/7pr3z2Lubq

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2025