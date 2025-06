Το «καταραμένο μηδέν» των Χαλιμπάρτον, Λίλαρντ και Τέιτουμ (vids)

Η φετινή σεζόν στο NBA ολοκληρώθηκε με τους Θάντερ να κατακτούν το πρωτάθλημα και τον Ταϊρίς Χαλιμπάρτον να έχει έναν σοκαριστικό τραυματισμό διαλύοντας τον αχίλλειο τένοντά του.

Εκτός από τον Χαλιμπάρτον, τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, τον ίδιο σοκαριστικό τραυματισμό υπέστησαν οι Ντεμιάν Λίλαρντ και Τζέισον Τέιτουμ.

Έτσι ως αποτέλεσμα, ο Χαλιμπάρτον έγινε ο τρίτος παίκτης που συμπλήρωσε την άτυχη τριάδα των παικτών που υπέστησαν ρήξη αχίλλειου τένοντα στη post season.

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg

