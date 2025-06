Ο Χαλιμπάρτον διέλυσε τον αχίλλειό του στο Game 7 – Η στιγμή του σοκαριστικού τραυματισμού (vid)

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον ήταν ο μεγάλος άτυχος στο Game 7 τελικών του NBA ανάμεσα στους Θάντερ και τους Πέισερς, εκεί όπου η ομάδα της Οκλαχόμα αναδείχτηκε πρωταθλήτρια του ΝΒΑ για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο γκαρντ της ομάδας της Ιντιάνα ξεκίνησε τον αγώνα με 9 πόντους, αλλά 4:55 πριν το τέλος του πρώτου δωδεκάλεπτου τραυματίστηκε σοβαρά και προκάλεσε σοκ στην Οκλαχόμα στο σπουδαιότερο παιχνίδι της σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και φυσικά θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Τη στιγμή που ο Χαλιμπάρτον εφορμούσε προς το καλάθι, έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας. Ο παίκτης κατάλαβε ότι έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και έβαλε τα κλάματα, ενώ σε παρόμοια κατάσταση ήταν και ο πατέρας του που παρακολουθούσε τον αγώνα από τις κερκίδες.

Λίγο αργότερα ο πατέρας του παίκτη σημείωσε ότι ο Χαλιμπάρτον υπέστη ρήξη αχίλλειου σε μια από τις πιο άσχημες στιγμές στην ιστορία των τελικών του ΝΒΑ.

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg

— ESPN (@espn) June 23, 2025