Αιχμές Ολαντίπο για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του Χαλιμπάρτον: «Όλα εντάξει; Σαν να μην έγινε τίποτα;»

Ο Βίκτορ Ολαντίπο, δεν άφησε ασχολίαστο τον τραυματισμό του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον που έπαθε ρήξη αχίλλειου τένοντα και άφησε αιχμές για το NBA και τους αγώνες που «πυροδοτούν» την καταπόνηση των αθλητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Ολαντίπο έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τους τραυματισμούς στην καριέρα του και στην ουσία έχει αποσυρθεί εδώ και δύο χρόνια.

In the Finals? So we just going keep playing right? Like its okay right? Like it ain’t happen huh? Like this is just part of it right?But what would this play off run be without Hali? What about Dame what about JT and so many others. I bet we will just blame it on the moment…

— Victor Oladipo (@VicOladipo) June 23, 2025