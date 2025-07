Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Χαλιμπέρτον: Θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν 2025-26

Επιβεβαιώθηκε οτι ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στο 7ο λεπτό του 7ου παιχνιδιού στους τελικούς του NBA, ανάμεσα στους Πέισερς και τους Θάντερ θα του στερήσει την αγωνιστική του παρουσία τη σεζόν 2025-26. Όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ιντιάνα.

Ο Κέβιν Πρίτσαρντ αναφέρθηκε στη ρήξη Αχιλλείου από την οποία αναρρώνει ο 25χρονος φόργουορντ και αφού αποκάλυψε οτι δεν πρόκειται να παίξει καθόλου την ερχόμενη περίοδο, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι όταν επιστρέψει, θα επιστρέψει καλύτερος.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα επιστρέψει καλύτερος από ποτέ», δήλωσε ο Πρίτσαρντ ενώ πρόσθεσε: «Δεν θα αγωνιστεί όμως του χρόνου. Δεν θα το θέσουμε σε κίνδυνο τώρα».

