Νέα Αριστερά: Μεθοδεύεται η παραγραφή του σκανδάλου Predator

Ενώ η κυβέρνηση επιλέγει να ασχολείται με την επικαιρότητα της επιφάνειας και να αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση, το σκάνδαλο των υποκλοπών οδηγείται βήμα-βήμα στην παραγραφή, επισημαίνει η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της (φωτογραφία, επάνω, του Γιώργου Κονταρίνη/Eurokinissi).

Και συνεχίζει: «Μετά την καταδίκη των τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, το δικαστήριο ζήτησε την επέκταση των κατηγοριών σε ακόμη εννέα πρόσωπα, καθώς και τη διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων.

Πρόκειται για πρόσωπα-κλειδιά, άμεσα συνδεδεμένα με το δίκτυο των εταιρειών που διακινούσαν το Predator.

Και όμως, αντί να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να αποτραπεί η παραγραφή, παρατηρείται μια αδικαιολόγητη αδράνεια.

Οι πράξεις αυτές είναι πλημμελήματα και παραγράφονται μέσα σε πέντε χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι ήδη από τις αρχές του 2026 ξεκίνησε η μαζική παραγραφή τους, καθώς τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Κάθε μέρα που περνά, νέες αξιόποινες πράξεις σβήνουν οριστικά.

Αντί για άμεση άσκηση διώξεων και επίδοση κλήσεων, η δικογραφία μεταφέρεται από υπηρεσία σε υπηρεσία, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

«Συνειδητή συγκάλυψη»

Την ίδια στιγμή, ακόμη και η διερεύνηση για κατασκοπία κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σε πλημμέλημα, οδηγώντας και αυτή στην παραγραφή, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των κατηγοριών και συνεργασία των εμπλεκομένων.

H Νέα Αριστερά λέει ξεκάθαρα: Αν το σκάνδαλο των υποκλοπών κλείσει με παραγραφή, δεν θα πρόκειται για αδυναμία του συστήματος.

Θα πρόκειται για συνειδητή συγκάλυψη ενορχηστρωμένη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».