Νέα Αριστερά: Μεθοδεύεται η παραγραφή του σκανδάλου Predator
Αν το σκάνδαλο των υποκλοπών κλείσει με παραγραφή, θα πρόκειται για συνειδητή συγκάλυψη ενορχηστρωμένη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.
- Τι λένε οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ για τον 19χρονο φοιτητή με μηνιγγίτιδα
- Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
- Ο Μαρκ Ρούτε αποθέωσε τον… Τραμπ: «Θαυμάζω την ηγεσία του»
- Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Ενώ η κυβέρνηση επιλέγει να ασχολείται με την επικαιρότητα της επιφάνειας και να αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση, το σκάνδαλο των υποκλοπών οδηγείται βήμα-βήμα στην παραγραφή, επισημαίνει η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της (φωτογραφία, επάνω, του Γιώργου Κονταρίνη/Eurokinissi).
Και συνεχίζει: «Μετά την καταδίκη των τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, το δικαστήριο ζήτησε την επέκταση των κατηγοριών σε ακόμη εννέα πρόσωπα, καθώς και τη διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων.
Κάθε μέρα που περνά, νέες αξιόποινες πράξεις σβήνουν οριστικά
Πρόκειται για πρόσωπα-κλειδιά, άμεσα συνδεδεμένα με το δίκτυο των εταιρειών που διακινούσαν το Predator.
Και όμως, αντί να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να αποτραπεί η παραγραφή, παρατηρείται μια αδικαιολόγητη αδράνεια.
Οι πράξεις αυτές είναι πλημμελήματα και παραγράφονται μέσα σε πέντε χρόνια.
Αυτό σημαίνει ότι ήδη από τις αρχές του 2026 ξεκίνησε η μαζική παραγραφή τους, καθώς τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στο πρώτο εξάμηνο του 2021.
Κάθε μέρα που περνά, νέες αξιόποινες πράξεις σβήνουν οριστικά.
Αντί για άμεση άσκηση διώξεων και επίδοση κλήσεων, η δικογραφία μεταφέρεται από υπηρεσία σε υπηρεσία, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος.
«Συνειδητή συγκάλυψη»
Την ίδια στιγμή, ακόμη και η διερεύνηση για κατασκοπία κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σε πλημμέλημα, οδηγώντας και αυτή στην παραγραφή, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των κατηγοριών και συνεργασία των εμπλεκομένων.
H Νέα Αριστερά λέει ξεκάθαρα: Αν το σκάνδαλο των υποκλοπών κλείσει με παραγραφή, δεν θα πρόκειται για αδυναμία του συστήματος.
Θα πρόκειται για συνειδητή συγκάλυψη ενορχηστρωμένη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».
- Ιράν: Να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός ζητά ο Βάντεφουλ από τον Αραγτσί
- Ιράν: Στάρμερ και Τραμπ συζήτησαν για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
- Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
- Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κλείδωσαν δύο ημερομηνίες
- Bαθμολογία UEFA: Δυσκολεύει η10η θέση για την Ελλάδα
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση συρμού του τραμ με βαν στον Άλιμο
- Τριάρες για Κρίσταλ Πάλας (3-0) και Σαχτάρ (3-0), βήμα πρόκρισης για Μάιντς (2-0) – Δείτε τα γκολ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις