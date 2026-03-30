Υποκλοπές: Εννέα πρόσωπα στέλνει στο εδώλιο η πρώτη απόφαση
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026, 06:00

Υποκλοπές: Εννέα πρόσωπα στέλνει στο εδώλιο η πρώτη απόφαση

Εξετάζεται και τρίτη δίκη για εμπλεκόμενους μεσάζοντες του συστήματος και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που συμμετείχαν στο «κοινό κέντρο» παρακολουθήσεων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η δεύτερη δίκη για το Predator, πιθανόν και μέσα στο καλοκαίρι, αποτελεί την επόμενη φάση της δικαστικής διερεύνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών ύστερα από τη δημοσιοποίηση της απόφασης – κόλαφος, έκτασης 1.930 σελίδων, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Η νέα έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε κύκλο νέων αποκαλύψεων και παραδοχών

Με ανοιχτό τον κίνδυνο παραγραφής σοβαρών αδικημάτων εντός του 2026 λόγω πενταετίας, καθώς οι περισσότερες παρακολουθήσεις υπήρξαν το 2021, στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν τουλάχιστον εννιά Ελληνες και αλλοδαποί. Πρόκειται για δημιουργούς του παράνομου λογισμικού, στελέχη της Intellexa που εμπορεύονταν το σύστημα υποκλοπών ή προσπάθησαν να εξαφανίσουν κρίσιμα στοιχεία ως στενοί συνεργάτες των χειριστών του Predator, καθώς και δύο άτομα που φέρεται να σχετίζονται με την πληρωμή των SMS – παγίδα που είχαν στείλει οι χειριστές του «αρπακτικού» λογισμικού.

Μερικοί από αυτούς είτε δεν εμφανίστηκαν στο πρώτο δικαστήριο, παρότι κλήθηκαν, είτε έδωσαν καταθέσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας με αναφερόμενη προσπάθεια «συγκάλυψης» του σκανδάλου.

Θεωρείται μάλιστα πιθανόν να υπάρξει και τρίτη δίκη για τυχόν τέλεση από τους ήδη κατηγορουμένους (καταδικασμένους πρωτόδικα σε συνολική φυλάκιση 126 χρόνων) και άλλων αξιόποινων πράξεων (όπως η κατασκοπεία) ή και για άλλα πρόσωπα που φαίνεται να συμμετείχαν στο σκάνδαλο, όπως μεσάζοντες οπλικών συστημάτων που μεσολάβησαν για την ενεργοποίηση του Predator στη χώρα μας, αποσπασμένοι αστυνομικοί στην ΕΥΠ που φαίνεται να συμμετείχαν στο «κοινό κέντρο» παρακολουθήσεων, αλλά και πρόσωπα που μπορεί να διαπιστωθεί ότι συμμετείχαν στη μεθόδευση συγκάλυψης των υποκλοπών.

Νομικοί κύκλοι που μίλησαν με «ΤΑ ΝΕΑ» υπογράμμιζαν ότι αφενός οι επόμενες δίκες μπορεί να καταλήξουν σε εξίσου βαριές ποινές και αφετέρου η νέα έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε κύκλο νέων αποκαλύψεων και παραδοχών σε συνέχεια των δηλώσεων – βόμβα στο Μega του καταδικασθέντος Ισραηλινού Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Intellexa, που προανήγγειλε και επόμενες κινήσεις του, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος».

Ο δικηγόρος Αθηνών Ζαχαρίας Κεσσές, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων του Ρredator, μιλώντας στα «ΝΕΑ» σημείωσε ότι «η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης πλέον θα είναι πολυεπίπεδη και θα αφορά πληθώρα προσώπων και αδικημάτων. Τα νέα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν προκύψει σε συνδυασμό με την εκκωφαντική αποδόμηση των μέχρι τώρα ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής καιτου πορίσματος Ζήση καθιστούν δεδομένο ότι δεν μπορεί πλέον η αλήθεια να συγκαλυφθεί».

Ποιοι θα κατηγορηθούν και γιατί

Στην απόφασή του το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών – η οποία θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικές διαδικασίες αφού έχει ήδη υπάρξει προκαταρκτική έρευνα – των παρακάτω προσώπων, τα οποία και κατονομάζει:

Του Rotem F. ο οποίος φέρεται να είναι ο δημιουργός του εν λόγω κακόβουλου λογισμικού. Ο συγκεκριμένος ιδιώτης ήταν συνδημιουργός της εταιρείας Cytrox Holdings Zrt (Ουγγαρία), η οποία ασχολούνταν με την ανάπτυξη και πώληση προϊόντων στον τομέα του «επιθετικού κυβερνοπολέμου» και ο οποίος προσδιορίζεται στη δικαστική απόφαση ως «πιθανός δημιουργός του κώδικα του λογισμικού Predator».

Του Μερομ Χ. που έχει ρουμανικό διαβατήριο και θεωρείται βασικός εκπρόσωπος της ομάδας των Ισραηλινών που έφεραν στην Ελλάδα το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Ρredator. Είναι πρώην στέλεχος – όπως και ο Ταλ Ντίλιαν – των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας και υπεύθυνος προσλήψεων της εταιρείας Intellexa.

Της Εϊνατ Σ. που προσδιορίζεται ως ανώτερο στέλεχος των εταιρειών συμφερόντων Ντίλιαν, η οποία ήλθε στην Ελλάδα, υπέγραψε τις συστάσεις των εταιρειών μαζί με την ήδη καταδικασθείσα για το παράνομο λογισμικό. H συγκεκριμένη, όπως μνημονεύεται στην απόφαση, «συντόνισε πρόσωπα και καταστάσεις και συνέταξε τα μισθωτήρια γραφείων της εταιρείας».

Των Δημήτρη Ξ., Ιωάννη Τ. και Ιωάννη Μπ. οι οποίοι ως υπάλληλοι της Ιntellexa είχαν πρόσβαση στους διακομιστές της που φιλοξενούνταν στην εταιρεία Hostmein αλλά και ρόλο στην αφαίρεση άρον άρον αυτών των διακομιστών, στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα που είχε αποκαλυφθεί από διεθνή έρευνα η ύπαρξη του κακόβουλου λογισμικού. Σημειώνεται ότι όταν τον Φεβρουάριο του 2021 ξεκινούσε η μαζική αποστολή μηνυμάτων παγίδευσης, η Intellexa τετραπλασίασε τη χωρητικότητα των servers της στη Hostmein!

Του Σωτήρη Ντ. που θεωρείται στενός συνεργάτης του Γιάννη Λαβράνου και είχε τοποθετηθεί ως τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία Krikel και o οποίος είχε την αποκλειστική επίβλεψη του τεχνικού τμήματος με γνώση όλων των προϊόντων του Ομίλου Εταιρειών Intellexa. Ανάμεσα στα άλλα, στον ίδιο αποδίδεται ότι επισκεπτόταν με το ΙΧ του εγκαταστάσεις της EYΠ στην Αγία Παρασκευή (εκεί εδρεύει το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΥΠ) όπου γινόταν η διαχείριση των προϊόντων υποκλοπής του Predator, αλλά και ότι κατηύθυνε πρώην συνεργάτη του Γιάννη Λαβράνου στο τι ακριβώς θα πει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δίνοντάς του μάλιστα εκ των προτέρων και ερωτήσεις που θα του υπέβαλλαν βουλευτές της ΝΔ!

Του Αιμίλιου Κ. που εργάζεται ως κρεοπώλης σε σουπερμάρκετ και ο οποίος ήταν κάτοχος προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας που φέρεται να εκδόθηκε στις 2 Ιουνίου 2020 και η οποία, όπως αποδείχθηκε, χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή πλήθους συναλλαγών, συνολικού ύψους 3.370 ευρώ σε αγορά υπηρεσιών μαζικής αποστολής SMS-παγίδα και άλλων υπηρεσιών Διαδικτύου, που σχετίζονται με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού. Με την τελευταία καταγεγραμμένη συναλλαγή να καταγράφεται πάλι στις 16 Δεκεμβρίου 2021, την ίδια ακριβώς ημέρα που αποκαλύφθηκε από εκθέσεις του Citizen Lab και της ΜΕΤΑ η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα!

Του Κώστα Π., πρώην υπαλλήλου καταστήματος πώλησης κινητών στον Αλιμο, που αναφέρθηκε – με έμμεσο τρόπο – από τον Αιμίλιο Κ. ότι ήταν αυτός που του έδωσε την προπληρωμένη κάρτα και ότι έχει σχέση με την ΕΥΠ. «ΤΑ ΝΕΑ» επικοινώνησαν μαζί του και μας απάντησε ότι «δεν είχα καμία σχέση με υπαλλήλους της ΕΥΠ» και «γνώριζα περιστασιακά ως πελάτες του καταστήματος, αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που δεν σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση», καθώς και ότι «στο εν λόγω κατάστημα από το οποίο έχω αποχωρήσει, ασχολούμουν μόνο με τις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και Ιντερνετ».

JPMorgan – Pimco: Η αγορά ομολόγων υποτιμά τον κίνδυνο επιβράδυνσης

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι – Τράκαρε με τους αστυνομικούς, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Ακρίβεια: Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη
Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Ισραήλ: Καλείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή
Τη «βαθιά ανησυχία» του εκφράζει ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ισραηλινή βουλή, με το οποίο διευρύνεται η χρήση της θανατικής ποινής.

Ισραήλ: «Βαθιά ανησυχία» από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία για σχέδιο διεύρυνσης της θανατική ποινής
Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία ζητούν να εγκαταλειφθεί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή του Ισραήλ, και «διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής» της θανατική ποινής.

Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας
Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφθασαν τις 1.238 από την επανέναρξη του πολέμου, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο

Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο
Την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο για το κλείσιμο του Τεμένους του Αλ Ακσά, το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση και στον Πανάγιο Τάφο. «Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση» λέει το Τελ Αβίβ.

Τι είναι το E-3 Sentry AWACS, το εναέριο κέντρο επιχειρήσεων που χτυπήθηκε από το Ιράν
Ένα από τα μόλις 16 αμερικανικά E3 Sentry AWACS αεροσκάφος συντονισμού, κόστους 500+ εκατομμυρίων δολαρίων χτυπήθηκε στην Σαουδική Αραβία από ένα drone των 20.000 ευρώ. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»
Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

