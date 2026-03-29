newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 10o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Ελλάδα 29 Μαρτίου 2026, 08:00

Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
A
A
Vita.gr
Spotlight

Όποιος παράνομα πετυχαίνει να περιέλθει στην κατοχή ή στη γνώση του κρατικό απόρρητο, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, διαπράττει το αδίκημα της κατασκοπείας.

Το ότι μπαίνει ως ενδεχόμενο το αδίκημα της κατασκοπείας, σύμφωνα με νομικούς, αποτελεί ρωγμή στο κυβερνητικό αφήγημα

Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εκείνα που χρησιμοποίησαν ως «όπλο» το κακόβουλο λογισμικό Predator, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητα και εμπιστευτικά αρχεία μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων υψηλά ιστάμενων κρατικών αξιωματούχων, θα αναζητήσει ο εισαγγελέας που θα πάρει στα χέρια του την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών προκειμένου να διερευνήσει αν στην προκειμένη περίπτωση έχει τελεστεί το αδίκημα της κατασκοπείας, τουλάχιστον στη μορφή της απόπειρας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης – μένει να δούμε αν θα είναι εισαγγελέας Πρωτοδικών ή ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός – καλείται επί της ουσίας να πιάσει το νήμα ακριβώς από εκεί που το άφησε το δικαστήριο με πρόεδρο τον Νίκο Ασκιανάκη και εισαγγελέα τον Δημήτρη Παυλίδη σταθμίζοντας και αξιολογώντας τα νέα αποκαλυπτικά δεδομένα που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας.

Ρωγμή στο κυβερνητικό αφήγημα

Και μόνο που στον «φακό» της Δικαιοσύνης μπαίνει ως ενδεχόμενο το αδίκημα της κατασκοπείας, σύμφωνα με νομικούς, αποτελεί ρωγμή στο κυβερνητικό αφήγημα ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών περιορίζεται στον κύκλο τεσσάρων ιδιωτών επιχειρηματιών, οι οποίοι μετά την καταδίκη έχουν ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης, αλλά ελέγχονται και στο πλαίσιο του νέου κύκλου των ερευνών, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες.

Μέσα στις 1.930 σελίδες που αριθμεί η δικαστική απόφαση για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, περιλαμβάνονται όλα τα επίμαχα μηνύματα παγίδευσης με την ακριβή ημεροχρονολογία και ώρα παγίδευσης των θυμάτων, ενώ παράλληλα υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση με αναφορά σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και ευρήματα.

Σύμφωνα με νομικούς που έχουν πλήρη γνώση της υπόθεσης από την προσεκτική ανάγνωση του σκεπτικού της απόφασης, με την οποία οι τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκιση με εκτιτέα τα 8 έτη φυλάκισης:

• Αναδεικνύεται ότι το Predator ανήκει στην κατηγορία των κορυφαίων κατασκοπευτικών λογισμικών (top mercenary spyware), τα οποία πωλούνται μόνο σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες.

• Κρίθηκε ότι οι κατηγορούμενοι πωλούσαν το επίδικο κατασκοπευτικό λογισμικό με ολοκληρωμένη προσφορά (one stop shop) σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως εξάλλου δήλωσε μετά την καταδίκη του και ο Ταλ Ντίλιαν, ένας εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κρίθηκε απαραίτητη η διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας λόγω του τρόπου λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού με τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και την έκταση των δεδομένων που μπορούν να αποσπαστούν σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων, που κατείχαν καίρια χαρτοφυλάκια με απόρρητες και μυστικές πληροφορίες.

Επιπλέον, συνδέοντας ένα προς ένα τα νέα αποκαλυπτικά στοιχεία, ο πρόεδρος του δικαστηρίου χαρτογράφησε με μεγάλη ακρίβεια τη λειτουργία της εταιρείας σε όλο τον κόσμο και κατονομάστηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα για τα οποία διατάχθηκε η διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Στις σελίδες του σκεπτικού της απόφασης καταγράφονται όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του Αιμίλιου Κοσμίδη (είχε μηνυθεί και στο πρώτο μέρος της έρευνας, αλλά εξετάστηκε ως μάρτυρας), από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου φέρεται να εστάλη το μολυσμένο μήνυμα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του συγκεκριμένου προσώπου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, την επίμαχη κάρτα – όπως απάντησε στις δεκάδες ερωτήσεις που δέχθηκε – προμηθεύτηκε από συνεργαζόμενο με την ΕΥΠ υπάλληλο καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, ενώ προέκυψε ότι αυτή φορτίστηκε πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ (ΚΕΤΥΑΚ) στην Αγία Παρασκευή.

Δύο πραγματικά περιστατικά που ενισχύουν όσα εισέφεραν μάρτυρες, στη δίκη, για την ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ – Predator. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης και η εισαγγελική πρόταση που έχει ενσωματωθεί στη δικαστική απόφαση, στο κεφάλαιο για τους υψηλά ιστάμενους στόχους του Predator επισημαίνοντας: ως γενικότερο σχόλιο, μπορεί να παρατηρηθεί μια μεγάλη απροθυμία που διαπιστώθηκε στους στόχους του Ρredator να δώσουν τα τηλέφωνά τους προς εξέταση, να υποβάλουν εγκλήσεις ή έστω να παραστούν και ως απλοί μάρτυρες στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού, ειδικά για πολύ υψηλά ιστάμενους ανθρώπους, στρατιωτικούς, υπουργούς κ.λπ., αρκετοί από τους οποίους είναι πιθανό να είχαν πατήσει τα σχετικά links και με αυτόν τον τρόπο να είχε εγκατασταθεί στο κινητό τους παράνομο λογισμικό παρακολούθησης.

Πώς «εξαφανίστηκε» ο παράνομος εξοπλισμός

Στο «διά ταύτα» της δικαστικής απόφασης επισημαίνεται ότι «οι κατηγορούμενοι σε σύμπραξη με ετέρους εργαζομένους αναβάθμισαν και προετοίμασαν πλήρως την υποδομή τους για την εφαρμογή και αποπεράτωση του εγκληματικού τους σχεδίου με την αποστολή περαιτέρω μηνυμάτων προς τους στόχους που είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν μέσω των κινητών τους συσκευών.

Μολονότι η Intellexa ενδιαφερόταν ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου 2021 για την περαιτέρω αύξηση του αποθηκευτικού χώρου και την εγκατάσταση επιπρόσθετου εξοπλισμού (λίγες ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα τη 16η-12-2021, ότε και δημοσιεύθηκαν οι έρευνες των Citizen Lab και MΕΤΑ για την ύπαρξη του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator και τη λειτουργία του – μεταξύ άλλων χωρών – και στην Ελλάδα), υπάλληλοι αφαίρεσαν όλο τον εγκατεστημένο εξοπλισμό.

Η εσπευσμένη και άτακτη αφαίρεση του εξοπλισμού καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ως άνω εργαζόμενοι πήραν μεταξύ άλλων και υλικό εξοπλισμού που ανήκε στην ιδιοκτησία της Hostmein. Την ίδια ημέρα, άλλωστε, έπαυσε και η χρήση της προπληρωμένης κάρτας του Αιμίλιου Κοσμίδη. Προκειμένου δε οι κατηγορούμενοι να συνεχίσουν ανεμπόδιστα το έργο τους, φρόντισαν, μετά την έκταση δημοσιότητας που έλαβε η αποκάλυψη των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, να αποσυνδέσουν τα προϊόντα που προωθούσαν με την επωνυμία της Intellexa».

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Economy
Καύσιμα: Ποιες χώρες «ψαλιδίζουν» τους φόρους

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Μιχάλης Γελασάκης
Ελλάδα 28.03.26

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Σύνταξη
Ελλάδα 28.03.26

«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Σύνταξη
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Μαθήματα ζωής 29.03.26

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Πεπρωμένο 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ευρωζώνη 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κόσμος 29.03.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Κόσμος 28.03.26

«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Απόρρητο