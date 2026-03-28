Τέσσερις νέες έρευνες για τις υποκλοπές

Τέσσερις σοβαρές ποινικές έρευνες με σημείο αναφοράς το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών βρίσκονται προ των πυλών της Εισαγγελίας, με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

«Η δυναμική της απόφασης είναι τέτοια, που σε συνδυασμό με τις δηλώσεις – τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν, ενός εκ των τεσσάρων καταδικασμένων επιχειρηματιών, αλλάζει όλα τα δεδομένα στην υπόθεση», όπως έλεγε χαρακτηριστικά στα «ΝΕΑ» πηγή από τον χώρο των δικαστηρίων εκτιμώντας πως «μέσα στους επόμενους μήνες το «θολό τοπίο» γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών θα αρχίσει να… καθαρίζει και να προστίθενται στο κάδρο νέα αδικήματα, όπως αυτό της κατασκοπείας, και πρόσωπα που μέχρι τώρα παρέμεναν στο απυρόβλητο».

Το πρώτο κρίσιμο σκαλοπάτι πριν ανοίξει η πόρτα των νέων ερευνών είναι να αποφασιστεί εάν το σύνολο της υπόθεσης θα μείνει στα χέρια ενός ή περισσότερων εισαγγελέων Πρωτοδικών ή αν το πλέον κομβικό ζήτημα της κατασκοπείας κριθεί ότι πρέπει να διερευνηθεί από ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό.

Η διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας αποτελεί την κορωνίδα των νέων ερευνών, που αναμένεται άμεσα να ξεκινήσουν. Στον φακό της Δικαιοσύνης γι’ αυτή την πτυχή της υπόθεσης μπαίνουν οι τέσσερις πρωτοδίκως καταδικασμένοι επιχειρηματίες και άλλα άγνωστα μέχρι σήμερα πρόσωπα. Ο τρόπος λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και η έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπαστούν, σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων που κατείχαν νευραλγικές θέσεις με πρόσβαση σε ευαίσθητες ή απόρρητες πληροφορίες, είχαν ως αποτέλεσμα η «πυξίδα» του δικαστηρίου (πρόεδρος Νίκος Ασκιανάκης, εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης) να στραφεί για πρώτη φορά προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν οι κρατικοί αξιωματούχοι, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που ήταν στόχοι του Predator δεν κλήθηκαν να καταθέσουν μέχρι τώρα, θεωρείται πολύ πιθανό ότι στο πλαίσιο της νέας έρευνας θα κληθούν να εξεταστούν και να απαντήσουν αν πάτησαν ή όχι τον «σύνδεσμο» με το μολυσμένο μήνυμα.

Τα 7 πρόσωπα

Όσοι πάλι γνωρίζουν καλά τις πτυχές της υπόθεσης θεωρούν εξίσου σημαντική την έρευνα που διέταξε το δικαστήριο για σημαίνοντα στελέχη των εξεταζόμενων εταιρειών, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «δεν αποτελούσαν απλά εκτελεστικά όργανα των κατηγορουμένων, αλλά είχαν εξίσου πλήρη εικόνα καθώς και αποφασιστικές αρμοδιότητες επί των επιχειρήσεων».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα 7 πρόσωπα που αφορά η πτυχή της συγκεκριμένης έρευνας θα βρεθούν σύντομα ενώπιον της Δικαιοσύνης ως ελεγχόμενα, χωρίς κανένας να μπορεί να προδικάσει αν στη διαδρομή αυτή, που ενδέχεται να καταλήγει στο εδώλιο και να τα φέρει αντιμέτωπα με βαριές ποινές, όπως οι εργοδότες τους, δεν αποφασίσουν να μιλήσουν. Και μία σημαντική λεπτομέρεια: η έρευνα για τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της παραγραφής.

Ο εισαγγελέας που θα αναλάβει την έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει και το κομμάτι της ψευδορκίας για όσα ο τότε εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel Σταμάτης Τρίμπαλης είχε καταθέσει στη Βουλή που ερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο ίδιος καταθέτοντας στο δικαστήριο είχε αποκαλύψει ότι ήταν «αχυράνθρωπος» και ότι ενεργούσε για λογαριασμό του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, ο οποίος επίσης πρωτοδίκως καταδικάστηκε και με βάση την απόφαση ζητείται να ελεγχθεί για ηθική αυτουργία στην ψευδορκία.

Από μηδενική βάση μετά τα στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη θα ερευνηθεί και η μήνυση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη εις βάρος του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλη το μολυσμένο μήνυμα, υπό το φως και των κινήσεων της επίμαχης κάρτας που ζήτησε το δικαστήριο και της αποκάλυψης της ταυτότητας του υπαλλήλου σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και της σχέσης του με την ΕΥΠ.

