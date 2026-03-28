newspaper
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τέσσερις νέες έρευνες για τις υποκλοπές
Ελλάδα 28 Μαρτίου 2026, 07:02

Καταιγιστικές εξελίξεις αναμένονται στη διερεύνηση του σκανδάλου - Στο επίκεντρο το αδίκημα της κατασκοπείας

Μίνα Μουστάκα
A
A
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Spotlight

Τέσσερις σοβαρές ποινικές έρευνες με σημείο αναφοράς το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών βρίσκονται προ των πυλών της Εισαγγελίας, με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

«Η δυναμική της απόφασης είναι τέτοια, που σε συνδυασμό με τις δηλώσεις – τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν, ενός εκ των τεσσάρων καταδικασμένων επιχειρηματιών, αλλάζει όλα τα δεδομένα στην υπόθεση», όπως έλεγε χαρακτηριστικά στα «ΝΕΑ» πηγή από τον χώρο των δικαστηρίων εκτιμώντας πως «μέσα στους επόμενους μήνες το «θολό τοπίο» γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών θα αρχίσει να… καθαρίζει και να προστίθενται στο κάδρο νέα αδικήματα, όπως αυτό της κατασκοπείας, και πρόσωπα που μέχρι τώρα παρέμεναν στο απυρόβλητο».

Το πρώτο κρίσιμο σκαλοπάτι πριν ανοίξει η πόρτα των νέων ερευνών είναι να αποφασιστεί εάν το σύνολο της υπόθεσης θα μείνει στα χέρια ενός ή περισσότερων εισαγγελέων Πρωτοδικών ή αν το πλέον κομβικό ζήτημα της κατασκοπείας κριθεί ότι πρέπει να διερευνηθεί από ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό.

Η διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας αποτελεί την κορωνίδα των νέων ερευνών, που αναμένεται άμεσα να ξεκινήσουν. Στον φακό της Δικαιοσύνης γι’ αυτή την πτυχή της υπόθεσης μπαίνουν οι τέσσερις πρωτοδίκως καταδικασμένοι επιχειρηματίες και άλλα άγνωστα μέχρι σήμερα πρόσωπα. Ο τρόπος λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής και η έκταση των δεδομένων που μπορεί να αποσπαστούν, σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων που κατείχαν νευραλγικές θέσεις με πρόσβαση σε ευαίσθητες ή απόρρητες πληροφορίες, είχαν ως αποτέλεσμα η «πυξίδα» του δικαστηρίου (πρόεδρος Νίκος Ασκιανάκης, εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης) να στραφεί για πρώτη φορά προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν οι κρατικοί αξιωματούχοι, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που ήταν στόχοι του Predator δεν κλήθηκαν να καταθέσουν μέχρι τώρα, θεωρείται πολύ πιθανό ότι στο πλαίσιο της νέας έρευνας θα κληθούν να εξεταστούν και να απαντήσουν αν πάτησαν ή όχι τον «σύνδεσμο» με το μολυσμένο μήνυμα.

Τα 7 πρόσωπα

Όσοι πάλι γνωρίζουν καλά τις πτυχές της υπόθεσης θεωρούν εξίσου σημαντική την έρευνα που διέταξε το δικαστήριο για σημαίνοντα στελέχη των εξεταζόμενων εταιρειών, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «δεν αποτελούσαν απλά εκτελεστικά όργανα των κατηγορουμένων, αλλά είχαν εξίσου πλήρη εικόνα καθώς και αποφασιστικές αρμοδιότητες επί των επιχειρήσεων».

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα 7 πρόσωπα που αφορά η πτυχή της συγκεκριμένης έρευνας θα βρεθούν σύντομα ενώπιον της Δικαιοσύνης ως ελεγχόμενα, χωρίς κανένας να μπορεί να προδικάσει αν στη διαδρομή αυτή, που ενδέχεται να καταλήγει στο εδώλιο και να τα φέρει αντιμέτωπα με βαριές ποινές, όπως οι εργοδότες τους, δεν αποφασίσουν να μιλήσουν. Και μία σημαντική λεπτομέρεια: η έρευνα για τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της παραγραφής.

Ο εισαγγελέας που θα αναλάβει την έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει και το κομμάτι της ψευδορκίας για όσα ο τότε εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel Σταμάτης Τρίμπαλης είχε καταθέσει στη Βουλή που ερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο ίδιος καταθέτοντας στο δικαστήριο είχε αποκαλύψει ότι ήταν «αχυράνθρωπος» και ότι ενεργούσε για λογαριασμό του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, ο οποίος επίσης πρωτοδίκως καταδικάστηκε και με βάση την απόφαση ζητείται να ελεγχθεί για ηθική αυτουργία στην ψευδορκία.

Από μηδενική βάση μετά τα στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη θα ερευνηθεί και η μήνυση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη εις βάρος του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλη το μολυσμένο μήνυμα, υπό το φως και των κινήσεων της επίμαχης κάρτας που ζήτησε το δικαστήριο και της αποκάλυψης της ταυτότητας του υπαλλήλου σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και της σχέσης του με την ΕΥΠ.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Παπαδόπουλος
Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 27.03.26

Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Μίνα Μουστάκα
Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
Ελλάδα 27.03.26

Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Σύνταξη
Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής
Αναστάτωση 27.03.26

Ο άντρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Δείτε βίντεο 27.03.26

Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Σύνταξη
Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Ελλάδα 27.03.26

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Σύνταξη
Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ελλάδα 27.03.26

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Σύνταξη
Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27.03.26

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Δήμητρα Σκούφου
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Σύνταξη
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Παπαδόπουλος
Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
«Mission impossible»; 28.03.26

Σε ρόλο ειρηνοποιού αγγελιοφόρου, το Πακιστάν ανέλαβε εν μέσω πολέμου τη δύσκολη αποστολή διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια της περιφερειακής του επιρροής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28.03.26

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Σύνταξη
«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Μπαχρέιν 28.03.26

Διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο στο Μπαχρέιν του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ζητά ΜΚΟ.

Σύνταξη
Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Αμεση εμπλοκή 28.03.26

Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αν το χρειαστούν
«Δεν ήταν εκεί» 28.03.26

Το NATO «απλώς δεν ήταν εκεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την άρνηση συμμαχικών χωρών να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, απειλώντας να μην τους βοηθήσει η χώρα του στο μέλλον.

Σύνταξη
Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Πυραυλικά πλήγματα 28.03.26

Ενα άτομο σκοτώθηκε και δυο ακόμη τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Σύνταξη
Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο