Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Στενός κορσές» για την κυβέρνηση έχει γίνει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όσο και να το φυσά δεν κρυώνει καθώς η φλόγα θεριεύει μέρα με τη μέρα.

Υπάρχει περίπτωση αλλαγής του Ποινικού Κώδικα Φλωρίδη;

Οι νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa και καταδικασμένου πρωτοδίκως από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, Ταλ Ντίλιαν, προκαλούν «κρύο ιδρώτα» στο κυβερνητικό στρατόπεδο όμως αυτό δεν είναι το μοναδικό θέμα που απασχολεί το Μαξίμου.

Μία πληροφορία

Ένα δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό Τύπο στάθηκε αφορμή να ανοίξει ακόμα περισσότερο η βεντάλια για μια υπόθεση που απασχολεί τη δικαιοσύνη, τον πολιτικό κόσμο και φυσικά την κοινή γνώμη.

Υπάρχει άραγε περίπτωση, υπάρχει θέμα ή ζήτημα να αλλάξουν νόμοι, να υπάρξει άλλου είδους αντιμετώπιση σε καταδικασμένους για υποκλοπές και τέτοιου είδους αδικήματα, ήταν το ερώτημα που τέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, όχι τυχαία.

Είχε κυκλοφορήσει στο dnews.gr η πληροφορία πως το Μαξίμου δέχεται εισηγήσεις για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα Φλωρίδη και ειδικότερα των άρθρων 80Α ή 104Α, ώστε να καταστεί δυνατή η μετατροπή σε χρήμα ή κοινωφελή εργασία κάθε ποινής φυλάκισης, ανεξαρτήτως του ύψους της. Μια τέτοια νομοθετική παρέμβαση θα είχε σημαντικές συνέπειες, καθώς θα επέτρεπε ακόμη και σε καταδικασθέντες για σοβαρές υποθέσεις να εξαγοράσουν την ποινή φυλάκισής τους και να αποφύγουν τη φυλάκιση.

Σήμερα, με βάση το ισχύον καθεστώς, η ποινή φυλάκισης μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική ποινή ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας μόνο εφόσον δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

Μία διάψευση

«Αυτά κυκλοφορούν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα», απάντησε (MEGA) o Παύλος Μαρινάκης διαψεύδοντας τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είδε πίσω από το ζήτημα ένα «κοινό μοτίβο» και εξήγησε: «Πιάνουν ένα ζήτημα το οποίο είναι δικαστικής φύσεως (…). Είτε το περσινό, το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου πάνω στην επέτειο χτίσανε το αφήγημα των ξυλολίων. Είτε το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων και συνολικότερα τα ζητήματα αυτά. Και μόνο θεματικά πάνε τη συζήτηση εκεί. Γιατί το κάνουν αυτό; Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν την προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση», είπε.