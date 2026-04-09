Η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί μια από τις πιο σύνθετες αποστολές των τελευταίων ετών.

Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχουν βάλει το υπουργείο Εξωτερικών σε κατάσταση συναγερμού, με συνεχείς συσκέψεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά μέσα στο εκρηκτικό κλίμα της περιοχής.

Άγιο Φως: «Δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να πετάξουμε»

Περιγράφοντας τις πρωτόγνωρες δυσκολίες του εγχειρήματος, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνει μιλώντας στο Mega:

«Είναι μία πολύ δύσκολη επιχείρηση, εδώ και εβδομάδες, που έχουμε αναλάβει ως υπουργείο Εξωτερικών, για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθειά μας να φέρουμε κάτω από συνθήκες πολέμου, να φέρουμε στην Ελλάδα και πάλι, όπως κάθε χρόνο, το Άγιο Φως. Για εμάς τους Έλληνες, όπως ξέρετε, για τους Έλληνες τους Ορθοδόξους, το Άγιο Φως έχει έναν τεράστιο συμβολισμό».

«Φέτος, λόγω του πολέμου, η κατάσταση έγινε πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέραμε μέχρι την τελευταία στιγμή αν θα μπορούσαμε να πετάξουμε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και από εκεί να έρθουμε στην Αθήνα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», συμπλήρωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία πως παρά τα εμπόδια, το ανέσπερο φως θα φτάσει έγκαιρα στη χώρα.

«Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Σκοπός μας ήταν από την αρχή, ακόμα και αν έπεφταν βόμβες που λέει ο λόγος, να πάμε εκεί, γιατί αυτό είναι το χρέος μας, είναι η τιμή και η ευλογία μας να βρισκόμαστε εκεί. Η αντιπροσωπεία που θα πάει θα είναι πολύ μικρή».

Η ελληνική αποστολή αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

«Θα το μεταφέρουμε από την Ιερουσαλήμ οδικώς στο Τελ Αβίβ και από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν θα πετάξουμε πίσω στην Αθήνα, όπου ελπίζω να έρθουμε γύρω στις 19:00 η ώρα το βράδυ. Και το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ θα μεταφερθεί με έκτακτες πτήσεις και με τακτικές των δύο ελληνικών εταιριών, σε 18 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας».

«Έχουμε κοπιάσει πάρα πολύ για αυτή την υπόθεση», καταλήγει.