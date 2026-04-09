Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Άγιο Φως: Πώς θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του στην Ελλάδα
Ελλάδα 09 Απριλίου 2026, 11:22

Άγιο Φως: Πώς θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του στην Ελλάδα

Τι είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί μια από τις πιο σύνθετες αποστολές των τελευταίων ετών.

Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχουν βάλει το υπουργείο Εξωτερικών σε κατάσταση συναγερμού, με συνεχείς συσκέψεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά μέσα στο εκρηκτικό κλίμα της περιοχής.

Άγιο Φως: «Δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να πετάξουμε»

Περιγράφοντας τις πρωτόγνωρες δυσκολίες του εγχειρήματος, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνει μιλώντας στο Mega:

«Είναι μία πολύ δύσκολη επιχείρηση, εδώ και εβδομάδες, που έχουμε αναλάβει ως υπουργείο Εξωτερικών, για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθειά μας να φέρουμε κάτω από συνθήκες πολέμου, να φέρουμε στην Ελλάδα και πάλι, όπως κάθε χρόνο, το Άγιο Φως. Για εμάς τους Έλληνες, όπως ξέρετε, για τους Έλληνες τους Ορθοδόξους, το Άγιο Φως έχει έναν τεράστιο συμβολισμό».

«Φέτος, λόγω του πολέμου, η κατάσταση έγινε πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέραμε μέχρι την τελευταία στιγμή αν θα μπορούσαμε να πετάξουμε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και από εκεί να έρθουμε στην Αθήνα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», συμπλήρωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία πως παρά τα εμπόδια, το ανέσπερο φως θα φτάσει έγκαιρα στη χώρα.

«Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Σκοπός μας ήταν από την αρχή, ακόμα και αν έπεφταν βόμβες που λέει ο λόγος, να πάμε εκεί, γιατί αυτό είναι το χρέος μας, είναι η τιμή και η ευλογία μας να βρισκόμαστε εκεί. Η αντιπροσωπεία που θα πάει θα είναι πολύ μικρή».

Η ελληνική αποστολή αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

«Θα το μεταφέρουμε από την Ιερουσαλήμ οδικώς στο Τελ Αβίβ και από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν θα πετάξουμε πίσω στην Αθήνα, όπου ελπίζω να έρθουμε γύρω στις 19:00 η ώρα το βράδυ. Και το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ θα μεταφερθεί με έκτακτες πτήσεις και με τακτικές των δύο ελληνικών εταιριών, σε 18  μεγάλες πόλεις της Ελλάδας».

«Έχουμε κοπιάσει πάρα πολύ για αυτή την υπόθεση», καταλήγει.

Μέση Ανατολή: Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου

Μέση Ανατολή: Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

ΕΛ.ΑΣ.: Προειδοποίηση για κροτίδες και βεγγαλικά την περίοδο του Πάσχα – «Απαγορεύεται η χρήση τους»
«Απαγορεύεται» 09.04.26

Προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών την περίοδο του Πάσχα

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι κροτίδες, τα βεγγαλικά και άλλα αυτοσχέδια είδη πυροτεχνίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς έως και ακρωτηριασμούς

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια
Στο Ηράκλειο 09.04.26

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια

Πώς περιγράφονται οι μέρες μέχρι το Πάσχα στην Κρήτη, μέσα από τις αναμνήσεις του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Μανώλη Λαγουδιανάκη, που αποτυπώνουν έναν κόσμο όπου τα έθιμα δεν ήταν απλώς παραδόσεις, αλλά τρόπος ζωής

Πάσχα: Από τη Σαρακοστή στη Λαμπρή – Έθιμα και συμβολισμοί της ελληνικής παράδοσης
Αναγέννηση 09.04.26

Από τη Σαρακοστή στη Λαμπρή - Πασχαλινά έθιμα και συμβολισμοί της ελληνικής παράδοσης

Για την Ορθοδοξία το Πάσχα αρχίζει με τη Σαρακοστή, μακρά περίοδο σωματικής και πνευματικής προετοιμασίας, για το καινούργιο που συμβαίνει κάθε χρόνο. εξηγεί η δρ Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Ελλάδα 09.04.26

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Κακοποιός μαχαιρώνει ανήλικο στο Μαρούσι

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα δεν υπήρχε μόνο μπροστά από τις κάμερες του Μπέβερλι Χιλς - «Ήταν μπερδεμένο»

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Κοινωνική πολιτική 09.04.26

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού
Βολές 09.04.26

ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τον Λίβανο είναι ακόμη ένα μνημείο κυνισμού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αναλάβει ρόλο ''λαγού'' σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των πολεμικών δαπανών στην ΕΕ», τονίζει το ΚΚΕ

Social Media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά – Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες
Το 2027 09.04.26

Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά - Υψηλά τα πρόστιμα για τις πλατφόρμες

«Έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου
Πόλεμος Μ. Ανατολή 09.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να μην στέκεται ως πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

«Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει στάση, να αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών και να πάρει πρωτοβουλίες ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA
Conference League 09.04.26

Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προσπεράσει την Τσεχία και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA

Οι πιθανότητες της Ελλάδας για να προσπεράσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, εξαρτάται από την ΑΕΚ και τη «μάχη» της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

ΕΛ.ΑΣ.: Προειδοποίηση για κροτίδες και βεγγαλικά την περίοδο του Πάσχα – «Απαγορεύεται η χρήση τους»
«Απαγορεύεται» 09.04.26

Προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών την περίοδο του Πάσχα

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι κροτίδες, τα βεγγαλικά και άλλα αυτοσχέδια είδη πυροτεχνίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς έως και ακρωτηριασμούς

Easter Holiday Pay Rules in Greece Explained
English edition 09.04.26

Easter Holiday Pay Rules in Greece Explained

Labor authorities outline how employees working during the Easter holiday period are compensated, including wage increases, rest entitlements and restrictions on business operations across Holy Week and Easter Monday

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια
Στο Ηράκλειο 09.04.26

Το Πάσχα σε μια άλλη, παλιά Κρήτη: Μνήμες, έθιμα και μια κοινότητα δεμένη σαν οικογένεια

Πώς περιγράφονται οι μέρες μέχρι το Πάσχα στην Κρήτη, μέσα από τις αναμνήσεις του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Μανώλη Λαγουδιανάκη, που αποτυπώνουν έναν κόσμο όπου τα έθιμα δεν ήταν απλώς παραδόσεις, αλλά τρόπος ζωής

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα
Επιδότηση 09.04.26

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Πέμπτη – Στα ΚΕΠ όταν κολλάει η πλατφόρμα

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα τις προηγούμενες μέρες αποφασίστηκε η σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
