«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli

Κάποτε, μετά από μια παγκόσμια πανδημία, μια οικονομική κατάρρευση και καθώς άρχιζε να ξεσπά μια παγκόσμια σύγκρουση, υποκινούμενη από έναν διψασμένο για εξουσία δικτάτορα που επιθυμούσε να επεκτείνει τα εδάφη του, ο οίκος Schiaparelli δημιούργησε κάποια παράξενα ρούχα που συνάδουν από τη φύση τους με την παράξενη εποχή εκείνη.

Οι παραλληλισμοί μεταξύ της πρώτης ακμής του οίκου τη δεκαετία του 1930 και του σήμερα -όταν, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Schiaparelli βιώνει και πάλι μια αναγέννηση υπό τη διεύθυνση του δημιουργικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι (Daniel Roseberry) –είναι τόσο προφανείς που σχεδόν δεν χρειάζεται να αναφερθούν.

«Σοκαριστικά»

Αλλά ίσως γι’ αυτό η νέα έκθεση του V&A στο Λονδίνο με τίτλο «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» –η πρώτη αναδρομική έκθεση του οίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο– φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη.

Τα ρούχα της Schiaparelli, εκείνη την εποχή, ήταν βαθιά ανησυχητικά. «Σοκαριστικά» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο Ρόζμπερι για να περιγράψει το έργο της ιδρύτριας του της Έλσα Σκιαπαρέλι.

Η μοναδική περίπτωση της Schiap

Ήταν μια Ιταλίδα αριστοκράτισσα γεννημένη στη Ρώμη, ο θείος της οποίας, ο αστρονόμος Giovanni Schiaparelli, εξακολουθεί να ξεπερνά τη φήμη της σε ορισμένους κύκλους ως ο άνθρωπος που ανακάλυψε τα κανάλια του Άρη.

Μετά από έναν αποτυχημένο γάμο και τη γέννηση της κόρης της στα μέσα της δεκαετίας του 1920, η Schiap, όπως ήταν γνωστή μεταξύ των φίλων της, αποφάσισε να αξιοποιήσει το ταλέντο της στη μόδα.

Αρχικά έφτιαχνε ρούχα για τον εαυτό της, όπως ένα ασπρόμαυρο πλεκτό πουκάμισο με φιόγκο trompe l’oeil, ένα ελαφρώς σουρεαλιστικό μοτίβο που υπονοούσε τι κρυβόταν κάτω από την συνήθως γαλήνια εξωτερική εμφάνιση της Schiaparelli.

Αργότερα, ονόμασε μια έντονη απόχρωση του μωβ-ροζ «shocking» και έφτιαξε ρούχα από συνθετικά υλικά με αυλακώσεις σαν φλοιό δέντρου, σχεδόν χονδροειδώς κεντημένα με μεταλλικά νήματα, σακάκια κομμένα ώστε να μοιάζουν λάθος νούμερο και ένα πραγματικά τρομακτικό μαύρο μεταξωτό φόρεμα με ένα σκελετό που φούσκωνε από κάτω από την επιφάνειά του.

Οι φίλοι σουρεαλιστές

Είναι ελαφρώς αποτρόπαιο ακόμα και σήμερα –ένας θησαυρός των αρχείων του V&A-, η επιμελήτρια της έκθεσης, Σόνετ Στάνφιλντ, το συνδύασε με το ανατομικό φόρεμα του Ρόζμπερι, με ένα κολιέ από επιχρυσωμένους πνεύμονες πάνω από το στήθος που αποκαλύπτεται από μια χαμηλή λαιμόκοψη, το οποίο φόρεσε στην πασαρέλα η Μπέλα Ζαντίντ.

«Ο κόσμος ρωτάει: “Πιστεύεις ότι θα σε αγαπούσε, αν καθόσασταν μαζί στο δείπνο;”» ανέφερε ο Ρόζμπερι για την μεγάλη κυρία της μόδας. «Και εγώ απαντώ: όχι. Θα με είχε φάει για πρωινό».

Τα ρούχα της Σκιαπαρέλι είναι πνευματώδη, όχι αστεία. Οι συνεργασίες της με τους σουρεαλιστές καλλιτέχνες –από τις οποίες προέρχεται το όνομα της έκθεσης και που είναι πιθανώς η πιο γνωστή πτυχή του έργου της– έχουν χάσει, ειλικρινά, την αιχμηρή τους δύναμη, αλλά μπορούμε ακόμα να διακρίνουμε την ιστορική τους σημασία.

Η «Σκιάπ» ήταν τυχερή, κατά μία έννοια, γιατί σε αντίθεση με τόσους άλλους καλλιτέχνες πριν και μετά, οι σουρεαλιστές λάτρευαν τη μόδα, βλέποντάς την ως έκφραση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και του φετιχισμού, καθώς και της μετατόπισης –ένα παπούτσι ως καπέλο, προφανώς.

Ήταν ευτυχείς να συνεργαστούν. «Η ομορφιά θα είναι σπασμωδική ή δεν θα υπάρχει καθόλου», έγραψε ο Αντρέ Μπρετόν, και η Σκιάπ το ερμήνευσε αυτό μέσω εντυπωσιακών διασταυρώσεων μεταξύ του έργου της και του κόσμου της τέχνης.

H Σκιάπ και η Κοκό

Ο Ζαν Κοκτώ επινόησε κεντήματα, ο Αλμπέρτο Τζιακομέτι έφτιαξε κουμπιά για εκείνη, και η Λεονόρ Φινί σχεδίασε τα μπουκάλια των αρωμάτων της. Ο Σαλβαδόρ Νταλί, εν τω μεταξύ, ήταν η έμπνευση πίσω από ένα φόρεμα τυπωμένο με έναν γιγάντιο αστακό, που ξάπλωνε φαλλικά πάνω στους μηρούς –ο Νταλί ήθελε να το πιτσιλίσει με πραγματική μαγιονέζα, αλλά η Σκιάπ κατάφερε με κάποιο τρόπο να τον μεταπείσει.

Είναι ένα φόρεμα που κατέληξε να φορεθεί από την Αμερικανίδα σύζυγο ενός αμφιλεγόμενου, πρώην πρίγκιπα που είχε στερηθεί τον τίτλο του –της Γουόλις Σίμπσον και του Έντουαρντ, Δούκα του Ουίνδσορ, αντίστοιχα.

Τέτοιες φάρσες οδήγησαν τη Γκαμπριέλ Σανέλ να αποκαλέσει τη Σκιαπαρέλι «εκείνη την Ιταλίδα καλλιτέχνιδα που φτιάχνει φορέματα». Δεν προοριζόταν ως κομπλιμέντο, αλλά σίγουρα η Σκιάπ δεν δίσταζε να ξεπερνά τα όρια του τι μπορεί να αντιπροσωπεύει η υψηλή ραπτική. «Ήταν η πρώτη που έκανε τόσα πολλά πράγματα –θεματικές συλλογές, άρωμα unisex, επιδείξεις με μουσική υπόκρουση», σχολίασε ο Ρόζμπερι. Προσθέστε σε αυτά και τις συνεργασίες με τον κόσμο της τέχνης, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα σύγχρονο.

«Ήταν η πρώτη πραγματική καλλιτεχνική διευθύντρια;», ρώτησε, πιθανώς μεταφορικά. Σίγουρα, ο κόσμος της είναι ιδιαίτερα πλούσιος, και όλοι οι δημιουργικοί δρόμοι οδηγούν σε αυτήν.

«Hard Chic»

Όσον αφορά τα δικά της έργα τέχνης, η Σκιάπ χρησιμοποιούσε συχνά ως καμβά το σακάκι –με έντονα τονισμένους ώμους, έκφραση μιας έννοιας που ονομάστηκε «Hard Chic» και την οποία θεωρείται ότι εφηύρε η ίδια. Τα σακάκια αυτά ήταν διακοσμημένα με ζωηρά κεντήματα σε φαινομενικά ατελείωτες παραλλαγές, σύμφωνα με τα θέματα των συλλογών της, με διακοσμητικά κουμπιά σε αραβουργήματα, ειδικά κατασκευασμένα για να ταιριάζουν.

«Έχεις το σακάκι της Chanel, έχεις το σακάκι Bar του Dior και έχεις το σακάκι της Schiap», λέει ο Ρόζμπερι. «Αυτό το σακάκι, με την αισθητική του κολάζ και του κεντήματος, μοιάζει τόσο επίκαιρο».

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα εξωφρενική» είπε η Έλσα. Ήξερε τι έλεγε.

*Η έκθεση Schiaparelli: Fashion Becomes Art παρουσιάζεται στο Μουσείο V&Α από τις 28 Μαρτίου έως τις 8 Νοεμβρίου 2026.