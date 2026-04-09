«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli
Live in Style 09 Απριλίου 2026, 14:50

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli

Μια νέα αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Victoria and Albert ανατρέχει στις πρωτοποριακές ρίζες του οίκου μόδας της Elsa Schiaparelli καθώς και στην πρόσφατη αναγέννησή του υπό τη διεύθυνση του σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι.

Έφη Αλεβίζου
Ώρα για μεσημεριανό: Ποια θεωρείται η ιδανική για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση;

Ώρα για μεσημεριανό: Ποια θεωρείται η ιδανική για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση;

Κάποτε, μετά από μια παγκόσμια πανδημία, μια οικονομική κατάρρευση και καθώς άρχιζε να ξεσπά μια παγκόσμια σύγκρουση, υποκινούμενη από έναν διψασμένο για εξουσία δικτάτορα που επιθυμούσε να επεκτείνει τα εδάφη του, ο οίκος Schiaparelli δημιούργησε κάποια παράξενα ρούχα που συνάδουν από τη φύση τους με την παράξενη εποχή εκείνη.

Οι παραλληλισμοί μεταξύ της πρώτης ακμής του οίκου τη δεκαετία του 1930 και του σήμερα -όταν, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Schiaparelli βιώνει και πάλι μια αναγέννηση υπό τη διεύθυνση του δημιουργικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι (Daniel Roseberry) –είναι τόσο προφανείς που σχεδόν δεν χρειάζεται να αναφερθούν.

«Σοκαριστικά»

Αλλά ίσως γι’ αυτό η νέα έκθεση του V&A στο Λονδίνο με τίτλο «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» –η πρώτη αναδρομική έκθεση του οίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο– φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη.

Τα ρούχα της Schiaparelli, εκείνη την εποχή, ήταν βαθιά ανησυχητικά. «Σοκαριστικά» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο Ρόζμπερι για να περιγράψει το έργο της ιδρύτριας του της Έλσα Σκιαπαρέλι.

Η μοναδική περίπτωση της Schiap

Ήταν μια Ιταλίδα αριστοκράτισσα γεννημένη στη Ρώμη, ο θείος της οποίας, ο αστρονόμος Giovanni Schiaparelli, εξακολουθεί να ξεπερνά τη φήμη της σε ορισμένους κύκλους ως ο άνθρωπος που ανακάλυψε τα κανάλια του Άρη.

Μετά από έναν αποτυχημένο γάμο και τη γέννηση της κόρης της στα μέσα της δεκαετίας του 1920, η Schiap, όπως ήταν γνωστή μεταξύ των φίλων της, αποφάσισε να αξιοποιήσει το ταλέντο της στη μόδα.

Αρχικά έφτιαχνε ρούχα για τον εαυτό της, όπως ένα ασπρόμαυρο πλεκτό πουκάμισο με φιόγκο trompe l’oeil, ένα ελαφρώς σουρεαλιστικό μοτίβο που υπονοούσε τι κρυβόταν κάτω από την συνήθως γαλήνια εξωτερική εμφάνιση της Schiaparelli.

Αργότερα, ονόμασε μια έντονη απόχρωση του μωβ-ροζ «shocking» και έφτιαξε ρούχα από συνθετικά υλικά με αυλακώσεις σαν φλοιό δέντρου, σχεδόν χονδροειδώς κεντημένα με μεταλλικά νήματα, σακάκια κομμένα ώστε να μοιάζουν λάθος νούμερο και ένα πραγματικά τρομακτικό μαύρο μεταξωτό φόρεμα με ένα σκελετό που φούσκωνε από κάτω από την επιφάνειά του.

Τα ρούχα της Σκιαπαρέλι είναι πνευματώδη, όχι αστεία. Οι συνεργασίες της με τους σουρεαλιστές καλλιτέχνες –από τις οποίες προέρχεται το όνομα της έκθεσης και που είναι πιθανώς η πιο γνωστή πτυχή του έργου της

Οι φίλοι σουρεαλιστές

Είναι ελαφρώς αποτρόπαιο ακόμα και σήμερα –ένας θησαυρός των αρχείων του V&A-, η επιμελήτρια της έκθεσης, Σόνετ Στάνφιλντ, το συνδύασε με το ανατομικό φόρεμα του Ρόζμπερι, με ένα κολιέ από επιχρυσωμένους πνεύμονες πάνω από το στήθος που αποκαλύπτεται από μια χαμηλή λαιμόκοψη, το οποίο φόρεσε στην πασαρέλα η Μπέλα Ζαντίντ.

«Ο κόσμος ρωτάει: “Πιστεύεις ότι θα σε αγαπούσε, αν καθόσασταν μαζί στο δείπνο;”» ανέφερε ο Ρόζμπερι για την μεγάλη κυρία της μόδας. «Και εγώ απαντώ: όχι. Θα με είχε φάει για πρωινό».


Τα ρούχα της Σκιαπαρέλι είναι πνευματώδη, όχι αστεία. Οι συνεργασίες της με τους σουρεαλιστές καλλιτέχνες –από τις οποίες προέρχεται το όνομα της έκθεσης και που είναι πιθανώς η πιο γνωστή πτυχή του έργου της– έχουν χάσει, ειλικρινά, την αιχμηρή τους δύναμη, αλλά μπορούμε ακόμα να διακρίνουμε την ιστορική τους σημασία.

Η «Σκιάπ» ήταν τυχερή, κατά μία έννοια, γιατί σε αντίθεση με τόσους άλλους καλλιτέχνες πριν και μετά, οι σουρεαλιστές λάτρευαν τη μόδα, βλέποντάς την ως έκφραση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και του φετιχισμού, καθώς και της μετατόπισης –ένα παπούτσι ως καπέλο, προφανώς.

Ήταν ευτυχείς να συνεργαστούν. «Η ομορφιά θα είναι σπασμωδική ή δεν θα υπάρχει καθόλου», έγραψε ο Αντρέ Μπρετόν, και η Σκιάπ το ερμήνευσε αυτό μέσω εντυπωσιακών διασταυρώσεων μεταξύ του έργου της και του κόσμου της τέχνης.

Τέτοιες φάρσες οδήγησαν τη Γκαμπριέλ Σανέλ να αποκαλέσει τη Σκιαπαρέλι «εκείνη την Ιταλίδα καλλιτέχνιδα που φτιάχνει φορέματα»

H Σκιάπ και η Κοκό

Ο Ζαν Κοκτώ επινόησε κεντήματα, ο Αλμπέρτο Τζιακομέτι έφτιαξε κουμπιά για εκείνη, και η Λεονόρ Φινί σχεδίασε τα μπουκάλια των αρωμάτων της. Ο Σαλβαδόρ Νταλί, εν τω μεταξύ, ήταν η έμπνευση πίσω από ένα φόρεμα τυπωμένο με έναν γιγάντιο αστακό, που ξάπλωνε φαλλικά πάνω στους μηρούς –ο Νταλί ήθελε να το πιτσιλίσει με πραγματική μαγιονέζα, αλλά η Σκιάπ κατάφερε με κάποιο τρόπο να τον μεταπείσει.


Είναι ένα φόρεμα που κατέληξε να φορεθεί από την Αμερικανίδα σύζυγο ενός αμφιλεγόμενου, πρώην πρίγκιπα που είχε στερηθεί τον τίτλο του –της Γουόλις Σίμπσον και του Έντουαρντ, Δούκα του Ουίνδσορ, αντίστοιχα.


Τέτοιες φάρσες οδήγησαν τη Γκαμπριέλ Σανέλ να αποκαλέσει τη Σκιαπαρέλι «εκείνη την Ιταλίδα καλλιτέχνιδα που φτιάχνει φορέματα». Δεν προοριζόταν ως κομπλιμέντο, αλλά σίγουρα η Σκιάπ δεν δίσταζε να ξεπερνά τα όρια του τι μπορεί να αντιπροσωπεύει η υψηλή ραπτική. «Ήταν η πρώτη που έκανε τόσα πολλά πράγματα –θεματικές συλλογές, άρωμα unisex, επιδείξεις με μουσική υπόκρουση», σχολίασε ο Ρόζμπερι. Προσθέστε σε αυτά και τις συνεργασίες με τον κόσμο της τέχνης, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα σύγχρονο.

«Ήταν η πρώτη πραγματική καλλιτεχνική διευθύντρια;», ρώτησε, πιθανώς μεταφορικά. Σίγουρα, ο κόσμος της είναι ιδιαίτερα πλούσιος, και όλοι οι δημιουργικοί δρόμοι οδηγούν σε αυτήν.

«Hard Chic»

Όσον αφορά τα δικά της έργα τέχνης, η Σκιάπ χρησιμοποιούσε συχνά ως καμβά το σακάκι –με έντονα τονισμένους ώμους, έκφραση μιας έννοιας που ονομάστηκε «Hard Chic» και την οποία θεωρείται ότι εφηύρε η ίδια. Τα σακάκια αυτά ήταν διακοσμημένα με ζωηρά κεντήματα σε φαινομενικά ατελείωτες παραλλαγές, σύμφωνα με τα θέματα των συλλογών της, με διακοσμητικά κουμπιά σε αραβουργήματα, ειδικά κατασκευασμένα για να ταιριάζουν.

«Έχεις το σακάκι της Chanel, έχεις το σακάκι Bar του Dior και έχεις το σακάκι της Schiap», λέει ο Ρόζμπερι. «Αυτό το σακάκι, με την αισθητική του κολάζ και του κεντήματος, μοιάζει τόσο επίκαιρο».

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα εξωφρενική» είπε η Έλσα. Ήξερε τι έλεγε.


*Η έκθεση Schiaparelli: Fashion Becomes Art παρουσιάζεται στο Μουσείο V&Α από τις 28 Μαρτίου έως τις 8 Νοεμβρίου 2026.

Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα δεν υπήρχε μόνο μπροστά από τις κάμερες του Μπέβερλι Χιλς - «Ήταν μπερδεμένο»

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»
Δύναμη 08.04.26

Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»

Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους
Daily Mail 08.04.26

Καθισμένοι σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου – Νέες φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους

Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς
Αστείο; 08.04.26

Στον κόσμο του «6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς

«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
InShorts 08.04.26

«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις

«Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Τραμπ»
Σχολιασμός 08.04.26

Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Μελάνια Τραμπ – Τι λένε Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ

Κατερίνη: Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
Πώς δρούσαν 09.04.26

Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»

Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)

Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της
Ελλάδα 09.04.26

Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 09.04.26

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε ό,τι δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»
Ντροπή για τους 27 09.04.26

Σιγή ιχθύος στην Ευρώπη – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε αυτό που δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»

Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ
Κόσμος 09.04.26

Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ

Συγκέντρωση αρτοποιών έξω από το υπουργείο Οικονομικών: Ζητούν μείωση κόστους ενέργειας και φορολογίας
Στις 27 Απριλίου 09.04.26

Συγκέντρωση αρτοποιών έξω από το υπουργείο Οικονομικών: Ζητούν μείωση κόστους ενέργειας και φορολογίας

Θεσσαλονίκη: Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα – «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος
Στη Θεσσαλονίκη 09.04.26

Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής με τη μηνιγγίτιδα - «Σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γιαννάκος

Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο
Υγεία 09.04.26

Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο

Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου
«Ευλογημένος και καταραμένος» 09.04.26

Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου
Μπάσκετ 09.04.26

Τεράστιο το ενδιαφέρον για Βεζένκοφ και Ολυμπιακό στη Βουλγαρία – Ανοίγει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

Κάρπαθος: Συνελήφθη 60χρονος που διέθετε στο παντοπωλείο του πυροτεχνήματα – Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Στην Κάρπαθο 09.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

