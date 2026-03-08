Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;

Τα γατοπάπουτσα -μπεζ δερμάτινα με φινίρισμα που μοιάζει με pony skin- έχουν καμπύλο τακούνι και ένα χειροποίητο πρόσωπο γάτας πάνω από τα δάχτυλα. Το ρεαλιστικό κεφάλι γάτας που δείχνει τα δόντια του έχει ακόμη και μουστάκια.

Τα παπούτσια συνδυάστηκαν με ένα μπούστο από μαύρο και καφέ κορσέ με πολλές στρώσεις τζέρσεϊ, καθώς και μια ίσια μαύρη βελούδινη φούστα με διαφανή λωρίδα τούλι που αφήνει ακάλυπτα τα ισχία. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μια λεπτή ζώνη από λουστραρισμένο δέρμα με χρυσή αγκράφα.

Κανένα κατοικίδιο δεν υπέστη βλάβη

Στις σημειώσεις του για τη συλλογή ο Roseberry εξηγεί ότι η ιδρύτρια του οίκου είχε εξέχουσα θέση στην έμπνευσή του. «Η αγάπη της Elsa Schiaparelli για τον φυσικό κόσμο βρίσκει νέα και διευρυμένη ζωή σε αυτή τη συλλογή, από τα κοσμήματα με γούνα (ενώ τα δικά της είναι μια αναφορά στην αγάπη της για την αλληθινή γούνα, τα δικά μας είναι στην πραγματικότητα φτιαγμένα με λεπτά κλαδιά ή από δέρμα προβάτου) μέχρι τα νέα μας παπούτσια και τσάντες με σκύλους και γάτες (κανένα κατοικίδιο δεν υπέστη βλάβη κατά την κατασκευή τους, καθώς είναι κατασκευασμένα από ρητίνη και τσόχα) έως τα ανατομικά μας εξαρτήματα, με πιο αξιοσημείωτο τα χυτά από μπρούντζο πόδια ερωδιού που θα δείτε στο κάτω μέρος ορισμένων από τις νέες τσάντες μας από shearling».

Ωστόσο, τα παπούτσια-γάτες κουβαλούν μαζί τους μια ανατριχίλα πέρα από την πρώτη αρχική εντύπωση ενθουσιασμού –κάτι που συνέβη και στη συλλογή του οίκου του 2023 με τα φορέματα με κεφάλια λιονταριών στο στήθος

Δείτε ολόκληρο το σόου F/W 2026 της Elsa Schiaparelli

Για όλα φταίει ο σουρεαλισμός

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στη σουρεαλιστική ματιά της Elsa Schiaparelli, η οποία ήταν διάχυτη σε κάθε της εμφάνιση και σε κάθε συλλογή της.

Για την ιστορία να πούμε ότι η Elsa Schiaparelli άνοιξε το πρώτο της ατελιέ στο Παρίσι το 1927. Εκεί, επινόησε σχέδια trompe l’oeil, πειραματικές υφές, εντυπωσιακά χρώματα και ζωντανά prints –μια πρωτοποριακή προσέγγιση που αψήφησε τους συντηρητικούς κώδικες της υψηλής ραπτικής.

Ήταν προκλητικά σχέδια που προήλθαν από την αφοσίωσή της στην προσωπική ελευθερία και την αυτοέκφραση, καθώς και από τους στενούς δεσμούς της με τον κύκλο των σουρεαλιστών.

«Η συνεργασία με καλλιτέχνες όπως ο Μπεμπέ Μπεράρ, ο Ζαν Κοκτώ, ο Σαλβαντόρ Νταλί, ο Μαρσέλ Βέρτες, ο Κέες φαν Ντόνγκεν και με φωτογράφους όπως ο Τζορτζ Χόινινγκεν-Χουένε, ο Χορστ Π. Χορστ, ο Σεσίλ Μπίτον και ο Μαν Ρέι έδινε μια αίσθηση ευφορίας» ανέφερε κάποτε η Elsa Schiaparelli.

«Αισθανόσουν ότι σε υποστηρίζουν και σε καταλαβαίνουν πέρα από την ωμή και βαρετή πραγματικότητα του να φτιάχνεις απλώς ένα φόρεμα για να το πουλήσεις».

