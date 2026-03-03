Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε

Να παντρευτείς με «Birks»; Η ιδέα είναι εκπληκτική, όπως παραδέχτηκε η Αμερικανίδα Danielle Frankel Hirsch. Η σχεδιάστρια νυφικών, που σε λίγα μόνο χρόνια έχει γίνει μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην αναβίωση της νυφικής μόδας, παρουσίασε την πρώτη της συνεργασία με τη γερμανική μάρκα υποδημάτων Birkenstock.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η φήμη της είναι καθιερωμένη: Έχει ντύσει εμβληματικές προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας, όπως η Zoë Kravitz και η Charli XCX, ανανεώνοντας -μακριά από κάθε ιδεοληψία- τους κώδικες αυτού του μοναδικού, στην κυριολεξία, ενδύματος.

Σατέν και σιφόν

Ιδρυμένος το 2017 στη Νέα Υόρκη, ο οίκος μόδας Danielle Frankel δίνει προτεραιότητα στην τοπική παραγωγή στο Garment District, το κέντρο της μόδας του Μανχάταν. Η σχεδιάστρια επιλέγει σατέν, οργάντζα, σιφόν, τούλι ή κροσέ με χάντρες, τα οποία επεξεργάζεται σε στρώσεις ή διαφανείς επικαλύψεις, αποκαλύπτοντας συχνά την ίδια τη δομή του ενδύματος.

Μετά την επιτυχία της πρώτης της μπουτίκ στο Melrose Place, μια αριστοκρατική γειτονιά του Λος Άντζελες, ετοιμάζεται να ανοίξει φέτος ένα δεύτερο σαλόνι στην καρδιά της Tribeca, στη Νέα Υόρκη.

Από καιρό θεωρούμενα ως η αντίθεση της κομψότητας, περιγραφόμενα ως παλιομοδίτικα και προκαλώντας φρίκη στους θεματοφύλακες του καλού γούστου, αυτά τα παπούτσια έχουν υποστεί μια θεαματική αναγέννηση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες

Τα κάποτε περιγέλαστα υποδήματα

Για μια μικρή συλλογή που αναπτύχθηκε από τη σειρά 1774 της Birkenstock -ένα δημιουργικό εργαστήριο στο Παρίσι που είναι υπεύθυνο για όλες τις συνεργασίες- η Frankel Hirsch αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει διάφορα εμβληματικά μοντέλα των σανδαλιών με τη χρήση πολύτιμων υλικών.

Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει την ποιητική, υψηλής ραπτικής αισθητική της με τη λειτουργική κληρονομιά των γερμανικών ανατομικών υποδημάτων. Σηματοδοτεί επίσης ένα ακόμη βήμα στην πολιτιστική ανατροπή αυτών των κάποτε περιγέλαστων γερμανικών σανδαλιών.

Μόδα και Birkenstock

Ήδη από το 1990, η Βρετανίδα φωτογράφος μόδας, Corinne Day, φωτογράφισε την 16χρονη Kate Moss για ένα αφιέρωμα στο βρετανικό περιοδικό The Face, με Birkenstocks στα πόδια της.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Marc Jacobs έστειλε την κορυφαία μοντέλο Tyra Banks στην πασαρέλα με ένα ζευγάρι Arizona mules (το μοντέλο με τη διπλή αγκράφα). Ωστόσο, μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 2010 έγιναν πραγματικά δημοφιλή, προσελκύοντας τελικά την προσοχή του γίγαντα των πολυτελών προϊόντων LVMH.

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Birkenstock ανακοίνωσε ότι πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της στο γαλλοαμερικανικό επενδυτικό fund L Catterton, το οποίο συνιδρύθηκε από τον όμιλο του Bernard Arnault, και στην οικογενειακή εταιρεία Financière Agache, την ιδιωτική επενδυτική εταιρεία του Γάλλου επιχειρηματία, έναντι 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα κάποτε ταπεινά σανδάλια έχουν απλά γίνει ένα διαρκές φαινόμενο της μόδας

«Μια αίσθηση ελαφρότητας, μια χαρά»

Η Frankel Hirsch έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα μοντέλα αυτής της συνεργασίας δεν περιορίζονται σε επίσημες περιστάσεις. «Αν και η συλλογή έχει τις ρίζες της στο γάμο, οι δυνατότητές της ξεπερνούν κατά πολύ την τελετή. Σε έναν γάμο, υπάρχουν τόσες πολλές στιγμές όπου αυτά τα παπούτσια ταιριάζουν απόλυτα – από την προετοιμασία μέχρι το πάρτι», εξήγησε η σχεδιάστρια.

«Η αλήθεια είναι ότι όλοι θέλουν να χορέψουν στον γάμο τους! Όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί να φορέσετε ένα ζευγάρι παπούτσια για να περπατήσετε στο διάδρομο της εκκλησίας, αλλά σε κάποιο σημείο θέλετε να χορέψετε όλη τη νύχτα – και ποια παπούτσια είναι καλύτερα για αυτό από ένα ζευγάρι Birkenstock;».

Πρόσθεσε: «Αυτό ξεπερνά τα όρια του γάμου. Μου αρέσει η ιδέα να τα φορέσω το καλοκαίρι με ένα λευκό βραδινό φόρεμα».

Μια ελαφρότητα

Για να συνοδεύσει τη συλλογή της, η σχεδιάστρια δημιούργησε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε στο Παρίσι από τον Stas Komarovski. Οι εικόνες ερμηνεύουν εκ νέου την ατμόσφαιρα μιας οικείας επίδειξης υψηλής ραπτικής, σε ένα περιορισμένο σαλόνι της δεκαετίας του 1950 που έρχεται σε αντίθεση με την ανεπιτήδευτη άνεση των υποδημάτων.

Τα επανασχεδιασμένα μοντέλα παρουσιάζονται μαζί με μια νέα συλλογή φορεμάτων της Danielle Frankel.

«Δε χρειάζεται να είμαστε πολύ σοβαροί. Όταν γίνεται σωστά, υπάρχει μια ελαφρότητα -μια αίσθηση χαράς που κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο φυσικά και ζωντανά», συνέχισε η μόνιμη κάτοικος του Λος Άντζελες, η οποία εκπαιδεύτηκε στη Vera Wang.

Χειροποίηση

Τα φορέματά της αποδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτεχνίας -μια υφαντική δημιουργία εμπνευσμένη από τις παλιές πτυχώσεις Fortuny σε μια εκπληκτική τρισδιάστατη εκδοχή, αλλού μια συστάδα από κεντήματα με λουλούδια ή μια χειροποίητη ουρά.

«Τα παπούτσια ήταν πραγματικά το σημείο εκκίνησης του έργου. Σχεδιάσαμε τα πάντα γύρω από αυτά και, σχεδόν παραδόξως, τα φορέματα έγιναν τα αξεσουάρ».

Τα mule, η ανάπτυξη των οποίων διήρκεσε δύο χρόνια, είναι εξίσου εκλεπτυσμένα. Χειροποίητα ραμμένα μαργαριτάρια, λεπτοδουλεμένα κορδόνια και φινιρίσματα υψηλής ραπτικής αναδεικνύουν τα περιγράμματα αυτών των μεταμορφωμένων αλλά άμεσα αναγνωρίσιμων μοντέλων.

Η σχεδιάστρια χρησιμοποίησε ευαίσθητα υφάσματα τα οποία η γερμανική, μαμά εταιρία δεν ήταν συνηθισμένη να χειρίζεται.

«Πέλμα»

«Είμαστε γερμανικής κατασκευής», τονίζει η Birkenstock, προσθέτοντας ότι τηρεί «μερικά από τα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια στον κόσμο». Αυτό θέτει τα δημιουργικά όρια και χρησιμεύει ως υπενθύμιση μιας μη διαπραγματεύσιμης αρχής: το «πέλμα», η βάση κάθε παπουτσιού, δεν πρέπει να αλλοιώνεται.

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τo brand τη δεκαετία του 1930 για να περιγράψει ανατομικά διαμορφωμένες σόλες σχεδιασμένες με στοχευμένες ζώνες στήριξης. Το πλαίσιο παραμένει αυστηρό: το σχήμα και οι αρχές του σανδαλιού παραμένουν τα ίδια, αν και το εξωτερικό μπορεί να ποικίλλει.

Δύο προσαρμοσμένα μοντέλα

Η σχεδιάστρια νυφικών επέλεξε αρχικά να επαναπροσδιορίσει τέσσερα μοντέλα: Το Tulum ξεχωρίζει με ένα συνδυασμό λεπτών μαργαριταριών που τονίζουν τα κομψά συνυφασμένα λουράκια και το λεπτό λουράκι στον αστράγαλο.

Το Madrid, το αρχικό μοντέλο του 1963, αναβαθμίζεται με την έξυπνη εφαρμογή λευκού σατέν, που τονίζει τις μινιμαλιστικές γραμμές του. Όπως όλοι οι κωδικοί του brand, αυτά τα μοντέλα κατασκευάστηκαν στα εργοστάσια της Birkenstock στο Bernstadt (Βάδη-Βυρτεμβέργη) και στο Görlitz (Σαξονία).

Τα ανάγλυφα που θυμίζουν το σχήμα του οστού, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της εξωτερικής σόλας, δίνουν εδώ τη θέση τους σε floral μοτίβα που αγαπά η Danielle Frankel. Η σχεδιάστρια επέμεινε επίσης να αποκαλύψει τον φελλό, αντί να τον κρύψει. «Θέλαμε να εκθέσουμε τον φελλό, γιατί τη στιγμή που τον βλέπεις, αναγνωρίζεις αμέσως την πιο αυθεντική μορφή ενός Birkenstock».

Αλλά τα πραγματικά highlights αυτής της συνεργασίας είναι τα δύο προσαρμοσμένα μοντέλα που διατίθενται αποκλειστικά από την Danielle Frankel: το Boston clog, με χειροποίητο επάνω μέρος, και το Arizona sandal, διακοσμημένο με χειροποίητα κεντήματα από σιφόν.

