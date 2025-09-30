Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Η ιστορία δεν καταγράφει πολλά για τους πρώτους υποδηματοποιούς Birkenstock, οι οποίοι αναφέρονται σε ένα έγγραφο του 1774, ένα χρόνο μετά το Boston Tea Party*.

(*Το Boston Tea Party ήταν μια σημαντική αμερικανική πολιτική διαμαρτυρία που έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου 1773, κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης. Ξεκίνησε από ακτιβιστές των Sons of Liberty στη Βοστώνη της αποικιακής Μασαχουσέτης, μιας από τις αρχικές Δεκατρείς Αποικίες της Βρετανικής Αμερικής, και οδήγησε σε κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ της Βρετανίας και των Αμερικανών, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στις βρετανικές αποικιακές εμπορικές και κυβερνητικές πρακτικές).

Αλλά 251 χρόνια, οκτώ αδιάσπαστες γενιές και πολλοί Johann, Johannes, Carl και Karl αργότερα, η εταιρεία που προέκυψε από εκείνη την πρώτη οικογενειακή επιχείρηση έχει γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες μάρκες υποδημάτων στον πλανήτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Who What Wear UK (@whowhatwear.uk)

Προβλεπόμενη αύξηση 17,5%

Η Birkenstock πουλάει πλέον δεκάδες εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια κάθε χρόνο (δεν αποκαλύπτουν τον ακριβή αριθμό), με αποτέλεσμα η εταιρεία να αποτιμάται σε 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια (5,6 δισεκατομμύρια λίρες) όταν εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2023.

Είναι μια μεγαλειώδης επιτυχία της μόδας και της λιανικής πώλησης εδώ και δεκαετίες, ενώ εξακολουθεί να παρουσιάζει θεαματική ανάπτυξη που αψηφά τη βαρύτητα χρόνο με το χρόνο.

Αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε προβλεπόμενη αύξηση 17,5% σε σχέση με πέρυσι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matthieu Schon (@designercommunity)

Το τρέχον best seller, το Boston clog

Ο Στιβ Τζομπς τα φορούσε στη δεκαετία του 1970, όπως και η Κέιτ Μος στη φωτογραφική της συνεδρίαση για το περιοδικό Face το 1990, που σηματοδότησε την καριέρα της. Έγιναν δημοφιλή στα χρόνια της boho chic τάσης, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid και έλαβαν επιπλέον ώθηση από την ταινία Barbie.

Το τρέχον best seller, το Boston clog, χαιρετίστηκε από το βρετανικό Vogue τον Απρίλιο ως «το υπόδημα που έχει κατακτήσει τον κόσμο της μόδας» – ωστόσο, το 2026 το Boston θα συμπληρώσει 50 χρόνια, εντελώς αμετάβλητο, από την πρώτη του εμφάνιση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BIRKENSTOCK Lebanon (@birkenstock.lebanon)

Το τρέχον best seller, το Boston clog, χαιρετίστηκε από το βρετανικό Vogue τον Απρίλιο ως «το υπόδημα που έχει κατακτήσει τον κόσμο της μόδας» – ωστόσο, το 2026 το Boston θα συμπληρώσει 50 χρόνια, εντελώς αμετάβλητο, από την πρώτη του εμφάνιση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shoe Carnival (@shoecarnival)

Μακριά από τα τρεντ

Πώς ένα brand που περιγράφεται ακόμη και από μερικούς από τους θαυμαστές του ως το πιο άσχημο υπόδημα στον κόσμο έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή στον κόσμο; Σίγουρα όχι ακολουθώντας τις τάσεις.

«Η μόδα δεν ήταν ποτέ το φόρτε μας – ούτε τότε ούτε τώρα», δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Oliver Reichert, μια τολμηρή επιλογή λέξεων από έναν άνδρα που ηγείται μιας παγκόσμιας μάρκας μόδας.

Αντ’ αυτού, με την ίσως λιγότερο ελκυστική φράση που έχει ειπωθεί ποτέ στο μάρκετινγκ της μόδας, είπε ότι η Birkenstock ήταν μια «μάρκα με σκοπό που έχει τις ρίζες της στην ορθοπεδική», η οποία από την ίδρυσή της είχε «ακατάσβεστο ενδιαφέρον για την υγεία των ποδιών».

Κύμα χλευασμού

Αυτή η αντι-μοντέρνα προσέγγιση αποτελεί από καιρό μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας. Ήταν ο Konrad Birkenstock, δισέγγονος του Johann Adam, που εισήγαγε για πρώτη φορά ένα ορθοπεδικό καλούπι παπουτσιού το 1897, προκαλώντας αίσθηση με την τολμηρή πρότασή του ότι το δεξί και το αριστερό πόδι πρέπει να έχουν διαφορετικό σχήμα.

Ο γιος του, Carl, επέμενε ότι οι λιανοπωλητές υποδημάτων έπρεπε να ολοκληρώσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτού τους επιτραπεί να διαθέσουν το προϊόν. Όταν ο γιος του Carl, Karl, παρουσίασε το Original Birkenstock Footbed Sandal στην έκθεση υποδημάτων του Ντίσελντορφ το 1963, δέχτηκε μια κύμα χλευασμού και δεν έλαβε ούτε μία παραγγελία. Μετονομασμένο σε Madrid, το ίδιο μοντέλο με ένα λουράκι παραμένει ένα από τα βασικά προϊόντα της εταιρείας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BIRKENSTOCK India (@birkenstockin)

Αντι-μόδα

Τελικά, σύμφωνα με την J’Nae Phillips, αναλυτή τάσεων και δημιουργό του ενημερωτικού δελτίου Fashion Tingz, ήταν ακριβώς αυτή η εμμονή στη λειτουργικότητα που έκανε τη Birkenstock «ένα είδος παράδοξου της μόδας: ένα παπούτσι τόσο αδιάφορο για το στυλ που έχει γίνει μια δήλωση στυλ».

Η «αντι-μοδίστικη» αισθητική τους αξιοποιεί μια βαθύτερη πολιτιστική στιγμή όπου η αυθεντικότητα και η χρησιμότητα συχνά εκτιμώνται περισσότερο από την εμφανή τάση.

«Σε έναν κόσμο που κυκλώνει τη γρήγορη μόδα, τα Birkenstock προσφέρουν μια σταθερή, προσγειωμένη εναλλακτική λύση» καταλήγει η J’Nae Phillips.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BIRKENSTOCK ATTITUDES (@birkenstockattitudes)

Η ελκυστική ασχήμια

Η Dr. Anastasia Kārkliņa Gabriel, κριτικός πολιτισμού και συγγραφέας του Cultural Intelligence for Marketers, επισημαίνει τη δημοτικότητα της μάρκας στην αντικουλτούρα των ΗΠΑ της δεκαετίας του 1970 ως σημείο καμπής.

«Η Birkenstock ήταν μια εξέγερση ενάντια στα mainstream αμερικανικά υποδήματα. Μόλις υιοθετήθηκε από τους χίπις, απέκτησε μια νέα διάσταση νοημάτων που σχετίζονταν με την πνευματική ελευθερία και έναν πιο συνειδητό τρόπο ζωής.

«Όταν μια μάρκα καταφέρνει να κατακτήσει τη συνείδησή μας και να γίνει μέρος των πολιτισμικών μας προτιμήσεων, γρήγορα ξεπερνά την έννοια των τάσεων που έρχονται και παρέρχονται… Κατά κάποιον τρόπο, η “ασχήμια” γίνεται στην πραγματικότητα μέρος της ελκυστικότητας της μάρκας, ένας τρόπος να δείξει κανείς την αυθεντικότητά του και την άρνησή του να συμμορφωθεί με τα συμβατικά πρότυπα στυλ».

«Σε έναν κόσμο που κυκλώνει τη γρήγορη μόδα, τα Birkenstock προσφέρουν μια σταθερή, προσγειωμένη εναλλακτική λύση»

Κάθε ζευγάρι κατασκευάζεται από 50 χέρια

«Σε μια σπάνια ξενάγηση αυτή την εβδομάδα σε δύο από τα εργοστάσιά της στη Γερμανία, όπου όλα τα παπούτσια της κατασκευάζονται κυρίως από ευρωπαϊκά εξαρτήματα, η Guardian προσκλήθηκε να παρατηρήσει μια διαδικασία παραγωγής που παραμένει εκπληκτικά χειροκίνητη» γράφει η Esther Addley στο βρετανικό σάιτ της εφημερίδας και συνεχίζει:

«Το μείγμα φελλού και λατέξ που θα φτιάξει κάθε πέλμα (οι κόκκοι φελλού αλέθονται από τα υπολείμματα της πορτογαλικής βιομηχανίας φελλού για κρασί) συμπιέζεται με το χέρι πριν πιεστεί για να πάρει το σχήμα του.

»Οι εργαζόμενοι εξετάζουν με το μάτι τα φύλλα χρωματισμένου δέρματος πριν τοποθετήσουν προσεκτικά τα κοπτικά σε σημεία όπου το δέρμα δεν έχει ελαττώματα. Ακόμη και η κόλλα που θα στερεώσει τα κομμάτια δέρματος στη σόλα απλώνεται με το χέρι χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο που μοιάζει λίγο με πινέλο ξυρίσματος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Birkenstock USA (@birkenstockusa)

Εκτόξευση

«Τα παπούτσια κόβονται, σφραγίζονται, διαμορφώνονται, κουμπώνονται και συσκευάζονται από ανθρώπους (η εταιρεία υπερηφανεύεται ότι κάθε ζευγάρι κατασκευάζεται από 50 χέρια), γεγονός που τα καθιστά ευχάριστα χειροποίητα – και ακριβά» εξηγεί η Esther Addley στον Guardian.

«Έχοντας δημιουργήσει το πρότυπο για τα άνετα καλοκαιρινά σανδάλια, η μάρκα ταλαιπωρείται από πλαστά και απομιμήσεις προϊόντων, ενώ νωρίτερα φέτος απέτυχε σε μια νομική προσπάθεια να κατοχυρώσει τα προϊόντα της ως έργα τέχνης.

»Μην στοιχηματίζετε ότι η γερμανική δικαστική υπόθεση θα εμποδίσει την Birkenstock. Η εταιρεία διαθέτει πλέον μια πολυτελή σειρά, την 1774, και μια επαγγελματική σειρά που απευθύνεται σε συγκεκριμένους εργαζόμενους, ενώ συνεχίζει τις συνεργασίες με σχεδιαστές υψηλού επιπέδου και τις κυκλοφορίες προϊόντων εκτός της κατηγορίας των σανδαλιών, όπως τα παπούτσια Utti Lace που κυκλοφόρησε αυτό το μήνα.

»Επίσης, επεκτείνεται στην Κίνα και την Ινδία, έχει λανσάρει μια σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας και την Πέμπτη ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αγοράσει ένα άλλο γερμανικό εργοστάσιο για να αυξήσει την παραγωγή. Το μέλλον, χωρίς αμφιβολία, είναι άνετο για τη Birkenstock».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Birkenstock1774 (@birkenstock1774)



*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Pexels