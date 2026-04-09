Για μια δεκαετία ήταν μια από τις σειρές – κανόνας της μικρής οθόνης, με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να πιάνουν θέση στον καναπέ και μπροστά από τις τηλεοράσεις τους κάθε εβδομάδα για να δουν τις περιπέτειες των πρωταγωνιστών του Μπέβερλι Χιλς. Η δημιουργία του Ντάρεν Σταρ απέκτησε φανατικό κοινό, το οποίο είχε χωριστεί σε ομάδες – από team Μπρέντα μέχρι team Ντίλαν.

Δύο από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο Μπέβερλι Χιλς ήταν η Τζένι Γκαρθ και η Σάνεν Ντόχερτι. Η πρώτη ως γλυκιά-πλούσια και ξανθιά Κέλι, η δεύτερη ως ατίθαση και μελαχρινή Μπρουκ – με λίγα λόγια τα δύο άκρα. Στη σειρά η κόντρα της τους ήταν μεγάλη, στα τέσσερα χρόνια που βρέθηκε η μία δίπλα στην άλλη, ωστόσο πολλοί θεωρούσαν ότι αυτή η διαμάχη έφτανε και έξω από το τηλεοπτικό πλατό. Και μάλλον δεν είχαν πολύ άδικο.

Η 54χρονη ηθοποιός έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό People και μίλησε για την «μπερδεμένη» σχέση της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι. «Ερχόντουσαν στο προσκήνιο περισσότερο οι κόντρες μας παρά η φιλία και ο θαυμασμός που υπήρχε ανάμεσά μας» είπε.

Όπως τόνισε η Τζένι Γκαρθ υπήρχαν πολλά πράγματα που ένωναν τις δύο γυναίκες. «Ήταν πολύ δεμένη με την οικογένειά της και προβληματιζόταν με τα θέματα προβλήματα υγείας του πατέρα της, σε μια περίοδο που περνούσα αντίστοιχα προβλήματα» τόνισε και συνέχισε: «Κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε αλλά καμιά φορά οι δυνατές γυναίκες συγκρούονται, ιδιαίτερα όταν είσαι νέα και ‘ακαλλιέργητη” στα θέματα της φιλίας».

Μάλιστα, συμπλήρωσε, πως «τα μίντια και οι θαυμαστές ‘φούσκωναν’ αυτή η αντιπαλότητα, φέρνοντάς μας σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και δεν υπήρχε κανείς να σε καθοδηγήση, ούτε είχες κάποιον να μιλήσεις». Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ τους – ωστόσο στο πέρασμα των χρόνων όλα αυτά ξεχάστηκαν.

«Υπήρχε σεβασμός ανάμεσά μας» είπε η Τζένι Γκαρθ. «Θα είμαι πάντα ευγνώμων για τη σχέση μας, έστω κι αν κάποιες φορές ήταν μπερδεμένη. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος».