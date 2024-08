Οι αντιδράσεις για τις σκηνές σεξ του Ντίλαν με την Μπρέντα στο Μπέβερλι Χιλς

Αρκετά χρόνια πριν από το Sex and the City ή το Emily in Paris, ο Darren Star είχε γίνει πρωτοκλασάτο όνομα με το Μπέβερλι Χιλς.

Ο Darren Star σημείωσε πως το Μπέβερλι Χιλς ήταν «η μεγαλύτερη μακρινή λήψη που είχε γυριστεί ποτέ», καθώς «κανείς δεν είχε γράψει μια σειρά για τους εφήβους από τη σκοπιά τους».

Ενώ η αγαπημένη σειρά θα συνέχιζε να είναι επιτυχία για το Fox, ο Darren Star θυμάται ότι ήταν πάντα στα πρόθυρα της ακύρωσης.

«Θυμάμαι τον Aaron να μιλά στο δίκτυο. Απλά δώσε μας άλλα τρία επεισόδια. Ήταν μαχητής της σειράς. Αργούσε μέχρι που οι επαναλήψεις άρχισαν να πηγαίνουν καλύτερα. Μετά επέστρεψε το καλοκαίρι και πήρε φωτιά» θυμάται για τον παραγωγό Aaron Spelling.

Με τη σειρά να κερδίζει φανατικούς θαυμαστές, δεχόταν επίσης οχλήσεις από το δίκτυο, ειδικά όταν επρόκειτο να απεικονίσει τη σεξουαλικότητα των χαρακτήρων στην οθόνη.

Οι παρεμβάσεις για το Μπέβερλι Χιλς

«Είχαν πολλές σημειώσεις. Τα πάντα σχετικά με τη σεξουαλικότητα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αρχικά έλεγαν ‘που είναι οι γονείς; που είναι οι δάσκαλοι;’ Και ήμουν ότι δεν ήταν μια σειρά για τους γονείς και τους δασκάλους. Είναι μια σειρά για αυτούς τους φίλους που ήταν εκεί ο ένας για τον άλλον, λύνοντας ο ένας τα προβλήματα του άλλου».

Ήταν προς το τέλος της πρώτης σεζόν που ο Darren Star έγραψε και σκηνοθέτησε ένα επεισόδιο που ο χαρακτήρας της Shannen Dohery, Μπρέντα, και ο χαρακτήρας του Luke Perry, Ντίλαν, κάνουν έρωτα μετά τον χορό του σχολείου.

Μετά την προβολή του επεισοδίου, ορισμένοι από το δίκτυο άρχισαν τις πιέσεις. «Όταν όλοι οι συνεργάτες συνειδητοποίησαν τι είχαν μεταδώσει, πολλοί λύγισαν. Και δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι η Μπρέντα έκανε σεξ, αλλά ότι το απολάμβανε.

Όταν επιστρέψαμε για την επόμενη σεζόν, ζήτησαν να υπάρξει ένα επεισόδιο όπου είχε τύψεις. Ήμουν σαν ‘δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το γράψω αυτό’. Είχε έναν φόβο εγκυμοσύνης. Συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ μικρή για να κάνει σεξ».