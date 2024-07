Η ζωή φέρθηκε σκληρά στην Σάνεν Ντόχερτι λίγο μετά τον θάνατο του αγαπημένου της, Λουκ Πέρι

Ο κόσμος του θεάματος πενθεί και πάλι. Η Γκαμπριέλ Κάρτερις, συμπρωταγωνίστρια της Σάνεν Ντόχερτι στο Μπέβερλι Χιλς, 90210 στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της Σάνεν Ντόχερτι, έγραψε στο Instagram: «Τόσο νέα – τόσο θλιβερό. Αναπαύσου εν ειρήνη. Ξέρω ότι ο Λουκ είναι εκεί με ανοιχτές αγκάλες για να σε αγαπήσει».

Η Σάνεν Ντόχερτι, διάσημη για τον ρόλο της Μπρέντα Γουόλς στο Μπέβερλι Χιλς, 90210, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (13/7/2024) σε ηλικία 53 ετών. Τη θλιβερή αυτή είδηση επιβεβαίωσε η επί σειρά ετών εκπρόσωπός της, η Λέσλι Σλόαν. Ο θάνατος της Ντόχερτι σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τους θαυμαστές της και τους συναδέλφους της ηθοποιούς, καθώς αποτέλεσε μεγάλο μέρος μιας από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του ’90.

Η Ντόχερτι διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού τον Μάρτιο του 2015. Δημοσιοποίησε τη διάγνωσή της τον Αύγουστο του 2015. Η αρχική της θεραπεία περιελάμβανε χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ντόχερτι ήταν πολύ ανοιχτή σχετικά με την εμπειρία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Το 2017, η Ντόχερτι ανακοίνωσε ότι νικάει τον καρκίνο. Μοιράστηκε αυτή την είδηση με αισιοδοξία και ανακούφιση. Ωστόσο, η χαρά ήταν βραχύβια, καθώς, στις αρχές του 2020, αποκάλυψε ότι ο καρκίνος της είχε επιστρέψει και είχε προχωρήσει σε στάδιο 4.

Για την Ντόχερτι, αυτό ήταν ένα καταστροφικό χτύπημα, ειδικά καθώς ήρθε στο φως λίγο μετά το θάνατο του φίλου και συμπρωταγωνιστή της, Λουκ Πέρι.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο πάνελ του MegaCon Orlando, όπου εμφανίστηκε μαζί με έναν άλλο συμπρωταγωνιστή της, τον Τζέιμς Πρίστλεϊ, και μόνο η αναφορά του ονόματος του Λουκ την έκανε να δακρύσει. Η αντίδρασή της αποκάλυψε πόσο ουσιαστική ήταν η σχέση τους, πέρα από την απλή συνεργασία τους σε μια τηλεοπτική σειρά.

I hope Dylan and Brenda are enjoying a post-surf milkshake at the Peach Pit in the sky. RIP Shannen Doherty. pic.twitter.com/aOXompapAL

— Gennefer Gross (@Gennefer) July 14, 2024