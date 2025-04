Η Χάποελ Τελ Αβίβ ονειρεύεται… Dream Team: Αυτοί είναι οι παικταράδες που θέλει ο Ιτούδης (pic)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη έχει βαλθεί να ταρακουνήσει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς ανεξάρτητα με το αν θα κατακτήσει το Eurocup, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αγωνίζεται στη Euroleague, καθώς έχει υποβάλει ήδη πρόταση στη διοργανώτρια αρχή.

Ο Πρόεδρος της ομάδας, Οφέρ Γιανάι έχει στόχο να πάρει παικταράδες στην ομάδα και μετά από σημερινές του δηλώσεις, ανέφερε πως στο στόχαστρο της Χάποελ, βρίσκονται παίκτες όπως οι Μίροτιτς, Μίτσιτς, Γιαμπουσέλε, Μονέκε, Καμπενγκέλε και Μοντέρο.

Φυσικά όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε, αν γίνει αυτό θα μιλάμε για ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ της διοργάνωσης, με τους Ισραηλινούς να φτιάχνουν μία… Dream Team, που θα πρωταγωνιστεί στη Euroleague, τα επόμενα χρόνια. Το ίδιο αναφέρει και ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λούκα Ντ’ Αλεσάντρο, μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X».

Hapoel Tel Aviv BC is interested in Nikola Mirotic, Vasa Micic, Jean Montero, Guerschon Yabusele, Chima Moneke and Mfiondo Kebengele, as announced by the club owner Ofer Yannay

