Δεν είναι μόνο ο Μίτσιτς: «Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να πάρει κι άλλον Ευρωπαίο από το ΝΒΑ» (pic)

Μία από τις ανερχόμενες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ θέλει να γίνει η Χάποελ Τελ Αβίβ, κυνηγώντας μεγάλα ονόματα για να χτίσει μια πολύ δυνατή ομάδα που θα είναι άκρως ανταγωνιστική στο υψηλότερο επίπεδο.

Οι Ισραηλινοί έχουν προσλάβει τον Δημήτρη Ιτούδη και μεγάλος τους στόχος είναι η επιστροφή του Βασίλιε Μίτσιτς από το ΝΒΑ, στον οποίο είναι έτοιμοι να προσφέρουν ακόμα και 5 εκατομμύρια δολάρια για να τον κάνουν τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη.

Not only Vasilije Micic.

Hapoel Tel-Aviv would like to bring back to Europe Dario Saric next season, I’m told.

Saric has a $5,426,400 player option for next season with Denver Nuggets. pic.twitter.com/qhEml8lLZ6

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 16, 2025