Νέα σενάρια για το μέλλον του Μίτσιτς (pic)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι ο παίκτης που απασχολεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ, περισσότερο από κάθε άλλων, τον τελευταίο καιρό. Ο Σέρβος άσος δεν παίρνει τον απαιτούμενο χρόνο στις αναμετρήσεις του ΝΒΑ και σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη, έπειτα από δύο χρόνια στον «μαγικό» κόσμο.

Ο διεθνής Σέρβος, ο οποίος πρόσφατα έγινε ανταλλαγή στους Φοίνιξ Σανς, πλησιάζει σε συμφωνία με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ. Ο 31χρονος συνεχάρη τη συγκεκριμένη ομάδα και τον τεχνικό της, Δημήτρη Ιτούδη, για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurocup και αυτό φαίνεται ότι μεγάλωσε τις φήμες για μεταγραφή του, στον σύλλογο του Τελ Αβίβ.

Hapoel Tel Aviv is nearing a deal with Vasilije Micic at the end of the season per sources.

Micic congratulated coach Itoudis and Hapoel Tel Aviv team after a clinched spot in the Eurocup Semi-Finals.#hapoeltlv #hapoel #paobc #paobcaktor #kkcz #anadoluefes #olybc #maccabi pic.twitter.com/FoKBGcLCiM

— Buzz Court (@buzz_court) March 13, 2025