«Βόμβα» για Μίτσιτς: «Κανείς δεν θα του δώσει 5 εκατομμύρια, αλλά εγώ είμαι έτοιμος»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς έγινε ανταλλαγή στην trade deadline του NBA αφήνοντας τους Σάρλοτ Χόρνετς για τους Φοίνιξ Σανς, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να βρει λεπτά συμμετοχής στην ομάδα του Κέβιν Ντουράντ, με το όνειρο του ΝΒΑ να… σβήνει.

Όπως μεταφέρουν διάφορα ρεπορτάζ στην Ευρώπη, ο Σέρβος σταρ φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει στη Γηραιά Ήπειρο για να μην χαραμίσει τα τελευταία του καλά μπασκετικά χρόνια περιμένοντας στους πάγκους των ομάδων του ΝΒΑ.

Οι «μνηστήρες» θα είναι σίγουρα πολλοί, με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός να είναι από εκείνες που έχουν συνδεθεί με τον παίκτη, κυρίως λόγω της εξαιρετικής σχέσης που διατηρεί με τον Εργκίν Αταμάν από την κοινή τους πορεία στην Αναντολού Έφες.

Hapoel Tel Aviv in talks with Vasilije Micic: “Ready to make him Europe’s highest-paid player” https://t.co/boZmalxmd7

— Sportando (@Sportando) March 3, 2025