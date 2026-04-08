Δήμος Αθηναίων: Τρεις μονογονεϊκές οικογένειες θα λάβουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια

Πρωτοβουλία για τη στήριξη ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών με γνώμονα την ισότητα των φύλων υλοποίησε ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στα γραφεία του ΓΑΕΦ στο Σεράφειο, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, τρεις μονογονεϊκές οικογένειες επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης και θα λάβουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια, μέσω της ένταξής τους σε ενεργειακή κοινότητα.

Στην κλήρωση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων, συμμετείχαν συνολικά 19 ωφελούμενες γυναίκες του προγράμματος. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνέχεια της αντίστοιχης δράσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, κατά την οποία μία ακόμη γυναίκα ωφελούμενη του προγράμματος είχε λάβει την ίδια παροχή.

«Βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων»

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε:

«Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων και κρίσιμο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, αξιοποιούμε ευρωπαϊκά εργαλεία και αναπτύσσουμε στοχευμένες συνεργασίες, ώστε να στηρίζουμε έμπρακτα τα νοικοκυριά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η σημερινή δράση είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μπορούμε να μετατρέπουμε τις πολιτικές σε απτά αποτελέσματα για τους πιο ευάλωτους πολίτες».