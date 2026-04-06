Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.
Στο πλευρό των ευάλωτων οικογενειών στέκεται ο Δήμος Αθηναίων και αυτό το Πάσχα. Τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α), παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Όπως αναφέρει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Αθηναίων, η δράση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου και θα μοιραστούν πασχαλινά δώρα σε πάνω από 1.000 παιδιά.
«Να μη στερηθεί κανείς τα βασικά»
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το Πάσχα έρχεται να μας θυμίσει τη δύναμη της ελπίδας και της αλληλεγγύης. Κάθε πράξη προσφοράς αποκτά μεγάλη σημασία για πολλούς συνανθρώπους μας, που δοκιμάζονται καθημερινά.
Για κάποιους, το πασχαλινό τσουρέκι, μια λαμπάδα ή ένα παιδικό παραμύθι, δεν είναι αυτονόητα, είναι μικρές πολυτέλειες. Στόχος μας είναι να μπορούν όλοι να νιώθουν αυτές τις μικρές χαρές, να μη στερηθεί κανείς τα βασικά αυτές τις γιορτινές ημέρες. Γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να προσφέρουμε τα καθιερωμένα πασχαλινά είδη σε ευάλωτες οικογένειες. Ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει με συνέπεια την αποστολή του, στηρίζοντας ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας, μέσα από την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα μέλλον πιο δίκαιο, όπου οι γιορτές θα είναι μία αγκαλιά για όλους».
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, Νίκος Χρυσόγελος (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), ανέφερε: «Οι δράσεις στήριξης του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κ.Υ.Α.Δ.Α αποτελούν καρπό καθημερινής, συντονισμένης προσπάθειας. Λίγο πριν από το Πάσχα, υποδεχτήκαμε παιδιά ωφελούμενων οικογενειών και τους προσφέραμε πασχαλινά είδη, για να νιώσουν τη χαρά των ημερών. Με τη στήριξη ιδιωτικών φορέων και πολιτών, έχουν διανεμηθεί πάνω από 45.300 πακέτα μέσω προγραμμάτων και χορηγιών».
