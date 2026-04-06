Γιορτή σήμερα 6 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Μεγάλη Δευτέρα και Εορτολόγιο

Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 6 Απριλίου; Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο, ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους και τι σηματοδοτεί η Μεγάλη Δευτέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η Μεγάλη Δευτέρα, ενώ τιμάται και η μνήμη του Αγίου Ευτυχίου.

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 6 Απριλίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 6 Απριλίου γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ευτυχία

Ευτυχούλα

Ευτυχίτσα

Έφη

Ευτύχιος

Ευτύχης

Πάγκαλος

Αν έχετε κάποιον που γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε!

Τι γιορτάζουμε σήμερα 6 Απριλίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Τη Μεγάλη Δευτέρα, που σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας

Τη μνήμη του Αγίου Ευτυχίου

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Πατριάρχη Ιωσήφ του Πάγκαλου, καθώς και στο γεγονός της άκαρπης συκιάς, που συμβολίζει την πνευματική εγρήγορση και την ανάγκη για πίστη και έργα.

Βίος του Αγίου Ευτυχίου

Ο Άγιος Ευτύχιος υπήρξε εξέχουσα εκκλησιαστική μορφή και διακρίθηκε για την πίστη, τη σοφία και την αφοσίωσή του στον Θεό.

Έζησε σε εποχή κατά την οποία η Εκκλησία αντιμετώπιζε σοβαρές θεολογικές προκλήσεις και αναταραχές. Από νεαρή ηλικία επέλεξε τον δρόμο της πνευματικής ζωής, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην προσευχή, τη μελέτη και την άσκηση.

Χάρη στην αρετή και τη μόρφωσή του, αναδείχθηκε σε σημαντική θέση μέσα στην Εκκλησία, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της ορθόδοξης πίστης και στην αντιμετώπιση αιρέσεων που απειλούσαν την ενότητα των πιστών.

Ο Άγιος Ευτύχιος ξεχώρισε για το ταπεινό του φρόνημα και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Πολλοί προσέφευγαν σε αυτόν για καθοδήγηση, καθώς θεωρούνταν άνθρωπος με πνευματική διάκριση και σοφία.

Παρά τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της ζωής του, παρέμεινε σταθερός στις αρχές του και αφοσιωμένος στην αποστολή του.

Η Εκκλησία τον τιμά ως υπόδειγμα πίστης και αρετής, ενώ η μνήμη του υπενθυμίζει τη σημασία της σταθερότητας στην πίστη και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

