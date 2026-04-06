Κλιντ Ίστγουντ: Πώς περνά τις μέρες του ένα «σκαλί» πριν τα 96;

Ο Κλιντ Ίστγουντ έχει αφήσει πίσω του μια καριέρα που καθόρισε το Χόλιγουντ — όμως ο ίδιος μοιάζει πλέον να έχει γυρίσει οριστικά σελίδα, χωρίς καμία διάθεση να κοιτάξει πίσω.

Ο εμβληματικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που τον Μάιο συμπληρώνει τα 96 του χρόνια, έχει αποτραβηχτεί διακριτικά από τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Και σύμφωνα με άνθρωπο από το στενό του περιβάλλον, αυτή η απομάκρυνση δεν είναι τυχαία αλλά απόλυτα συνειδητή επιλογή.

Μια ήσυχη αποχώρηση χωρίς «αντίο»

«Οι μέρες του στη σκηνοθεσία έχουν τελειώσει», ανέφερε η πηγή στο περιοδικό Closer Weekly. «Πλέον ασχολείται κυρίως με το πιάνο και δημιουργεί τέχνη για τον εαυτό του».

Ο Ίστγουντ περνά τον χρόνο του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ανάμεσα σε κατοικίες στην ακτή της Καλιφόρνιας και στη Χαβάη. Έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του Χόλιγουντ, χωρίς να επιδιώκει κάποιο μεγάλο αποχαιρετιστήριο «κλείσιμο κύκλου» ή δημόσιο απολογισμό της πορείας του.

«Έχει αποσυρθεί στα όμορφα σπίτια του, μακριά από την Τινσελτάουν, και δεν τον ενδιαφέρει ούτε να πει ένα μεγάλο αντίο ούτε να ανατρέξει στις ταινίες που τον καθιέρωσαν», σημείωσε η ίδια πηγή. «Η φήμη δεν σημαίνει πια τίποτα για εκείνον».

Η στάση του απέναντι στη φήμη και την υστεροφημία

Παρά την απόστασή του, όσοι βρίσκονται κοντά του τονίζουν ότι το αποτύπωμά του παραμένει τεράστιο. «Η κληρονομιά του θα τιμάται για πάντα. Έχει προσφέρει χαρά και ψυχαγωγία σε πάρα πολλούς ανθρώπους», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο ίδιος είχε τοποθετηθεί πρόσφατα για τα σενάρια περί συνταξιοδότησης, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους. Μιλώντας στο Deadline, διέψευσε μια υποτιθέμενη συνέντευξη σε αυστριακό μέσο:

«Θεώρησα σωστό να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έγινα 95 ετών. Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι δεν έδωσα ποτέ συνέντευξη σε μια αυστριακή έκδοση που λέγεται Kurier — ούτε σε οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο τις τελευταίες εβδομάδες — και ότι αυτή η συνέντευξη είναι εντελώς ψευδής».

Μια καριέρα που άφησε εποχή

Από την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο το 1955, ο Κλιντ Ίστγουντ έχτισε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές πορείες στον χώρο.

Ταυτίστηκε με εμβληματικούς ρόλους, όπως ο «Βρώμικος Χάρι» στο Dirty Harry και ο «Άνθρωπος χωρίς όνομα» στο The Good, the Bad and the Ugly, ενώ πίσω από την κάμερα υπέγραψε σπουδαίες ταινίες όπως το Million Dollar Baby και το Gran Torino.

Η τελευταία του δουλειά, το Juror No. 2, κυκλοφόρησε το 2024 — όταν ήταν ήδη 94 ετών — κλείνοντας έναν κύκλο δεκαετιών δημιουργίας.

Και μπορεί το Χόλιγουντ να συνεχίζει να τον τιμά, όμως ο ίδιος φαίνεται να έχει επιλέξει μια διαφορετική σκηνή: εκείνη της ησυχίας, της μουσικής και της προσωπικής δημιουργίας.