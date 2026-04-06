Κλιντ Ίστγουντ: Πώς περνά τις μέρες του ένα «σκαλί» πριν τα 96;
Χωρίς «φώτα» 06 Απριλίου 2026, 06:02

Κλιντ Ίστγουντ: Πώς περνά τις μέρες του ένα «σκαλί» πριν τα 96;

Λίγο πριν τα 96, ο Κλιντ Ίστγουντ γυρίζει την πλάτη του στο Χόλιγουντ και τη δόξα, επιλέγοντας μια ήσυχη ζωή μακριά από όλα

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Ο Κλιντ Ίστγουντ έχει αφήσει πίσω του μια καριέρα που καθόρισε το Χόλιγουντ — όμως ο ίδιος μοιάζει πλέον να έχει γυρίσει οριστικά σελίδα, χωρίς καμία διάθεση να κοιτάξει πίσω.

Ο εμβληματικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που τον Μάιο συμπληρώνει τα 96 του χρόνια, έχει αποτραβηχτεί διακριτικά από τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Και σύμφωνα με άνθρωπο από το στενό του περιβάλλον, αυτή η απομάκρυνση δεν είναι τυχαία αλλά απόλυτα συνειδητή επιλογή.

Μια ήσυχη αποχώρηση χωρίς «αντίο»

«Οι μέρες του στη σκηνοθεσία έχουν τελειώσει», ανέφερε η πηγή στο περιοδικό Closer Weekly. «Πλέον ασχολείται κυρίως με το πιάνο και δημιουργεί τέχνη για τον εαυτό του».

Ο Ίστγουντ περνά τον χρόνο του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ανάμεσα σε κατοικίες στην ακτή της Καλιφόρνιας και στη Χαβάη. Έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του Χόλιγουντ, χωρίς να επιδιώκει κάποιο μεγάλο αποχαιρετιστήριο «κλείσιμο κύκλου» ή δημόσιο απολογισμό της πορείας του.

«Έχει αποσυρθεί στα όμορφα σπίτια του, μακριά από την Τινσελτάουν, και δεν τον ενδιαφέρει ούτε να πει ένα μεγάλο αντίο ούτε να ανατρέξει στις ταινίες που τον καθιέρωσαν», σημείωσε η ίδια πηγή. «Η φήμη δεν σημαίνει πια τίποτα για εκείνον».

Η στάση του απέναντι στη φήμη και την υστεροφημία

Παρά την απόστασή του, όσοι βρίσκονται κοντά του τονίζουν ότι το αποτύπωμά του παραμένει τεράστιο. «Η κληρονομιά του θα τιμάται για πάντα. Έχει προσφέρει χαρά και ψυχαγωγία σε πάρα πολλούς ανθρώπους», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο ίδιος είχε τοποθετηθεί πρόσφατα για τα σενάρια περί συνταξιοδότησης, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους. Μιλώντας στο Deadline, διέψευσε μια υποτιθέμενη συνέντευξη σε αυστριακό μέσο:

«Θεώρησα σωστό να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έγινα 95 ετών. Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι δεν έδωσα ποτέ συνέντευξη σε μια αυστριακή έκδοση που λέγεται Kurier — ούτε σε οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο τις τελευταίες εβδομάδες — και ότι αυτή η συνέντευξη είναι εντελώς ψευδής».

Μια καριέρα που άφησε εποχή

Από την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο το 1955, ο Κλιντ Ίστγουντ έχτισε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές πορείες στον χώρο.

Ταυτίστηκε με εμβληματικούς ρόλους, όπως ο «Βρώμικος Χάρι» στο Dirty Harry και ο «Άνθρωπος χωρίς όνομα» στο The Good, the Bad and the Ugly, ενώ πίσω από την κάμερα υπέγραψε σπουδαίες ταινίες όπως το Million Dollar Baby και το Gran Torino.

Η τελευταία του δουλειά, το Juror No. 2, κυκλοφόρησε το 2024 — όταν ήταν ήδη 94 ετών — κλείνοντας έναν κύκλο δεκαετιών δημιουργίας.

Και μπορεί το Χόλιγουντ να συνεχίζει να τον τιμά, όμως ο ίδιος φαίνεται να έχει επιλέξει μια διαφορετική σκηνή: εκείνη της ησυχίας, της μουσικής και της προσωπικής δημιουργίας.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Κόσμος
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν
Το 1% του πλανήτη 05.04.26

Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν

Μετά τις τρεις πρώτες σεζόν του White Lotus της HBO, που διαδραματίστηκαν αντίστοιχα στη Χαβάη, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη, η 4η σεζόν θα επιστρέψει στην Ευρώπη, με μέρος του καστ να έχει ήδη επιλεγεί.

Οι 4 βασιλικές τιάρες της Βρετανίας που θεωρούνται «γρουσούζικες και καταραμένες»
Κορώνα στο κεφάλι 04.04.26

Οι 4 βασιλικές τιάρες της Βρετανίας που θεωρούνται «γρουσούζικες και καταραμένες»

Οι βασιλικές τιάρες είναι γνωστές για τα εντυπωσιακά κοσμήματά τους, αλλά ορισμένες έχουν αποκτήσει μια φήμη κακοτυχίας. Το τεράστιο διαμάντι Koh-i-Noor συνδέεται με τους «φρικιαστικούς» θανάτους.

Σκάνδαλο και κλικ: Aπό τον Μαραντόνα στην μπανιέρα του Χίτλερ – 33 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο
Ντοκουμέντα 04.04.26

Σκάνδαλο όπως κλικ: Aπό τον Μαραντόνα στην μπανιέρα του Χίτλερ - 33 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο

Από το σκάνδαλο του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου στον Τζορτζ Μάικλ, αυτλα τα κλικ κατέστρεψαν ζωές, αποκάλυψαν σκάνδαλα και γκρέμισαν είδωλα για πάντα

Ο Μπράιαν Κοξ επιτίθεται (κυριολεκτικά) σε όλο το Χόλιγουντ
«Δεν με νοιάζει» 03.04.26

Ο Μπράιαν Κοξ επιτίθεται (κυριολεκτικά) σε όλο το Χόλιγουντ - Από την Μάργκοτ Ρόμπι έως τον Τζόνι Ντεπ

Σε μια καυστική συνέντευξη με την εφημερίδα The Times, ο Μπράιαν Κοξ αναφέρθηκε ονομαστικά σε συναδέλφους του που θεωρεί «υπερτιμημένους;», «μπελάδες», «μαλ@κες» και «φτηνούς».

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς
38 μέρες πολέμου 06.04.26 Upd: 07:53

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

