Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ

Δεν ήταν απλά μια τραγουδίστρια με ωραία φωνή – ήταν η γυναίκα που «σημάδεψε» τον κόσμο της μουσικής. Στα περίπου 45 χρόνια που βρέθηκε στο προσκήνιο, η Ρομπέρτα Φλακ «υπέγραψε» μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της soul και της R&B, συνεργάστηκε με μερικά από τους γνωστότερους μουσικούς (όπως ο Λέοναρντ Κοέν), έκανε παρέα με τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, ενώ στην καριέρα της κέρδισε 5 βραβεία Grammy.

Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιος στον οποίο χρωστάει έως έναν βαθμό την καριέρα της αυτός είναι ο Κλιντ Ίστγουντ. Ο σταρ του Χόλιγουντ ήταν εκείνος που το 1971 χρησιμοποίησε το τραγούδι της The First Time Ever I Saw Your Face στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο Play Misty for Me και έκανε την Ρομπέρτα Φλαγκ γνωστή σε όλο τον πλανήτη.

Κι όμως, αυτό παραλίγο να μην συμβεί – όπως αποκαλύπτεται στο ντοκιμαντέρ Spotlight: Roberta, που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο δίκτυο OWN. Εκεί η Φλακ (που έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2025) και ο Ίστγουντ μιλάνε για τη γνωριμία τους, αλλά και την αρχική άρνηση της ντίβας της μουσικής, να τον αφήσει να χρησιμοποιήσει το τραγούδι της.

«Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει από το 1969, ακουγόταν που και που στο ραδιόφωνο, αλλά δεν ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό» ακούγεται να λέει η Ρομπέρτα Φλακ. «Μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο του σπιτιού μου και έρχεται ενθουσιασμένη η μητέρα μου να μου πει ότι με ζητούσε ο Κλιντ. Ήθελε να χρησιμοποιήσει το The First Time Ever I Saw Your Face και του είπα ‘όχι’» παραδέχεται.

Από την πλευρά του, ο Κλιντ Ίστγουντ θυμάται ότι τότε ετοιμαζόταν να κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το ρομαντικό θρίλερ Play Misty for Me και «ήθελα να γυρίσω μια ειδυλλιακή σκηνή. Μια μέρα άκουσα το τραγούδι της Ρομπέρτα στο ραδιόφωνο και αμέσως κατάλαβα ότι ήταν το κατάλληλο».

Ο 95χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης, το 1971 ήταν γνωστός μέσα από τα ιταλικά σπαγγέτι γουέστερν, αλλά δεν ήταν κάποιο μεγάλο όνομα στο Χόλιγουντ. Έχοντας 1.000 δολάρια στην άκρη, ο Ίστγουντ προσπάθησε να πάρει την έγκριση της Φλακ για τα δικαιώματα του τραγουδιού. Όμως εκείνη δεν ήθελε να πει το «ναι».

«Ήμουν λίγο επιφυλακτική με τη μουσική μου. Δεν ήξερα τι θα πει ο κόσμος και μου φαινόταν πολύ μεγάλο το τραγούδι για να ακουστεί σε μια ταινία. Του ζήτησα να το ηχογραφήσω ξανά, λίγο διαφορετικά και πιο μικρό, αλλά είπε όχι. Του είπα να κόψουμε μερικά λεπτά από το αρχικό κομμάτι, αλλά ήταν ανένδοτος» ακούγεται να λέει η Φλακ. «Μου απάντησε ‘θέλω κάθε νότα, κάθε ανάσα του κομματιού’».

Why Music Legend Roberta Flack Declined Clint Eastwood’s Request to Use Her Classic Ballad in His Movie: ‘I Said No’ https://t.co/caeUwNcBym — People (@people) March 12, 2026

Στο τέλος η Ρομπέρτα Φλακ υποχώρησε, έδωσε την άδειά της και τα πάντα άλλαξαν. Το The First Time Ever I Saw Your Face, τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του, θα φτάσει στην κορυφή του Billboard 100, ενώ θα κερδίσει δύο βραβεία Grammy – στις κατηγορίες Καλύτερο Άλμπουμ και Καλύτερο Τραγούδι. Μια όμορφη ιστορία μόλις είχε ξεκινήσει.