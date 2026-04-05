Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ

Τα «σενάρια» δίνουν και παίρνουν αναφορικά με το μέλλον του Βινίσιους στην Ρεάλ Μαδρίτης, έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Οι συζητήσεις της διοίκησης των μερένχες με τον Βραζιλιάνο άσο δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία και τα δημοσιεύματα θέλουν τον διεθνή σούπερ σταρ της «βασίλισσας», δυσαρεστημένο από την πρόταση που του έκανε η ισπανική ομάδα.

Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Βινίσιους θέλει τα λεφτά που κερδίζουν κάθε χρόνο ο Κίλιαν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά η πρόταση που έκανε η «βασίλισσα» στον παίκτη, δεν ήταν τόσο υψηλή.

Ο Βινίσιους αρνήθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Μαδριλένους, θεωρώντας πως πρέπει να πάρει περισσότερα χρήματα κι έχουν προκύψει πολλά «σενάρια», αναφορικά με το μέλλον του λατινοαμερικάνου άσου.

Ένα από αυτά θέλει τις μεγαλύτερες ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ, (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Τσέλσι) να έχουν ενημερωθεί από την πλευρά του Βινίσιους, πως ο Βραζιλιάνος δεν έχει υπογράψει επέκταση της συνεργασίας του με την «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις ίδιες «πηγές» η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τον Βινίσιους πως αυτή ήταν η τελευταία της προσφορά και πως δεν πρόκειται να του δώσει 570.000 ευρώ την εβδομάδα, τα λεφτά δηλαδή που παίρνει αυτή την στιγμή ο Εμπαπέ στο Μπερναμπέου.

Το συμβόλαιο του Βινίσιους λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά το ερώτημα είναι αν κάποια από τις αγγλικές ομάδες που προαναφέραμε, έχει την διάθεση να δώσει αυτό το τεράστιο ποσό για να πείσει τον Βραζιλιάνο άσο.

Γιατί αυτό είναι το ζήτημα, να πειστεί ο Βινίσιους. Αν μια ομάδα συμφωνήσει με τον Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό, τότε η Ρεάλ θ’ αναγκαστεί να συζητήσει την πώληση του παίκτη, καθώς θ’ απομένει ένας μόνο χρόνος στο συμβόλαιο του διεθνούς άσου με την ισπανική ομάδα.

Βέβαια υπάρχουν κι αυτοί που επισημαίνουν ότι ο Βινίσιους δεν έχει λόγο να βιάζεται, θεωρώντας πως ο χρόνος είναι «σύμμαχος» του Βραζιλιάνου εξτρέμ. Γιατί το λένε αυτό; Μα επειδή υπάρχει η πρόκληση της κατάκτησης του Champions League από την «βασίλισσα» αλλά και η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι.

Αν λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης καταφέρει κατακτήσει τον κορυφαίο ευρωπαϊκό τίτλο και ο Βινίσιους κάνει ένα πολύ καλό Μουντιάλ με την Εθνική ομάδα της Βραζιλίας, τότε θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος, με την «βασίλισσα» ή με κάποιον άλλο σύλλογο που θα ενδιαφερθεί για την απόκτησή του.

Προς το παρόν πάντως, τόσο η Ρεάλ όσο και ο παίκτης εμφανίζονται αμετακίνητοι στις θέσεις τους και με τις υπάρχουσες συνθήκες φαντάζει αδύνατη η επίτευξη συμφωνίας για επέκταση της συνεργασία τους.

Η αλήθεια είναι πως η «βασίλισσα» κρατά σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με τον Βινίσιους αλλά είναι προφανές πως αν ο Βραζιλιάνος φύγει από το Μπερναμπέου, δύσκολα θα βρεθεί αντικαταστάτης του κι αυτό το ξέρουν καλά στην ισπανική ομάδα. Για να είμαστε ακριβείς, το ξέρει και ο Βινίσιους με ότι αυτό συνεπάγεται για την τακτική που ακολουθεί ο διεθνής άσος, στις συζητήσεις με την διοίκηση του ισπανικού συλλόγου.

Και μια λεπτομέρεια στο φινάλε, που σίγουρα δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη και ίσως εκεί να ποντάρει ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, θέλοντας ν’ ασκήσει μεγάλη πίεση στους ιθύνοντες της «βασίλισσας».

Οι αγγλικές ομάδες που προαναφέραμε (Γιουνάιτεντ, Σίτι, Άρσεναλ, Λίβερπουλ και Τσέλσι), έχουν την οικονομική δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του Βινίσιους για ένα συμβόλαιο ύψους 500.000 λιρών την εβδομάδα κι αυτό είναι ένα ισχυρό «χαρτί» στα χέρια του Βινίσιους, στις επαφές που έχει με τους διοικούντες την Ρεάλ Μαδρίτης.