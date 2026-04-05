Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ

Χαμός με τα «σενάρια» που θέλουν πολλές αγγλικές ομάδες να έχουν στο μεταγραφικό «στόχαστρο» τον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «σενάρια» δίνουν και παίρνουν αναφορικά με το μέλλον του Βινίσιους στην Ρεάλ Μαδρίτης, έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Οι συζητήσεις της διοίκησης των μερένχες με τον Βραζιλιάνο άσο δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία και τα δημοσιεύματα θέλουν τον διεθνή σούπερ σταρ της «βασίλισσας», δυσαρεστημένο από την πρόταση που του έκανε η ισπανική ομάδα.

Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Βινίσιους θέλει τα λεφτά που κερδίζουν κάθε χρόνο ο Κίλιαν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά η πρόταση που έκανε η «βασίλισσα» στον παίκτη, δεν ήταν τόσο υψηλή.

Ο Βινίσιους αρνήθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Μαδριλένους, θεωρώντας πως πρέπει να πάρει περισσότερα χρήματα κι έχουν προκύψει πολλά «σενάρια», αναφορικά με το μέλλον του λατινοαμερικάνου άσου.

Ένα από αυτά θέλει τις μεγαλύτερες ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ, (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Τσέλσι) να έχουν ενημερωθεί από την πλευρά του Βινίσιους, πως ο Βραζιλιάνος δεν έχει υπογράψει επέκταση της συνεργασίας του με την «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις ίδιες «πηγές» η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τον Βινίσιους πως αυτή ήταν η τελευταία της προσφορά και πως δεν πρόκειται να του δώσει 570.000 ευρώ την εβδομάδα, τα λεφτά δηλαδή που παίρνει αυτή την στιγμή ο Εμπαπέ στο Μπερναμπέου.

Το συμβόλαιο του Βινίσιους λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά το ερώτημα είναι αν κάποια από τις αγγλικές ομάδες που προαναφέραμε, έχει την διάθεση να δώσει αυτό το τεράστιο ποσό για να πείσει τον Βραζιλιάνο άσο.

Γιατί αυτό είναι το ζήτημα, να πειστεί ο Βινίσιους. Αν μια ομάδα συμφωνήσει με τον Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό, τότε η Ρεάλ θ’ αναγκαστεί να συζητήσει την πώληση του παίκτη, καθώς θ’ απομένει ένας μόνο χρόνος στο συμβόλαιο του διεθνούς άσου με την ισπανική ομάδα.

Βέβαια υπάρχουν κι αυτοί που επισημαίνουν ότι ο Βινίσιους δεν έχει λόγο να βιάζεται, θεωρώντας πως ο χρόνος είναι «σύμμαχος» του Βραζιλιάνου εξτρέμ. Γιατί το λένε αυτό; Μα επειδή υπάρχει η πρόκληση της κατάκτησης του Champions League από την «βασίλισσα» αλλά και η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι.

Αν λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης καταφέρει κατακτήσει τον κορυφαίο ευρωπαϊκό τίτλο και ο Βινίσιους κάνει ένα πολύ καλό Μουντιάλ με την Εθνική ομάδα της Βραζιλίας, τότε θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος, με την «βασίλισσα» ή με κάποιον άλλο σύλλογο που θα ενδιαφερθεί για την απόκτησή του.

Προς το παρόν πάντως, τόσο η Ρεάλ όσο και ο παίκτης εμφανίζονται αμετακίνητοι στις θέσεις τους και με τις υπάρχουσες συνθήκες φαντάζει αδύνατη η επίτευξη συμφωνίας για επέκταση της συνεργασία τους.

Η αλήθεια είναι πως η «βασίλισσα» κρατά σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με τον Βινίσιους αλλά είναι προφανές πως αν ο Βραζιλιάνος φύγει από το Μπερναμπέου, δύσκολα θα βρεθεί αντικαταστάτης του κι αυτό το ξέρουν καλά στην ισπανική ομάδα. Για να είμαστε ακριβείς, το ξέρει και ο Βινίσιους με ότι αυτό συνεπάγεται για την τακτική που ακολουθεί ο διεθνής άσος, στις συζητήσεις με την διοίκηση του ισπανικού συλλόγου.

Και μια λεπτομέρεια στο φινάλε, που σίγουρα δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη και ίσως εκεί να ποντάρει ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, θέλοντας ν’ ασκήσει μεγάλη πίεση στους ιθύνοντες της «βασίλισσας».

Οι αγγλικές ομάδες που προαναφέραμε (Γιουνάιτεντ, Σίτι, Άρσεναλ, Λίβερπουλ και Τσέλσι), έχουν την οικονομική δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του Βινίσιους για ένα συμβόλαιο ύψους 500.000 λιρών την εβδομάδα κι αυτό είναι ένα ισχυρό «χαρτί» στα χέρια του Βινίσιους, στις επαφές που έχει με τους διοικούντες την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας

Η παρουσία του Κίναν Έβανς στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού έκανε πολλούς φίλους της ομάδας του λιμανιού ν’ αναρωτηθούν…

Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του

Δέκα τίτλους στη σεζόν, 28 στη διετία και 342 το σύνολο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αφήνει τον ανταγωνισμό πολύ πίσω σε κάθε άβολη σύγκριση περί «πολυαθλητικότητας».

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»

«Βόμβα» από τη «Repubblica», αποκάλυψε ότι η Εθνική Ιταλίας έγινε... μπάχαλο λίγες ώρες πριν τον «τελικό» με τη Βοσνία, επειδή οι διεθνείς ζήτησαν 300.000 € έκαστος ως πριμ πρόκρισης στο Μουντιάλ! Η παρέμβαση και τα... γκάζια του Γκατούζο δεν έσωσαν τους Ατζούρι από το (νέο) φιάσκο.

Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών

Τι δείχνει η έρευνα του «Sportico» για τους αθλητές που έβγαλαν και συνεχίζουν χρήματα με το τσουβάλι, μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των billionaires. Και η ξεχωριστή ιστορία του Φλαμινί, που είναι εκτός top 15.

Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα

Ο Στεφάν Λανουά είχε καλά λόγια να πει σε κάποιους διαιτητές, όμως σε άλλους έκανε και παρατηρήσεις. Ολα όσα έγιναν, με κλειστές πόρτες, στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League

Οι φάσεις από την Super League που έδειξε η ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών και η ομιλία για τον τζόγο

Ο Πάολο Βαλέρι έκανε μάθημα στους διαιτητές για τα χέρια και πρόβαλε πέντε φάσεις από το πρωτάθλημα της Super League. Το μάθημα για στημένους αγώνες και τον τζόγο

«Κούρσα» για δύο ο πάγκος της Σκουάντρα Ατζούρα

Ο Γκατούζο αποτελεί παρελθόν και η ιταλική ομοσπονδία καλείται να επιλέξει μεταξύ Κόντε και Αλέγκρι, τον νέο προπονητή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας

Το αρνητικό ρεκόρ της Ιταλίας: Η μοναδική από τις κορυφαίες Εθνικές που μένει εκτός για 3ο σερί Μουντιάλ

Η Ιταλία μένει εκτός τελικής φάσης ενός Μουντιάλ για 3η σερί φορά και είναι η μοναδική από τις Εθνικές ομάδες που έχουν κερδίσει τουλάχιστον ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει αυτό το τόσο αρνητικό σερί.

Αποκάλυψη Γκάρι Νέβιλ για Τζέραρντ και… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο πρώην άσος της Γιουνάιτεντ αποκάλυψε την «αποστολή» που του ανέθεσε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με τον πρώην αρχηγό της Λίβερπουλ και την απάντηση του παλαίμαχου μέσου των «κόκκινων»

Το πρόβλημα στη διαιτησία είναι ότι ο Λανουά έφτασε στο ταβάνι

Οι περσινές καινοτομίες δεν είχαν συνέχεια από την ΚΕΔ του Λανουά και κατάντησαν ρουτίνα της φετινής σεζόν. Επίσης, δεν κατάφεραν να ανεβάσουν το επίπεδο και να βγάλουν νέους διαιτητές

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

