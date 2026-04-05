Στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, η οποία αναβλήθηκε έπειτα από τη δήλωση αποχής της προέδρου του δικαστηρίου η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο Mega, η κ. Καρυστιανού είπε αρχικώς ότι το μείζον για εκείνη είναι ένα σχόλιο που θέλει να κάνει για τη δίκη για τα χαμένα βίντεο και την αποχή που δήλωσε η δικαστής. «Θα πω ότι αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Φαντάζομαι έχει πέσει από τα σύννεφα όλος ο νομικός κόσμος, διότι αυτά που συμβαίνουν είναι ανεπίτρεπτα και αδιανόητα. Όπως έχω ήδη εκφράσει μέσω ενός ποστ, αποχή δεν μπορεί να δηλώσει μια δικαστής επειδή ζορίστηκε».

Και συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι η θέση του δικαστή να λιποθυμά, να λιγοψυχά ή να φοβάται. «Η θέση καταρχάς της δικαστού είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχο της δίκης, της αίθουσας. Εάν αισθάνθηκε για οποιοδήποτε λόγο προσβεβλημένη από την οποιαδήποτε συμπεριφορά κάποιου δικηγόρου, θα έπρεπε να έχει βάλει τα όρια και θα μπορούσε να κάνει, εάν αυτό συνεχίζονταν, οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια μπορούσε να κάνει».

Η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε ότι σε αντίθεση με ό,τι έγινε, η δικαστής θα «έπρεπε να προστατεύσει τη δίκη και να την ορίσει, όχι να δηλώνει αποχή, η οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι μόνο για συγκεκριμένους λόγους και μάλιστα όταν υπάρχει μία προσωπική σχέση με κάποιον από τους παράγοντες της δίκης. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί ένας δικαστής να δηλώσει αποχή».

«Το βίντεο ‘έκαιγε’ ανθρώπους που οδηγούν πολύ ψηλά και αφορούν στο μπάζωμα», λέει η Μαρία Καρυστιανού

Καρυστιανού: «Αυτό που έκανε η δικαστής είναι αρνησιδικία»

Ακολούθως, η ίδια τόνισε ότι αυτό που έκανε η δικαστικός είναι αρνησιδικία διότι ήρθε προ των ευθυνών της να τους παραδώσει τα βίντεο. «Αυτό είναι το θέμα όλο. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα βίντεο. Επί έναν μήνα βάζανε χαζές δικαιολογίες ως προσκόμματα για να μην αποκτήσουμε πρόσβαση. Και τελικά έρχεται η δικαστής και δηλώνει αποχή, η οποία είναι τελείως αναίτια και αδικαιολόγητη», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Επομένως, για να καταλάβετε ότι όλο είναι ένα σχέδιο, δείτε και την απόφαση του Συμβουλίου, η οποία μέσα σε κάποιες ώρες αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι σωστή απόφαση. Να μας το αποδείξουν νομικά ότι έπρεπε να δηλώσει αποχή η συγκεκριμένη δικαστής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διαφορετικά φαίνεται ότι είναι ένα σχέδιο οργανωμένο προκειμένου και να τινάξουν τη δίκη στον αέρα, να ξεκινήσει όποτε, και θα έχουν τον άπλετο χρόνο να κάνουν ό,τι θέλουν στα πειστήρια, τα οποία παρανόμως μας έχουν εμποδίσει την πρόσβαση».

Ερωτηθείσα αν υπήρξε όντως ένταση στην αίθουσα και η δικαστής πιέστηκε, η κ. Καρυστιανού είπε: «Τα κλάματα τα έβαλε βέβαια όχι επειδή υπήρχε η ένταση στην αίθουσα, γιατί υπήρχε ένταση στην αίθουσα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη. Και εμένα δεν μου αρέσει η ένταση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τον καθένα πώς συμπεριφέρεται. Και ήταν στο χέρι της δικαστού να πράξει τα δέοντα για να μην υπάρχει αυτή η ένταση. Λιποθύμησε, όμως, αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Ένωσης. Αυτό μην το αφήνουμε στην άκρη. Πριν δεν είχε λιποθυμήσει. Η κατάσταση ήταν η ίδια, επί 18 ημέρες ήταν αυτή η κατάσταση και ξαφνικά όταν φτάσαμε στο διά ταύτα, δηλαδή ‘δώστε μας τα βίντεο’, εκεί αποφάσισε ότι δεν αντέχει άλλο και δήλωσε αποχή».

«Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει αρνησιδικία και θα περιμένω να απολογηθεί γι’ αυτό. Γιατί θα απολογηθεί. Εμείς δεν περιμέναμε τρία χρόνια να ξεκινήσει μία δίκη και επειδή προέκυψε καινούργιο στοιχείο που δεν το είχαν ‘επιμεληθεί’ να διακόπτουν τη δίκη. Να την τινάζουν στον αέρα. Είναι αδιανόητο. Αν νομίζουν ότι θα μείνουμε άπραγοι να βλέπουμε τα τερατώδη που συμβαίνουν μπροστά μας, είναι γελασμένοι. Δεν έγινε αθώα όλο αυτό, έγινε με σκοπό», πρόσθεσε η κ. Καρυστιανού.

«Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη – Προφανώς κάτι υπάρχει που τους καίει»

Για τα βίντεο, η κ. Καρυστιανού δήλωσε σε άλλο σημείο: «Το έχω ξαναπεί. Δεν έχω ουδεμία εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Μακάρι να έκανα λάθος και να έβγαινα να ζητήσω συγγνώμη. Ουδεμία εμπιστοσύνη. Τουλάχιστον στους δικαστικούς οι οποίοι ασχολούνται με την υπόθεσή μας. Και ειδικά για τα βίντεο».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι δεν έπρεπε να είχαν χαθεί από την πρώτη στιγμή: «Και όταν προέκυψε νέο στοιχείο, πάλι δικαστικός λειτουργός είναι αυτός που εμπόδισε την πρόσβασή μας σε ένα οπτικό υλικό που θα αποδείκνυε περίτρανα σε όλους μας τι μετέφερε το τρένο. Προφανώς υπάρχει κάτι που τους καίει. Τα βίντεο εκείνα ελήφθησαν τις πρώτες ώρες. Άρα βλέπουμε το μπάζωμα. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν πρέπει να δούμε. Το καταλαβαίνετε; Το μπάζωμα σημαίνει Αγοραστός, σημαίνει Τριαντόπουλος και πρωθυπουργός. Εγώ δεν φοβάμαι να πω τις λέξεις. Άλλοι θα πρέπει να φοβούνται. Θα πρέπει να φοβούνται αυτοί που έχουν πράξει αυτές τις αδιανόητες πράξεις. Άρα το λέω δημόσια ότι το βίντεο ‘έκαιγε’ ανθρώπους που οδηγούν πολύ ψηλά και αφορούν στο μπάζωμα».

Για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, είπε: «Είναι ένας πολύ δειλός άνθρωπος, αναξιοπρεπής, δεν σέβεται ούτε τον ελληνικό λαό ούτε τα χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία έχει ξοδέψει προκειμένου να αγοράζει ψήφους. Θεωρεί ότι δικαιούται να στέκεται σε αυτή την καρέκλα και να πληρώνεται, ενώ το όνομά του είναι στις δικογραφίες και βέβαια στη δικογραφία των Τεμπών, ως ο ηθικός αυτουργός για τον θάνατο τόσων ανθρώπων. Δεν υπάρχουν λόγια για να χαρακτηρίσουν αυτή την αναξιοπρεπή στάση ενός πολιτικού, ο οποίος θα έπρεπε βέβαια ουσιαστικά να έδινε παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας στον ελληνικό λαό. Ουδεμία σχέση έχει»

Η κ. Καρυστιανού, τέλος, απαντώντας σε ερώτηση αν το κόμμα της θα συμμετέχει σε ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, δήλωσε: «Θα είμαστε πανέτοιμοι».