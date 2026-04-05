# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καρυστιανού για δίκη για τα βίντεο στα Τέμπη: «Η δήλωση αποχής της δικαστού έγινε με σκοπό, είναι αρνησιδικία»
Ελλάδα 05 Απριλίου 2026

Καρυστιανού για δίκη για τα βίντεο στα Τέμπη: «Η δήλωση αποχής της δικαστού έγινε με σκοπό, είναι αρνησιδικία»

«Είναι ένα σχέδιο οργανωμένο προκειμένου και να τινάξουν τη δίκη στον αέρα, να ξεκινήσει όποτε, και να έχουν τον άπλετο χρόνο να κάνουν ό,τι θέλουν στα πειστήρια» τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, η οποία αναβλήθηκε έπειτα από τη δήλωση αποχής της προέδρου του δικαστηρίου η οποία έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο Mega, η κ. Καρυστιανού είπε αρχικώς ότι το μείζον για εκείνη είναι ένα σχόλιο που θέλει να κάνει για τη δίκη για τα χαμένα βίντεο και την αποχή που δήλωσε η δικαστής. «Θα πω ότι αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Φαντάζομαι έχει πέσει από τα σύννεφα όλος ο νομικός κόσμος, διότι αυτά που συμβαίνουν είναι ανεπίτρεπτα και αδιανόητα. Όπως έχω ήδη εκφράσει μέσω ενός ποστ, αποχή δεν μπορεί να δηλώσει μια δικαστής επειδή ζορίστηκε».

Και συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι η θέση του δικαστή να λιποθυμά, να λιγοψυχά ή να φοβάται. «Η θέση καταρχάς της δικαστού είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχο της δίκης, της αίθουσας. Εάν αισθάνθηκε για οποιοδήποτε λόγο προσβεβλημένη από την οποιαδήποτε συμπεριφορά κάποιου δικηγόρου, θα έπρεπε να έχει βάλει τα όρια και θα μπορούσε να κάνει, εάν αυτό συνεχίζονταν, οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια μπορούσε να κάνει».

Η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε ότι σε αντίθεση με ό,τι έγινε, η δικαστής θα «έπρεπε να προστατεύσει τη δίκη και να την ορίσει, όχι να δηλώνει αποχή, η οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι μόνο για συγκεκριμένους λόγους και μάλιστα όταν υπάρχει μία προσωπική σχέση με κάποιον από τους παράγοντες της δίκης. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί ένας δικαστής να δηλώσει αποχή».

«Το βίντεο ‘έκαιγε’ ανθρώπους που οδηγούν πολύ ψηλά και αφορούν στο μπάζωμα», λέει η Μαρία Καρυστιανού

Καρυστιανού: «Αυτό που έκανε η δικαστής είναι αρνησιδικία»

Ακολούθως, η ίδια τόνισε ότι αυτό που έκανε η δικαστικός είναι αρνησιδικία διότι ήρθε προ των ευθυνών της να τους παραδώσει τα βίντεο. «Αυτό είναι το θέμα όλο. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα βίντεο. Επί έναν μήνα βάζανε χαζές δικαιολογίες ως προσκόμματα για να μην αποκτήσουμε πρόσβαση. Και τελικά έρχεται η δικαστής και δηλώνει αποχή, η οποία είναι τελείως αναίτια και αδικαιολόγητη», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Επομένως, για να καταλάβετε ότι όλο είναι ένα σχέδιο, δείτε και την απόφαση του Συμβουλίου, η οποία μέσα σε κάποιες ώρες αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι σωστή απόφαση. Να μας το αποδείξουν νομικά ότι έπρεπε να δηλώσει αποχή η συγκεκριμένη δικαστής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διαφορετικά φαίνεται ότι είναι ένα σχέδιο οργανωμένο προκειμένου και να τινάξουν τη δίκη στον αέρα, να ξεκινήσει όποτε, και θα έχουν τον άπλετο χρόνο να κάνουν ό,τι θέλουν στα πειστήρια, τα οποία παρανόμως μας έχουν εμποδίσει την πρόσβαση».

Ερωτηθείσα αν υπήρξε όντως ένταση στην αίθουσα και η δικαστής πιέστηκε, η κ. Καρυστιανού είπε: «Τα κλάματα τα έβαλε βέβαια όχι επειδή υπήρχε η ένταση στην αίθουσα, γιατί υπήρχε ένταση στην αίθουσα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη. Και εμένα δεν μου αρέσει η ένταση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τον καθένα πώς συμπεριφέρεται. Και ήταν στο χέρι της δικαστού να πράξει τα δέοντα για να μην υπάρχει αυτή η ένταση. Λιποθύμησε, όμως, αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Ένωσης. Αυτό μην το αφήνουμε στην άκρη. Πριν δεν είχε λιποθυμήσει. Η κατάσταση ήταν η ίδια, επί 18 ημέρες ήταν αυτή η κατάσταση και ξαφνικά όταν φτάσαμε στο διά ταύτα, δηλαδή ‘δώστε μας τα βίντεο’, εκεί αποφάσισε ότι δεν αντέχει άλλο και δήλωσε αποχή».

«Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει αρνησιδικία και θα περιμένω να απολογηθεί γι’ αυτό. Γιατί θα απολογηθεί. Εμείς δεν περιμέναμε τρία χρόνια να ξεκινήσει μία δίκη και επειδή προέκυψε καινούργιο στοιχείο που δεν το είχαν ‘επιμεληθεί’ να διακόπτουν τη δίκη. Να την τινάζουν στον αέρα. Είναι αδιανόητο. Αν νομίζουν ότι θα μείνουμε άπραγοι να βλέπουμε τα τερατώδη που συμβαίνουν μπροστά μας, είναι γελασμένοι. Δεν έγινε αθώα όλο αυτό, έγινε με σκοπό», πρόσθεσε η κ. Καρυστιανού.

«Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη – Προφανώς κάτι υπάρχει που τους καίει»

Για τα βίντεο, η κ. Καρυστιανού δήλωσε σε άλλο σημείο: «Το έχω ξαναπεί. Δεν έχω ουδεμία εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Μακάρι να έκανα λάθος και να έβγαινα να ζητήσω συγγνώμη. Ουδεμία εμπιστοσύνη. Τουλάχιστον στους δικαστικούς οι οποίοι ασχολούνται με την υπόθεσή μας. Και ειδικά για τα βίντεο».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι δεν έπρεπε να είχαν χαθεί από την πρώτη στιγμή: «Και όταν προέκυψε νέο στοιχείο, πάλι δικαστικός λειτουργός είναι αυτός που εμπόδισε την πρόσβασή μας σε ένα οπτικό υλικό που θα αποδείκνυε περίτρανα σε όλους μας τι μετέφερε το τρένο. Προφανώς υπάρχει κάτι που τους καίει. Τα βίντεο εκείνα ελήφθησαν τις πρώτες ώρες. Άρα βλέπουμε το μπάζωμα. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν πρέπει να δούμε. Το καταλαβαίνετε; Το μπάζωμα σημαίνει Αγοραστός, σημαίνει Τριαντόπουλος και πρωθυπουργός. Εγώ δεν φοβάμαι να πω τις λέξεις. Άλλοι θα πρέπει να φοβούνται. Θα πρέπει να φοβούνται αυτοί που έχουν πράξει αυτές τις αδιανόητες πράξεις. Άρα το λέω δημόσια ότι το βίντεο ‘έκαιγε’ ανθρώπους που οδηγούν πολύ ψηλά και αφορούν στο μπάζωμα».

Για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, είπε: «Είναι ένας πολύ δειλός άνθρωπος, αναξιοπρεπής, δεν σέβεται ούτε τον ελληνικό λαό ούτε τα χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία έχει ξοδέψει προκειμένου να αγοράζει ψήφους. Θεωρεί ότι δικαιούται να στέκεται σε αυτή την καρέκλα και να πληρώνεται, ενώ το όνομά του είναι στις δικογραφίες και βέβαια στη δικογραφία των Τεμπών, ως ο ηθικός αυτουργός για τον θάνατο τόσων ανθρώπων. Δεν υπάρχουν λόγια για να χαρακτηρίσουν αυτή την αναξιοπρεπή στάση ενός πολιτικού, ο οποίος θα έπρεπε βέβαια ουσιαστικά να έδινε παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας στον ελληνικό λαό. Ουδεμία σχέση έχει»

Η κ. Καρυστιανού, τέλος, απαντώντας σε ερώτηση αν το κόμμα της θα συμμετέχει σε ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, δήλωσε: «Θα είμαστε πανέτοιμοι».

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ως ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 3 συλληφθέντες, που στη συνέχεια, για να γλυτώσουν από τον αστυνομικό έλεγχο, προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο όπλο.

Χίος: Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι
Σχετικό βιντεοληπτικό υλικό κατέθεσε η κόρη του θύματος στην Αστυνομία και το οποίο λήφθηκε με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι όπου έμενε ο πατέρας της και η μητέρα της με την οικιακή βοηθό.

Τι νηστεύουμε κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα
Η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας είναι η πιο αυστηρή από όλες τις περιόδους νηστείας του ορθόδοξου εορτολόγιου και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από όσους θέλουν να την ακολουθήσουν.

Τέμπη: Ντοκουμέντα από το μπάζωμα δεν μπήκαν στη δικογραφία – Το υλικό που κρατούσαν κρυφό οι δικαστικοί πραγματογνώμονες
Βίντεο και φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, αλλά και τη διαδικασία του μπαζώματος, ανακαλύφθηκαν «τυχαία» στα χέρια των δικαστικών πραγματογνωμόνων, όμως δεν μπήκαν στη δικογραφία

Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης του τραυματισμένου ορειβάτη – Βίντεο ντοκουμέντο από το Αγρίνιο
Ο 54χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με πολυμελή ομάδα από ορειβατικό σύλλογο Πρέβεζας, πιθανότατα έπεσε και χτύπησε στα βράχια, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μέλη της ομάδας βρίσκονταν συνεχώς κοντά του.

Διαμαρτυρία vegan στο Σύνταγμα κατά της θανάτωσης αμνοεριφίων για το Πάσχα
«Θελήσαμε να υπενθυμίσουμε ότι το Πάσχα, όπως και κάθε γιορτή, δεν χρειάζεται να βασίζεται στον πόνο και το αίμα», ανέφεραν, μεταξύ άλλων, οι βίγκαν ακτιβιστές που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα

Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

