Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη – Ιρανικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ
«Διακοπές ρεύματος σε τμήματα της Τεχεράνης μετά από πολλαπλές εκρήξεις που ακούστηκαν», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars
- Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
- Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
- Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπου καταγράφονται διακοπές της ηλεκτροδότησης, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
«Διακοπές ρεύματος σε τμήματα της Τεχεράνης μετά από πολλαπλές εκρήξεις που ακούστηκαν», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε επίσης ότι μερικοί κάτοικοι στην ανατολική Τεχεράνη έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ότι οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Εκρήξεις και στην Ιερουσαλήμ
Εν τω μεταξύ, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις και στην Ιερουσαλήμ, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτόξευσε εναντίον της χώρας το Ιράν.
«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν τους περί τις 05:30 μέσω Telegram, προτού ο συναγερμός αρθεί ένα τέταρτο αργότερα.
Η ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε από την πλευρά της ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ.
- Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη – Ιρανικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ
- Η μεγάλη δύναμη των blueberries
- Πότε και πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Erminio: Οι επικίνδυνες περιοχές – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
- Δασικοί χάρτες: Τα επόμενα βήματα μετά την απόρριψη της αντίρρησης
- Ποιες οι επαφές του Έπσταϊν με τους δισεκατομμυριούχους της Apollo;
- Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας κάνει τα χατίρια, έστω κι αν είναι λάθος
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
