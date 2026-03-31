«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η Μητρόπολη Αθηνών γέμισε από ανθρώπους που ήρθαν να πουν το τελευταίο «αντίο» στη Μαρινέλλα. Ανάμεσά τους, καλλιτέχνες, συνεργάτες και άνθρωποι που τη γνώρισαν από κοντά, αλλά και πλήθος κόσμου που τη λάτρεψε μέσα από τη φωνή και την πορεία της.

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, τη γυναίκα και τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

«Μαρινέλλα μου, είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ξέρω ότι δεν ήθελες τα πολλά λόγια. Και γιατί να τα πω άλλωστε; Υπάρχει άνθρωπος που δε σε ξέρει; Δεν ξέρει τα τραγούδια σου, την ιστορία σου, την περιπετειώδη πορεία σου που δεν ήταν καθόλου εύκολη.

»Μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανατροπές. Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα. Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές. Δε θα ξεχάσω όμως ποτέ με πόσο μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από σένα. Και έπειτα, όταν μου μιλούσες για τη Βίκη Μοσχολιού και τα εκπληκτικά τραγούδια που τραγούδησε. Και μετά για τη Χαρούλα μας. Θέλω ακόμα να σου θυμίσω σαν μουσικός ότι κατάφερες κάτι απίστευτο. Οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες και να είναι αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι στα τραγούδια που τραγουδάς, αν φύγει η φωνή σου, τα τραγούδια δε θα είναι ποτέ ίδια. Όταν σε ρώτησα “βρε μάνα, πώς τα κάνεις όλα αυτά”, πώς παίρνεις τέτοιο ρίσκο; Μου απάντησες “Η ανάγκη, αγόρι μου.” Μαρινέλλα, εσύ δεν πέθανες προχθές. Έφυγες. Πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου τον περασμένο Σεπτέμβρη σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Νίνος Βολανάκης πριν από χρόνια.

»Προχθές όμως Μαρινέλλα, για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδί σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Τζωρτίνα, Τίμο, Μελίνα, Δημητράκη. Να είστε περήφανοι, όπως ήταν και εκείνη για σας. Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου κι αν πας».