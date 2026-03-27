Τριπλό «πράσινο» πρόστιμο! Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body) για τους δύο αγώνες του με τη Βικτόρια Πλζεν στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση και τον εντός έδρας αγώνα με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Το συνολικό ποσό είναι 112.000 ευρώ και θα παρακρατηθεί από τα έσοδα που θα έχουν φέτος οι «πράσινοι» απ’ τη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις της UEFA. Να σημειωθεί πως, αν προστεθούν οι 210.625 ευρώ που έχει ήδη πληρώσει φέτος ο Παναθηναϊκός σε 5 αγώνες προκριματικών και 4 αγώνες της League Phase του Europa League, το συνολικό ποσό για την αγωνιστική περίοδο 2025/26 έφτασε τις 322.625 ευρώ.

Επίσης, την τελευταία τριετία οι Πράσινοι έχουν τιμωρηθεί με 31 διαφορετικά πρόστιμα, με το ποσό να είναι συνολικά στα 1.117.125 ευρώ!

Για τι τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός- Βικτόρια Πλζεν (2-2), 19 Φεβρουαρίου 2026

Παράβαση και ποινή:

Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

Πρόστιμο: 8.250 ευρώ.

Βικτόρια Πλζεν -Παναθηναϊκός (1-1), 26 Φεβρουαρίου 2026

Παράβαση και ποινή:

Ανάρμοστη συμπεριφορά ομάδας (5 κάρτες κι άνω), Άρθρο 15(4) DR

Πρόστιμο: 9.000 ευρώ

Παναθηναϊκός- Ρεάλ Μπέτις (1-0), 12 Μαρτίου 2026

Παραβάσεις και ποινές:

Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(d) DR

Πρόστιμο: 24.000 ευρώ

Παρεμπόδιση διαδρόμων κοινού, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας UEFA

Πρόστιμο: 28.000 ευρώ

Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR

Πρόστιμο: 12.750 ευρώ

Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(h) DR

Πρόστιμο: 30.000 ευρώ