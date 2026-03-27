Παναθηναϊκός: Τριπλό πρόστιμο από την UEFA
Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τα ματς με την Βικτόρια Πλζεν και το πρώτο με την Μπέτις – Οι παραβάσεις και τα ποσά που θα παρακρατηθούν
- Γυάρος: Ένας τεράστιος εκβιασμός
- Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
- Χειροπέδες σε 37χρονο στην Τήνο που είχε αρπάξει τάματα πιστών από ιερό ναό του νησιού
- «Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
Τριπλό «πράσινο» πρόστιμο! Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body) για τους δύο αγώνες του με τη Βικτόρια Πλζεν στην ενδιάμεση νοκ-άουτ φάση και τον εντός έδρας αγώνα με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.
Το συνολικό ποσό είναι 112.000 ευρώ και θα παρακρατηθεί από τα έσοδα που θα έχουν φέτος οι «πράσινοι» απ’ τη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις της UEFA. Να σημειωθεί πως, αν προστεθούν οι 210.625 ευρώ που έχει ήδη πληρώσει φέτος ο Παναθηναϊκός σε 5 αγώνες προκριματικών και 4 αγώνες της League Phase του Europa League, το συνολικό ποσό για την αγωνιστική περίοδο 2025/26 έφτασε τις 322.625 ευρώ.
Επίσης, την τελευταία τριετία οι Πράσινοι έχουν τιμωρηθεί με 31 διαφορετικά πρόστιμα, με το ποσό να είναι συνολικά στα 1.117.125 ευρώ!
Για τι τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός- Βικτόρια Πλζεν (2-2), 19 Φεβρουαρίου 2026
Παράβαση και ποινή:
Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR
Πρόστιμο: 8.250 ευρώ.
Βικτόρια Πλζεν -Παναθηναϊκός (1-1), 26 Φεβρουαρίου 2026
Παράβαση και ποινή:
Ανάρμοστη συμπεριφορά ομάδας (5 κάρτες κι άνω), Άρθρο 15(4) DR
Πρόστιμο: 9.000 ευρώ
Παναθηναϊκός- Ρεάλ Μπέτις (1-0), 12 Μαρτίου 2026
Παραβάσεις και ποινές:
Χρήση λέιζερ, Άρθρο 16(2)(d) DR
Πρόστιμο: 24.000 ευρώ
Παρεμπόδιση διαδρόμων κοινού, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας UEFA
Πρόστιμο: 28.000 ευρώ
Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) DR
Πρόστιμο: 12.750 ευρώ
Καθυστερημένη έναρξη αγώνα, Άρθρο 11(2)(h) DR
Πρόστιμο: 30.000 ευρώ
- Ελληνικοί… χοροί στο ημίχρονο του Μπλέιζερς – Μπακς και τραγούδι της Αναστασίας στα ηχεία (vid)
- Ο Ιωαννίδης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο – Κίνδυνος για χειρουργείο
- Ολυμπιακός: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΚ
- Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς
- Παναθηναϊκός: Τριπλό πρόστιμο από την UEFA
- Νέα απώλεια για τη Μονακό: Nοκ-άουτ και ο Τάις με τον Παναθηναϊκό
- «Τελειώνει από τη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»
- «Θα μείνει έξω για λίγο» – Ο Γκραντ φοράει ειδικό νάρθηκα στο αριστερό χέρι
