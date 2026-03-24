Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Ντέσερς θα μπει στο χειρουργείο
Γιατί Παναθηναϊκός και Ντέσερς επέλεξαν να «θυσιάσουν» τη φετινή σεζόν και ο παίκτης να χειρουργηθεί ώστε να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Ο Σίριλ Ντέσερς αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό με μεταγραφή από τη Ρέιντζερς για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, αλλά οι τραυματισμοί του επέτρεψαν να αγωνιστεί μόλις σε 8 ματς και πλέον αναμένεται να επιστρέψει στη δράση τη νέα σεζόν.
Ο λόγος; Ο Ντέσερς είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Νιγηρία και στη συνέχεια ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία αποκατάστασης. Ωστόσο, αποφάσισε ο ίδιος, αλλά και ο Παναθηναϊκός, να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
Το περασμένο Σάββατο (21/3) έλειψε απ’ την προπόνηση προκειμένου να υποβληθεί σε νέο κύκλο αναλυτικών εξετάσεων, που «έδειξαν» πως υπήρχε ακόμη ένα μικρό ζήτημα στον τένοντα του ορθού μηριαίου μυ.
Γιατί Παναθηναϊκός και Ντέσερς επέλεξαν να «θυσιάσουν» τη φετινή σεζόν
Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξει απολύτως κανένα ρίσκο πιθανής υποτροπής, αποφασίστηκε από κοινού ανάμεσα στο κλαμπ και τον Ντέσερς η επιλογή του χειρουργείου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί «επιδιόρθωση τένοντα».
Η επέμβαση θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, με την επιστροφή του Νιγηριανού φορ να οριοθετείται τον Ιούνιο, όταν δηλαδή θα ξεκινήσει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα χρονιά.
- Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Ντέσερς θα μπει στο χειρουργείο
