Παναθηναϊκός: Εκτός δράσης για δύο μήνες ο Ντέσερς

Όσκαρ ατυχίας διεκδικεί ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος τραυματίστηκε ακόμα μία φορά φέτος και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετό καιρό.

Η μαγνητική που έκανε το βράδυ της Παρασκευής, έδειξε ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, ένας τραυματισμός που αφήνει τον ποδοσφαιριστή εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο με τρεις μήνες!

Ο διεθνής με την Νιγηρία φορ του Παναθηναϊκού στάθηκε άτυχος όταν στην προπόνηση της Εθνικής του ομάδας ενόψει ρων υποχρεώσεων στο Κόπα Άφρικα, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σουτάρει.

Έτσι ο Παναθηναϊκός παρά το γεγονός πως έχει αποκτήσει τον Ανδρέα Τεττέη από την Κηφισιά δεν αποκλείεται να κοιτάξει και για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.