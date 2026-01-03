Παναθηναϊκός: Εκτός δράσης για δύο μήνες ο Ντέσερς
Ρήξη τένοντα έχει υποστεί ο Σίριλ Ντέσερς και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες.
Όσκαρ ατυχίας διεκδικεί ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος τραυματίστηκε ακόμα μία φορά φέτος και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετό καιρό.
Η μαγνητική που έκανε το βράδυ της Παρασκευής, έδειξε ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, ένας τραυματισμός που αφήνει τον ποδοσφαιριστή εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο με τρεις μήνες!
Ο διεθνής με την Νιγηρία φορ του Παναθηναϊκού στάθηκε άτυχος όταν στην προπόνηση της Εθνικής του ομάδας ενόψει ρων υποχρεώσεων στο Κόπα Άφρικα, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σουτάρει.
Έτσι ο Παναθηναϊκός παρά το γεγονός πως έχει αποκτήσει τον Ανδρέα Τεττέη από την Κηφισιά δεν αποκλείεται να κοιτάξει και για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
