Κόπα Άφρικα: Μπρούνο και Ντέσερς κλήθηκαν στην Εθνική Νιγηρίας
Φεύγουν για το Κόπα Αφρικα ο Μπρούνο του Ολυμπιακού και ο Ντέσερς του Παναθηναϊκού καθώς κλήθηκαν στην Εθνική Νιγηρίας που ξεκινά τις υποχρεώσεις της στις 23/12
Στο Κόπα Άφρικα που κάνει σέντρα στις 21 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου 2026 θα δώσουν το «παρών», ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού και ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού.
Τόσο ο 26χρονος αριστερός μπακ των «ερυθρολεύκων» όσο και ο 31χρονος επιθετικός των «πράσινων» συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή Έρικ Τσέλε, για την διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο.
Να αναφέρουμε πως οι «Σούπερ Αετοί» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωσης στις 23 Δεκεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Τανζανία, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες που συμπληρώνουν τον Γ’ όμιλο είναι η Τυνησία και η Ουγκάντα.
- «Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2024»
- «Η Εθνική Βραζιλίας θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Αντσελότι έως το 2030»
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι ευχάριστο που ο Ελ Κααμπί θα φύγει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής»
- UEFA: Υποβιβάστηκε ο Σιδηρόπουλος από την ελίτ κατηγορία
- Γιατί σιώπησε ο Λανουά στη ΓΣ της ΕΠΟ
- Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ
- Formula 1: Το «φαινόμενο Μοντετζέμολο»
- Κόπα Άφρικα: Μπρούνο και Ντέσερς κλήθηκαν στην Εθνική Νιγηρίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις