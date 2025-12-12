Κόπα Άφρικα: Μπρούνο και Ντέσερς κλήθηκαν στην Εθνική Νιγηρίας

Στο Κόπα Άφρικα που κάνει σέντρα στις 21 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου 2026 θα δώσουν το «παρών», ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού και ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού.

Τόσο ο 26χρονος αριστερός μπακ των «ερυθρολεύκων» όσο και ο 31χρονος επιθετικός των «πράσινων» συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή Έρικ Τσέλε, για την διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο.

Να αναφέρουμε πως οι «Σούπερ Αετοί» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωσης στις 23 Δεκεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Τανζανία, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες που συμπληρώνουν τον Γ’ όμιλο είναι η Τυνησία και η Ουγκάντα.