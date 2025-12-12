sports betsson
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Κόπα Άφρικα: Μπρούνο και Ντέσερς κλήθηκαν στην Εθνική Νιγηρίας
Ποδόσφαιρο 12 Δεκεμβρίου 2025 | 17:06

Κόπα Άφρικα: Μπρούνο και Ντέσερς κλήθηκαν στην Εθνική Νιγηρίας

Φεύγουν για το Κόπα Αφρικα ο Μπρούνο του Ολυμπιακού και ο Ντέσερς του Παναθηναϊκού καθώς κλήθηκαν στην Εθνική Νιγηρίας που ξεκινά τις υποχρεώσεις της στις 23/12

Στο Κόπα Άφρικα που κάνει σέντρα στις 21 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου 2026 θα δώσουν το «παρών», ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού και ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού.

Τόσο ο 26χρονος αριστερός μπακ των «ερυθρολεύκων» όσο και ο 31χρονος επιθετικός των «πράσινων» συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή Έρικ Τσέλε, για την διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο.

Να αναφέρουμε πως οι «Σούπερ Αετοί» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωσης στις 23 Δεκεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Τανζανία, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες που συμπληρώνουν τον Γ’ όμιλο είναι η Τυνησία και η Ουγκάντα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε μία εβδομάδα με βήμα σημειωτόν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε μία εβδομάδα με βήμα σημειωτόν

Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται

Warner: Οι αντίπαλοι εξετάζουν επιλογές καθώς ο πόλεμος προσφορών για την Warner Bros κλιμακώνεται

«Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2024»
Αθλητισμός & Σπορ 12.12.25

«Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2024»

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έριξε τα... καρφάκια του προς τον πρώην προπονητή της ομάδας Λουτσιάνο Σπαλέτι σε σχέση με την αξία του πρωταθλήματος που κατέκτησε.

Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι ευχάριστο που ο Ελ Κααμπί θα φύγει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Άρη και τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όσα χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα ο Ισπανός τεχνικός μόνο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν έχει καταφέρει να νικήσει ο Ολυμπιακός.

Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ

Δημοσίευμα της Sun αποδίδει σε προσωπικά κίνητρα την απουσία του κορυφαίου εν ενεργεία σκόρερ του Καμερούν, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα όρια εξουσίας του προέδρου της ομοσπονδίας, Σαμουέλ Ετό.

Formula 1: Το «φαινόμενο Μοντετζέμολο»
Άλλα Αθλήματα 12.12.25

Το «φαινόμενο Μοντετζέμολο»

Όταν η πτώση της Ferrari στη Formula 1 γίνεται μάθημα για την οικονομία των ΗΠΑ - Πώς τα λάθη διοίκησης που διέλυσαν μια αγωνιστική αυτοκρατορία φωτίζουν τους κινδύνους της απρόβλεπτης οικονομικής πολιτικής Τραμπ

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»
Μπάσκετ 12.12.25

Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό (16/12) στην Ευρωλίγκα και την Αναντολού Εφές (14/12) στο τουρκικό πρωτάθλημα εξαντλήθηκαν.

Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»
Μπάσκετ 12.12.25

Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»

Ο αναλυτής του NBA Κέντρικ Πέρκινς τόνισε σε δηλώσεις του ότι το γεγονός πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεκαθαρίζει το θέμα της παραμονής του ή όχι στους Μιλγουόκι Μπακς, συνιστά λανθασμένο χειρισμό.

Η Μπαρτσελόνα παίρνει μέτρα ενόψει Ολυμπιακού για να μη γίνει… ΣΕΦ το γήπεδό της!
Euroleague 12.12.25

Η Μπαρτσελόνα παίρνει μέτρα ενόψει Ολυμπιακού για να μη γίνει… ΣΕΦ το γήπεδό της!

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα προμηθεύουν -μέσω της μαύρης αγοράς- εισιτήρια σε αυτούς του Ολυμπιακού και η καταλανική ομάδα παίρνει μέτρα για να μην γίνει... ερυθρόλευκο το γήπεδό της.

Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)

Ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ μίλησε ενόψει του Λίβερπουλ - Μπράιτον και παράλληλα αναφέρθηκε τόσο στον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα, όσο και στην μεγάλη επίδραση που έχει ο Μπάμπης Κωστούλας στην ομάδα του.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Ομοσπονδίας, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό των πεπραγμένων της.

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Μια πολύ κρίσιμη για το άμεσο μέλλον της Λίβερπουλ συνάντηση, θα έχουν σύντομα Άρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, οι οποίοι θα μιλήσουν για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στους «ρεντς» και όσα θα γίνουν το προσεχές.

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ
Οικονομία 12.12.25

Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ

Οι 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου στη λίστα του Forbes, έχουν αθροιστικά οικονομική ισχύ που αποτιμάται σε 37 τρισ. δολάρια, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ευρώπης.

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Στη Νέα Ιωνία 12.12.25

Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Η 54χρονη εργαζόμενη από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της

Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή
Ελλάδα 12.12.25

Πράξη ανθρωπιάς από τους αγρότες: Ζήτησαν συγγνώμη με κουλούρια σε διερχόμενους οδηγούς στην Κομοτηνή

«Οι περισσότεροι στάθηκαν στο πλευρό μας. Μας έλεγαν πως δεν πειράζει και ότι στηρίζουν τον αγώνα μας, ενώ μας έδιναν και συγχαρητήρια», λένε οι αγρότες.

MyHealthApp Launches: Full Digital Health Records in One App
English edition 12.12.25

MyHealthApp Launches: Full Digital Health Records in One App

Greece unveils MyHealthApp, a digital assistant giving citizens secure access to medical records, test results, prescriptions, and vaccination history, streamlining healthcare management and emphasizing prevention

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτού

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

ΠΑΣΟΚ: Διαγράφεται ο Γιώργος Λαμπράκης
Εξελίξεις 12.12.25

Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Δίκη υποκλοπών: «Ο Δημητριάδης γνώριζε τα πάντα για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παιδικοί φίλοι με τον Λαβράνο», κατέθεσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

«Ο Λαβράνος ήξερε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον Δημητριάδη», τόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Η επίσκεψη Λαβράνου με ψευδώνυμο στο Ισραήλ πλάι σε υπουργό

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

