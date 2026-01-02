«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»

Ο τραυματισμός στον μηρό προ ολίγων ημερών, αφήνει εκτός της συνέχειας του Κόπα Άφρικα τον Σίριλ Ντέσερς όπως φαίνεται. O 31χρονος επιθετικός καθώς δεν μπορεί να προσφέρει άλλο τις υπηρεσίες του με την Εθνική Νιγηρίας, η οποία στις 5/1 αντιμετωπίζει τη Μοζαμβίκη για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Αυτό υποστηρίζει σε ανάρτησή του Νιγηριανός δημοσιογράφος, στην οποία προσθέτει πως ο Νιγηριανός επιθετικός θα επιτρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Βεβαίως θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και πόσο θα χρειαστεί να λείψει από τις υποχρεώσεις των πράσινων.

Σημειώνουμε ότι στην αναμέτρηση με την Ουγκάντα ο Ντέσερς είχε μείνει εκτός αποστολής λόγω του τραυματισμού αυτού.

Ο έμπειρος επιθετικός έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς ενώ είχε επιστρέψει πρόσφατα στην αγωνιστιική δράση, καταφέροντας μάλιστα να σκοράρει στο παιχνίδι κόντρα στον Βόλο (στις 14/12), στο οποίο ο προπονητής του τον ξεκίνησε στην 11άδα.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Νιγηριανού δημοσιογράφου για τον Ντέσερς