«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»
Ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα συνεχίσει στο Κόπα Άφρικα με την Εθνική Νιγηρίας λόγω ενός τραυματισμού στον μηρό. Στην Αθήνα ο 31χρονος φορ θα υποβληθεί σε μαγνητική θα δείξει το μέγεθος του προβλήματός του.
- Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
- Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix
- ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
- Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Ο τραυματισμός στον μηρό προ ολίγων ημερών, αφήνει εκτός της συνέχειας του Κόπα Άφρικα τον Σίριλ Ντέσερς όπως φαίνεται. O 31χρονος επιθετικός καθώς δεν μπορεί να προσφέρει άλλο τις υπηρεσίες του με την Εθνική Νιγηρίας, η οποία στις 5/1 αντιμετωπίζει τη Μοζαμβίκη για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.
Αυτό υποστηρίζει σε ανάρτησή του Νιγηριανός δημοσιογράφος, στην οποία προσθέτει πως ο Νιγηριανός επιθετικός θα επιτρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Βεβαίως θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και πόσο θα χρειαστεί να λείψει από τις υποχρεώσεις των πράσινων.
Σημειώνουμε ότι στην αναμέτρηση με την Ουγκάντα ο Ντέσερς είχε μείνει εκτός αποστολής λόγω του τραυματισμού αυτού.
Ο έμπειρος επιθετικός έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς ενώ είχε επιστρέψει πρόσφατα στην αγωνιστιική δράση, καταφέροντας μάλιστα να σκοράρει στο παιχνίδι κόντρα στον Βόλο (στις 14/12), στο οποίο ο προπονητής του τον ξεκίνησε στην 11άδα.
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Νιγηριανού δημοσιογράφου για τον Ντέσερς
Inside The Super Eagles:
BREAKING:
– Cyriel Dessers has been ruled out of the tournament.
– 25 players trained on Friday evening.
– Ryan Alebiosu was at the team’s session but did not participate. His recovery from a leg injury in progress.
– A thigh injury has ruled… pic.twitter.com/RsnWNi3w7a
— Adepoju Tobi Samuel 🇳🇬 (@OgaNlaMedia) January 2, 2026
- Ολυμπιακός: «Κλειδί» για τη νίκη στο ΟΑΚΑ ο Μιλουτίνοφ, «άγγιξε» το νταμπλ – νταμπλ!
- Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε – Μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους μας»
- Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ, εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ φόργουορντ»
- Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 10 σερί νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Euroleague
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού (pic)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
- Mirror: «Η Άρσεναλ βρέθηκε πολύ κοντά στον Καρέτσα»
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Κέντρικ Ναν σε θεαματικ.ό φόλοου κάρφωμα με το αριστερό χέρι (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις